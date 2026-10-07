رئیس هیئت پارلمانی ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی گفت: ملت ایران با بغضی در گلو و خشمی مقدس در دل،

۲۲۰ شب است که با حضور شبانه در خیابان‌ها و میادین، انتقام از جلادان و در راس آنها ترامپ و نتانیاهو را فریاد می‌زنند.

منوچهر متکی، در مجمع عمومی صد و پنجاه‌ و سومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) ضمن قدردانی از پارلمان، دولت و مردم ‌تانزانیا به‌خاطر میهمان‌نوازی و سازمان‌دهی موفق این اجلاس، گفت: امروز ۷ اکتبر، یادآور قیام مردمی است که از ظلم صهیونیست‌ها در سرزمین خود به ستوه آمده و به مرگ تدریجی در زندان‌های غزه تن ندادند. یاد بیش از ۷۶۰۰۰ شهید غزه را گرامی می‌داریم و برای ۱۳۰ هزار مجروح جنایات اسرائیل دعا می‌کنیم.

وی اضافه کرد: حکمرانی مطلوب، فراگیری، اعتماد و فرصت، چهار جلوه از یک حقیقت واحدند؛ کرامت انسان‌ها در گرو شنیده ‌شدن صدای آنان و داشتن فرصت برای ساختن آینده خود است. مردم منطقه غرب آسیا، از ایران و فلسطین تا سوریه و لبنان، گرفتار جنگ‌طلبی یک رژیم آپارتاید نوین شده‌اند. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و رژیم اسرائیل در اقدامی تجاوزکارانه، جنگ را به کشور من تحمیل کردند. ایران از حق ذاتی دفاع مشروع خود، مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، استفاده کرد و علی‌رغم تحمل خسارات سنگین، درس‌هایی به‌یادماندنی به متجاوزین داد. متکی در ادامه با نشان دادن تصویر رهبر شهید و نوه ۱۴ ماهه

شهیدش به نمایندگان مجالس حاضر در این نشست، گفت: آنان رهبر عالی‌قدر ما و هزاران نفر از مردم ما را به شهادت رساندند و زیرساخت‌های غیرنظامی، شامل بیش از ۸۰ هزار واحد ساختمانی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز جمعیت هلال‌احمر را مورد حمله بی‌رحمانه قرار دادند. رئیس هیئت پارلمانی کشورمان همچنین تصاویر مربوط به تجاوز آمریکا به ایران از جمله مدرسه میناب را نشان داد و گفت: در نخستین روز تجاوز، آمریکا با موشک‌های تاماهاوک به دبستان دخترانه شجره طیبه میناب در استان هرمزگان حمله کرد و ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه را به شهادت رساند. بأی ذنب قتلت گناهشان چه بود؟

وی در ادامه با یادآوری فاجعه تلخ دیگری در جریان این تجاوزات، عنوان کرد: در همان روز، متجاوزان در لامرد استان هرمزگان، مجموعه فرهنگی و ورزشی را هدف قرار دادند و بیش از ۱۲۰ نفر را شهید و زخمی کردند. در شب اول سپتامبر، آمریکا در کوهستک استان هرمزگان، مراسم عروسی را هدف قرار داد که در پی آن بیش از ۷۰ نفر از حاضران شهید و مجروح شدند.

ملت آمریکا در حال تجربه یکی از احمق‌ترین رؤسای جمهور خود است

رئیس هیئت پارلمانی کشورمان در ادامه خطاب به حضار گفت: به‌عنوان نماینده ملت ایران از همینجا خطاب به مردم آمریکا می‌گویم که کشور شما در حال تجربه یکی از احمق‌ترین رؤسای ‌جمهور تاریخ آمریکا است. وی ادامه داد: دونالد ترامپ، جنگ، دخالت تجاوزکارانه، سرقت اموال ملت‌ها، و تهدید به اشغال سرزمین‌های دیگران از کانادا و ‌گرینلند تا آمریکای لاتین و آسیا را برای جهان به ارمغان آورده است. او از ترس افشاگری در اپستین در دام جلاد دیگر، نتانیاهو، افتاده و مرتکب این جنایات

می‌شود.

متکی در ادامه خطاب خود به مردم آمریکا با بیان اینکه ملت ایران از شما انتظار دارد به ندای وجدان خود پاسخ داده و نقض حقوق بین‌الملل و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل را محکوم کنید، اظهار کرد: البته ملت ایران با بغضی در گلو و خشمی مقدس در دل، ۲۲۰ شب است که با حضور شبانه در خیابان‌ها و میادین، انتقام از جلادان و در راس آنها ترامپ و نتانیاهو، را فریاد

می‌زنند.

به‌زودی حکم قصاص جنایتکاران شهادت رهبر شهید، فرماندهان

و هزاران ایرانی صادر خواهد شد

رئیس شورای اجرائی اتحادیه IPU در مجلس تاکید کرد: محاکم قضائی ایران، پرونده این جنایتکاران را در شهادت ژنرال قاسم سلیمانی، دانشمندان و فرماندهان نظامی، هزاران نفر از شهروندان و شهادت رهبر عالی سیاسی و دینی جمهوری اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای را در دستور بررسی دارد و به زودی حکم قصاص آنها صادر خواهد شد که بر اساس رهنمود رهبر عالی جدید ایران آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آزادگان جهان مجری حکم قصاص خواهند بود.

وی در ادامه تأکید کرد: توقف، تهدید و جنگ‌افروزی تنها با محاکمه و مجازات متجاوزین میسر است. نگذارید دادگاه لاهه را که بر اساس شکایت آفریقای جنوبی حکم بازداشت نتانیاهوی کودک‌کش را صادر کرده تحت فشار و ارعاب قرار دهند.

متکی همچنین با یادآوری این مطلب که تنگه هرمز در ۴۷ سال گذشته برای رفت و آمد کشتی‌های تجاری‌، نفتی و غیره آزاد بود، عنوان کرد: علی‌رغم سوءاستفاده ناوهای جنگی آمریکا در ۴۰ سال گذشته و تاسیس پایگاه‌های متعدد نظامی در کشورهای منطقه، تا پیش از حمله وحشیانه و جنگ تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی به جمهوری اسلامی ایران، این رفت و آمدها جریان داشت. جنگ تحمیلی علت اصلی این مشکل است و در حال حاضر نیز، رفع عامل مسدود‌کننده تنگه هرمز، موجب گشایش آن خواهد شد.

هشدار به کشورهای همسایه

به گزارش مهر، رئیس هیئت پارلمانی ایران در پایان خطاب به کشورهای همسایه ایران هشدار داد: به همسایگان می‌گوییم مراقب باشیم تنش سیاسی منطقه‌ای با اراده جنگ افروزان، جایگزین جنگ مخرب نظامی در دوره پساجنگ نشود؛ البته جمهوری اسلامی قطعا چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.