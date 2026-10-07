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کد خبر: ۳۳۹۵۱۲
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
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بقائی: عملیات‌ پرچم دروغین ماهیت غیرقانونی جنگ‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

سخنگوی‌ وزارت امور خارجه کشورمان گفت: عملیات‌های پرچم دروغین نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و جنایتکارانه جنگ‌های بی‌پایان آمریکا و رژیم صهیونیستی را بپوشاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه (15مهرماه) با انتشار ویدئوی کوتاهی درباره تاریخچه عملیات‌های پرچم دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۷ دهه گذشته در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «پرچم‌ دروغین، شگردی دیرینه‌ است: اول صحنه‌سازی کن، سپس انگشت اتهام را به سمت دیگری دراز کن، و در آخر از نتایجش بهره‌مند شو.
وی افزود: در وضعیتی که افکار عمومی آمریکا و جهان از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران به ستوه آمده‌اند، و متجاوزان هیچ راهی برای توجیه تجاوز نظامی خود ندارند، آنها به مثابه «الغریق یتشبث بکل حشیش» (کسی که در حال غرق ‌شدن است به هر گیاه خشکی برای نجات خودش آویزان می‌شود) برای نجات خود به هر تخته ‌پاره‌ای از جنس دروغ آویزان می‌شوند.»

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