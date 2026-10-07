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کد خبر: ۳۳۹۵۱۱
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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عیادت نمایندگان رهبرمعظم انقلاب از آیت‌الله نوری همدانی

هیأتی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، بعدازظهر چهارشنبه از حضرت آیت‌الله نوری همدانی در بیمارستان عیادت کردند.
آیت الله محمدی عراقی و حجج‌الاسلام والمسلمین رحیمیان، محمدیان و حاج علی‌اکبری، بعدازظهر چهارشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حضرت آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید، در جریان آخرین روند درمانی و معالجه‌ ایشان قرار گرفتند. به گزارش فارس، نمایندگان رهبر انقلاب اسلامی همچنین با آرزوی سلامتی هرچه زودتر آیت‌الله نوری همدانی اظهار امیدواری کردند حوزه‌های علمیه به‌زودی بار دیگر از فضائل علمی این مرجع بزرگوار بهره‌مند شوند.

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