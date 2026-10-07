تعریف از خود!(گفت و شنود)

گفت: دو روز قبل در مراسم سخنرانی ترامپ وقتی او از دستاوردهایش برای آمریکا سخن می‌گفت و شعار «‌عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم‌»! را تکرار می‌کرد، تعداد زیادی از حاضران با فریاد‌های «‌احمق دروغگو‌» او را هو کرده و سخنرانیش را قطع کردند.

گفتم: دیگه چی؟!

گفت: شرکت‌کنندگان فریاد می‌زدند که تو [ترامپ] آمریکا را تحقیر کردی و مردم آمریکا را به برده‌های نتانیاهو تبدیل کرده‌ای و بعد از اخراج اعتراض‌کنندگان توسط پلیس و نیروهای گارد ویژه، ونس پشت تریبون رفت و ترامپ را هوشمند‌ترین رئیس‌جمهور آمریکا معرفی کرد!

گفتم: ولی نه فقط شرکت‌کنندگان در آن مراسم بلکه تقریباً تمامی صاحبنظران، ترامپ را احمق و دروغگو و عامل تحقیر و شکست آمریکا در جنگ با ایران می‌دانند.

گفت: ترامپ در همان سخنرانی گفته است باید مرا با بقیه رؤسای جمهور آمریکا مقایسه کنید تا خدمات فراوان من به آمریکا را درک کنید!

گفتم: از یارو پرسیدند گاو با‌هوش‌تر است یا الاغ؟! گفت؛ اگر

حمل بر خودستایی و تعریف از خود نباشد، الاغ!