*برخی می‌خواهند جنایات جنگی ارتکابی آمریکا را یکسره به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور و پیت هگست وزیر جنگ این کشور نسبت بدهند. و این‌گونه القا کنند که با رفتن آن‌ها این طوفان هم فروکش خواهد کرد. این دیدگاه در واقع ساده‌سازی و بهتر بگویم، پاک‌سازی جنایات جنگی آمریکاست. جنایات جنگی، یک ویژگی تکرارشونده در تاریخ آمریکاست و دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه در این زمینه کارنامه‌ای به‌طرز چشمگیری مشابه دارند.

روستافر

*روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از نارضایتی ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از وضعیت سیاسی دولتش خبر داده و نوشته ترامپ بیش از پیش از ناکامی‌های سیاسی و حقوقی خود ناراضی و سرخورده شده است به طوری که شمار بسیار کمی از متحدانش به‌صورت علنی از عملکرد او در دوره دوم ریاست‌جمهوری دفاع می‌کنند.

رادپور

*ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سفر انتخاباتی خود به ایالت‌های تگزاس و اوکلاهما، به التماس افتاد و از هواداران جمهوری‌خواه خواست اهمیت انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده را جدی بگیرند و خطاب به آنها گفت: تصور کنید که من نامزد انتخابات هستم. اگر پیروز نشویم، آنها در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد.

فرخ‌زاد

*در این ایام که نتیجه آزمون سراسری دانشگاه‎های کشور و رتبه‌های برتر اعلام شده، یادی کنیم از شهید زین‌الدین فرمانده لشکر پیروز علی‌بن ابی‌طالب‌(ع) که با رتبه ۴ کنکور سراسری، ولی به عشق وطن، درس و دانشگاه و دعوتنامه فرانسه را رد کرد و در مقابل دشمن دیوانه تا بن‌دندان مسلحی که با پشتیبانی غرب و شرق رویای تصرف ۲ هفته‌ای تهران را در سر می‌پروراند، سینه سپر کرد.

قدمگاهی

* دستگاه دیپلماسی! گلوی آمریکای جنایتکار، در هرمز و باب المندب زیر پای رزمندگان دلاور مقاومت است و باید بر این فشار افزود. عقب‌نشینی دشمن و پایان معتبر جنگ، تنها از این طریق امکان‌پذیر است. مبادا پیام ضعف داده شود!

نریمانی

*از سران قوا به جد می‌خواهیم که فرمایش مهم امام شهید که چند سال پیش و در ایام کرونا با مسئولان مطرح نمودند (دلارزدایی) که همچنان بر زمین مانده را عملیاتی کنند.

فرجی

*کاربرد واژه «مجاهد فی سبیل‌الله» از سوی قائد شهید امام خامنه‌ای برای کارکنان فراجا، یک توصیف دقیق و هویتی است. ماهیت مأموریت شغل پلیسی در بسیاری از کشورها یک بوروکراسی اداری و شغل معیشتی است. اما در منظومه انقلاب اسلامی، خدمت در فراجا از جنس «جهاد فی سبیل‌الله» است و افتخار بزرگی محسوب می‌شود.

کتابچی

*حضور مردم در خیابان، نیرویی است که به بازو و زانوی میدان توان می‌بخشد و به تصمیم‌های مدبرانه در جنگ و دیپلماسی پشتوانه اجتماعی می‌دهد. در این هندسه، خیابان در طول میدان معنا پیدا می‌کند و بر عمق آن می‌افزاید. این حضور سرمایه‌ای راهبردی است. سرمایه‌ای که باید بماند، نه آن که در منازعات روزمره خرج و فرسوده شود.

رضوان‌طلب

*مأموریت دانشگاه تربیت نسلی است که بتواند ایران را قوی‌تر از آن چه تحویل گرفته است، به نسل بعد تحویل دهد. اگر جنگ تحمیلی اول نسلی را ساخت که خاک ایران را حفظ کرد و جنگ‌های اخیر بار دیگر ظرفیت تاریخی مقاومت این ملت را آشکار ساخت، دانشگاه امروز باید نسلی را بسازد که نتیجه آن مقاومت را به پیشرفت پایدار تبدیل کند. نسلی که هم پاسدار هویت و استقلال ایران باشد و هم مرزهای دانش را درنوردد. نه نسلی بی‌هویت و غرب‌گرا!

لطفی

*رفتار پلیس در جغرافیای غرب نه بر پایه صیانت از کرامت انسانی، بلکه بر مدار مشت آهنین، نژادپرستی ساختاری و ارعاب شهروندان سامان یافته است. اسناد و آمارهای نهادهای تحقیقاتی غربی گواهی انکارناپذیر بر این فاجعه است! اما پلیس در ایران تنها نهاد انتظامی در جهان است که سالانه ده‌ها شهید والامقام در راه پاسداری از امنیت، نوامیس مردم و مقابله با اهریمن اعتیاد و تروریسم تقدیم می‌کند! ببینید تفاوت ره از کجا تا به کجاست؟!

موگویی

*هفته نیروی انتظامی را به یکایک حافظان امنیت کشور به‌ویژه به پیشگاه خانواده‌های معظم و صبور شهدای امنیت تبریک عرض می‌کنم. در نبود امنیت، نه علم در دانشگاه‌ها تولید می‌شود، نه سرمایه‌گذاری اقتصادی به بار می‌نشیند، نه عدالت قضایی امکان اجرا می‌یابد و نه توسعه پایدار در سطح ملّی تحقق می‌پذیرد.

اخلاقی

*مشاهده کردیم محاصره فرودگاه نجف برداشته شد. و نمودار محاصره هوایی در قوس نزول قرار دارد. دشمنان فهمیدند ایران کشوری نیست که بخواهند این‌گونه با آن رفتار کنند.

حریرچی

* پلیس فرانسه به طرف معترضین شلیک می‌کند و جلوی چشم میلیون‌ها انسان حقوق بشر نقض می‌شود. اما هیچ سلبریتی دخالت نمی‌کند و هیچ کشور خارجی حمایت نمی‌کند. چرا؟

کیخسروی

*دلیل مهم شکست سعودی‌ها از یمن این است که عربستان از ارتش قوی و مجربی برخوردار نیست و بیشتر بر آمریکا و ناتو تکیه کرده است. طبیعی است که نیروهای اجاره‌ای هرگز همانند صاحب سرزمین با انگیزه ملی نمی‌جنگند.

آبرومند

*دشمنان بدانند ابایی از اینکه به یمن کمک کنیم نداریم و برعکس، به کمک به یمن افتخار می‌کنیم و از نظر ما منع قانونی برای این کمک وجود ندارد. به قول امام شهید اگر می‌توانستیم، به‌جای یک موشک، صد موشک می‌فرستادیم. اما یمن نیروی نیابتی ما نیست و به دستور ایران عمل نمی‌کند.

نیک‌بخش

*دن شاپیرو، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در رژیم صهیونی، اشاره به سقوط غیرقابل ‌انکار جایگاه رژیم در افکار عمومی جامعه آمریکا کرده و گفته ریشه‌های این وضعیت وارد کردن تلفات بسیار سنگین به غیرنظامیان در غزه، ورود به درگیری‌های پیاپی در چندین جبهه بدون چشم‌اندازی مشخص برای پایان جنگ، و مشارکت در جنگی نامحبوب و ناموفق با ایران از سوی تل‌آویو بوده است.

کیوان‌پناه

*حزب‌الله لبنان همین الان هم قدرت و امکانات لازم برای اجرای عملیات نظامی و هدف قرار دادن مواضع رژیم صهیونی در سراسر لبنان را دارد اما ملاحظاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد.

نورزاده

*نقاط اشتراک کشورهای عربی خلیج فارس بسیار بیشتر از واگرایی‌هاست و ایجاد ساختار امنیت جمعی موجب ثبات پایدار در خاورمیانه خواهد شد. به عبارت دیگر امنیت در خلیج فارس چنانچه درون‌زا باشد هزینه مداخلات فرامنطقه‌ای به مراتب کاهش می‌یابد. مشروط به این که کشورهای منطقه جملگی متقاعد به پیوستن به ترتیبات امنیت جمعی منطقه‌ای بشوند و واقعاً پای کار بیایند.

مهاجر

*اصلاح‌طلبان هر طرحی که به نفع مردم است را با برچسب‌زنی منحرف می‌کنند. مدتی است جناب زاکانی شهردار محترم تهران، طرح تورم صفر را آغاز کرده که با استقبال خوب مردم مواجه شده، اما دوباره شاهد برچسب‌زنی‌ها از سوی جریانات سیاسی مخالف علیه ایشان هستیم.

زمانی

*به اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان عرض می‌کنیم آمریکایی‌ها دنبال توافق نیستند. ترامپ نمی‌خواهد بپذیرد که در جنگ شکست خورده و باید به ایران امتیاز بدهد. متوجه باشند در چنین شرایطی، امتیازدهی از ناحیه ایران برای پیشبرد مذاکرات، غیرمنطقی و ناپایدار است.

کاظمی‌مهر

*بخش مهمی از قاچاق سوخت یعنی چیزی حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز مربوط به ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله شرکت نفت هست که در سراسر کشور کشیده شده و روزانه ده‌ها تعرض به این خطوط صورت می‌گیرد. فلذا بحث کارت‌سوخت‌ها، بخش کوچک‌تر ماجراست که آن هم به صورت بهینه و مؤثر اجرا نمی‌شود.

صنایعی

*چرا افرادی که در زمان شهید رئیسی قیمت دلار چند هزار تومان افزایش می‌یافت فریادشان بلند می‌شد، امروز دیگر منتقد گرانی دلار نیستند؟! چون دغدغه‌شان شده ریجستری آیفون، واردات خودرو لوکس و چیزهایی که نقشی در زندگی روزمره مردم ندارد و فقط برای قشر سرمایه‌دار مهم است!

سرلک

*با وجود سیاست‌های ارزی آقای همتی، توقع نداشته باشیم که اوضاع بهتر شود. جهش قیمت ارز هم تنها به جنگ ربطی ندارد و سیاست‌های غلط بانک مرکزی هم در آن نقش تعیین‌کننده دارد.

پیری