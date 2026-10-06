ضرورت احترام به حقوق بشر و خودداری از سرکوب اعتراضات در فرانسه

سخنگوی وزارت خارجه بر ضرورت احترام به حقوق بشر و خودداری از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز در فرانسه تاکید کرد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه (14 مهرماه) در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به برخورد خشن نیروهای امنیتی فرانسه با اعتراضات دانش‌آموزی، و رویکردهای دوگانه دولت فرانسه در قبال موضوع حقوق بشر، نوشت: فرانسه در ژانویه ۲۰۲۶ درباره ایران از ضرورت احترام به «تجمع مسالمت‌آمیز بدون ترس از مجازات»، و «خویشتنداری» دولت در قبال تجمع‌کنندگان سخن گفت. مقامات فرانسه حتی با آگاهی از ترغیب به شورش و خشونت در خارج از مرزهای ایران و وجود گزارش حملات مسلحانه به مراکز انتظامی در ایران، از «قیام مسالمت‌آمیز» سخن گفتند.

وی خاطرنشان ساخت: اکنون در فرانسه اعتراض دانش‌آموزان، «خشونت شهری» خوانده می‌شود؛ وزیر کشور چندان با خویشتنداری موافق نیست و از مداخله سریع و قاطع نیروهای امنیتی و استفاده از زور برای برقراری نظم سخن می‌گوید و دولت نیز «دستکاری سیاسی» و نقش‌آفرینی جریان‌های چپ افراطی را عامل ناآرامی‌ها معرفی می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: روشن است که خشونت علیه پلیس، آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی قابل دفاع نیست و دولت موظف به برقراری امنیت و نظم عمومی است. اما تناقض در جای دیگری است: چرا همان رفتارها و همان معیارها، وقتی معترض در ایران است، یک‌گونه تفسیر می‌شود و وقتی معترض در فرانسه است، به گونه‌ای دیگر؟!

به گزارش مهر، بقائی تصریح کرد: مشکل، اعتراض نیست؛ مشکل، دوگانه‌شدن معیارها است. حقوق بشر و حق اعتراض اگر اصل‌اند، نباید با جغرافیای معترض تغییر کنند.