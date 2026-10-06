نیروی دریایی آمریکا در سال‌های اخیر آزمایش‌های زیادی را برای ارسال و بازیابی زیرسطحی‌های بدون سرنشین از طریق لوله‌های پرتاب اژدر در زیردریایی‌های خود نیز داشته و این آزمایش‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

منطقه خلیج‌فارس از زمان شروع جنگ رمضان به این‌سو همیشه شاهد درگیری‌های پنهان و آشکار بوده و حالا دوباره شاهد یک خبر مهم از مبدا خلیج‌فارس هستیم. بعد از غنیمت گرفتن یک فروند زیرسطحی بدون سرنشین سری Dive LD در میانه‌های شهریورماه سال جاری، روز یکشنبه ۵ مهرماه، خبر یک شکار دیگر توسط ندسا منتشر شد و این بار مدل REMUS600 به دام سبزپوشان نیروهای مسلح کشورمان افتاد.

جاسوسی همه‌کاره

به شکل یک اژدر

شناور مورد نظر در ابتدا توسط انستیتوی اقیانوس‌شناسی

Woods Hole در ماساچوست آمریکا طراحی شده است. این شناورهای زیر‌سطحی بدون سرنشین توانایی انجام عملیات به صورت مستقل و خودران با استفاده برنامه از قبل دریافت کرده را داشته یا می‌توانند در میانه مسیر اطلاعات و ماموریت‌های جدید را دریافت کنند و بر اساس آن مسیر و عملیات خود را تغییر دهند.

در بحث تولید این سری از شناورها در سال‌های مختلف توسط چند مجموعه صنعتی و کارخانه مختلف در آمریکا تولید می‌شدند ولی در حال حاضر صنایع ‌هانتینگتون اینگالس (HII) مسئول ساخت این زیرسطحی‌ها است.

زیرسطحی‌های سری REMUS اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی برای کشف و جست‌وجوی مین‌های دریایی در آب‌های ساحلی عراق در جریان تهاجم آمریکا به این کشور مورد استفاده قرار گرفتند.

این سامانه و خصوصا مدل

۶۰۰ REMUS که به‌دست ندسا افتاده است از سال ۲۰۱۲ میلادی به صورت استاندارد در خدمت ناوگان پنجم آمریکا در منطقه خلیج‌فارس قرار داشته و وظیفه اصلی تعریف شده برای آن نیز بحث مین‌روبی بوده است. به صورت استاندارد این شناور زیرسطحی توسط قایق‌های بادی موتوری حمل شده و سپس به داخل آب انداخته می‌شود ولی در سال‌های اخیر امکان حمل و پرتاب آنها از بالگردهای مخصوص عملیات دریایی مثل سری سی‌هاوک یا شناورهای سری LCS آمریکایی که برای عملیات مین‌روبی خصوصا در آب‌های کم عمق توسعه پیدا کردند نیز ممکن شده است.

البته ذکر این نکته مهم است که نیروی دریایی آمریکا در سال‌های اخیر آزمایش‌های زیادی را برای ارسال و بازیابی این زیرسطحی‌های بدون سرنشین از طریق لوله‌های پرتاب اژدر در زیردریایی‌های خود نیز داشته و این آزمایش‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

این زیردریایی بدون سرنشین علاوه‌بر نیروی دریایی آمریکا به ارتش‌های اوکراین، الجزایر، کانادا، ژاپن، ایرلند، الجزایر‌، کرواسی‌، انگلستان و نیوزلند هم صادر شده است. در این سری از زیرسطحی‌های بدون سرنشین علاوه‌بر سری REMUS600 مدل‌های دیگری مثل REMU300، REMUS M3V‌، REMUS620، REMUS600 و REMUS100 وجود دارد. به صورت کلی این شناورها همگی دارای یک مجموعه یکسان از ماموریت‌ها هستند و در مدل‌های مختلف صرفا میزان عمقی که توان پایین رفتن در آن را دارند، اندازه و البته میزان ماندگاری آن‌ها در دریا متفاوت است.

درخصوص مشخصات و مختصات دقیق زیرسطحی REMUS600 باید بگوییم که این زیرسطحی که به مانند یک اژدر طراحی شده دارای طول

۴.۳ متر، قطر ۳۲.۴ سانتی متر، وزن ۲۴۰ کیلوگرم میزان ماندگاری زیر آب به مدت ۷۰ ساعت را دارد در صورتی که با سرعت ۵.۶ کیلومتر بر ساعت حرکت کند. البته این شناور توانایی رسیدن به سرعت نهائی ۹.۳ کیلومتر بر ساعت را نیز دارد. نیروی مورد نیاز برای این شناورهای زیرسطحی از باطری‌های لیتیومی بهره و تهیه می‌شود. برای نمونه باید گفت که در نمونه‌های بزرگ سری REMUS توانایی نصب و حمل باتری‌های بزرگ‌تر و حتی باتری‌های ذخیره وجود دارد که باعث افزایش میزان ماندگاری آنها در زیر آب

می‌شود.

زیرسطحی بدون سرنشین REMUS600 در نیروی دریایی ارتش ایالات متحده آمریکا با کد

Mk 18 Mod 2 شناخته شده و به آن لقب «شاه‌ماهی» داده شده است. اما نگاهی ماموریت‌ها و توانایی‌های این سامانه نشان می‌دهد چرا به آن شاه‌ماهی گفته می‌شود. این سیستم با تفکر چند ماموریتی و برای انجام طیف گسترده‌ای از وظایف چه برای بخش نظامی و چه غیرنظامی، هم در آب‌های عمیق و هم در آب‌های کم‌عمق طراحی شده که همین مسئله در اصل باعث توسعه چندین مدل از آنها شده است.

یکی از ماموریت‌های مهم آن بحث نقشه‌برداری از کف دریا‌، مجهز به بودن به دوربین پایین‌نما برای تصویربرداری از محیط در عمق آب، همچنین سیستم‌های سونار در زوایای مختلف است. ذکر این مسئله بسیار مهم است که سیستم‌های سونار هم برای بحث نقشه‌برداری و هم خصوصا مسئله کشف اجسام مختلف در زیر آب از جمله مین‌ها دریایی سیستم راهبردی هستند. اصولا در زیر آب سیستم سونار، در وضعیت فعال، که بر پایه انتشار امواج صوتی و دریافت آنها است چشم اصلی زیرسطحی‌ها هستند. دریافت این امواج صوتی و آنالیز آنها در نوع برگشت کمک می‌کند تا بحث‌های نقشه‌برداری و کشف اجسام خاص انجام شود. با توجه به شرایط منطقه به نظر می‌رسد به احتمال بالا این شناور هم برای ماموریت کشف مین‌های ایرانی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز حضور داشته است.

آیا ندسا به یک ربات شکارچی مجهز شده است؟

در تصاویر مربوط به شکار این زیرسطحی بدون سرنشین که توسط نیروی دریایی سپاه منتشر شده است یک نکته جالب وجود دارد و آن هم تصویری است که سپاه از دید یک شناور زیر‌آبی منتشر کرده و به نظر به بازوهای مکانیکی مجهز شده است. باید گفت که کشور ما و خصوصا نیروی دریایی سپاه در بحث شناورهای بی‌سرنشین زیرسطحی بی‌تجربه نبوده و سال‌هاست که محصولات مختلفی را نیز در این زمینه معرفی کرده است. این تصویر می‌تواند یک اشاره مهم به داشتن توانایی رصد و شکار سالم زیرسطحی بی‌سرنشین دشمن باشد که قابلیتی مهم و قابل توجه است.