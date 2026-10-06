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کد خبر: ۳۳۹۴۹۹
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
سرویس کیهان » اخبار
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مواظب باش!(گفت و شنود)

گفت: رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود تصمیم گرفته است که ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی بالای ۱۸ سال بدهد!
گفتم: ایول! چه گل و گلابی به راه انداخته و پدر بی‌پولی ملت را در‌آورده است! حالا این ۱۰ هزار دلار را مجانی می‌دهد؟!
گفت: مگر عقل از سرت پریده؟! بابت هر ۱۰ هزار دلاری که می‌دهد، 
دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌گیرد! 
گفتم: یعنی دلارهای بی‌زبان بیت‌المال را توی حلقوم کلان‌سرمایه‌دارها و آنهایی که پولشان از پارو بالا می‌رود می‌ریزد! و در شرایط جنگی و تحریم اقتصادی، خزانه را خالی می‌کند و جیب پولدارها را پر می‌کند!
گفت: بی‌پول‌ها هم بی‌نصیب نمی‌مانند. پولدارها می‌توانند چند میلیون تومان به بی‌پول‌ها بدهند و با شناسنامه آنها هم برای خودشان ۱۰هزار دلار بگیرند!
گفتم: چه عرض کنم؟! با این طرحی که از آن رونمایی کرده است، وظیفه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خیلی سنگین می‌شود!
گفت: برای پیدا کردن دشمنانی که این طرح را دیکته کرده‌اند؟!
گفتم: ‌ای عوام! برای مراقبت ویژه از رئیس کل بانک مرکزی که مبادا دشمنان تابلو‌دار نظام او را بدزدند و از «عقل کل»! ایشان برای سامان دادن به اقتصاد فروپاشیده خود استفاده کنند!

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