*مردم مبعوث شده همچون گذشته باید با اتّحاد، در کنار رزمندگان اسلام تحت فرماندهی معظم کل قوا، امام سیدمجتبی خامنه‌ای کشور را از شر دشمنان داخلی و خارجی نجات دهیم.

طهماسبی

*وحدت یکی از الزامات این روزهاست. بارها در پیام رهبر شهید انقلاب و رهبر رشید امت، این دستور و تجویز را شنیده‌ایم. خیابان به عنوان جریان اصیلی که بیش از 217 شب از ایران، انقلاب و نظام دفاع کرده است، باید اولین منادی وحدت باشد.

حاجیونی

*تسلط یمن بر باب‌المندب یک قدرت فزاینده مادی و معنوی در اختیار انصارالله قرار داده و با توجه به اینکه این تنگه جزئی از خاک یمن است، این جنبش حق دریافت عوارض از شناورها را دارد و کسی نمی‌تواند به آن اعتراض کند. مهم‌تر از دریافت عوارض این است که حاکمیت انصارالله بر این تنگه، یمن را به یک قدرت منطقه‌ای و قدرت برتر در شبه‌جزیره عربستان تبدیل کرده است.

فردوس

*ادعاهای دروغین و سخیف مقامات آمریکایی مبنی بر اخراج هیئت دیپلماتیک ایران، حکایت از خشم و انفعال شدید کاخ سفید از حضور درخشان و افشاگرانه نمایندگان جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل و باج ندادن به دشمن دارد. خروج هیئت ایرانی، طبق برنامه از پیش اعلام‌شده انجام گرفته است.

بشیریان

*افتخار پشت افتخار. تیم مّلی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با ۵ مدال طلا، برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد. گفتنی است این مسابقات با حضور ۶۶ کشور در هانوی ویتنام برگزار گردید.

دانش

*مسئله اصلی امروز آمریکا میزان خسارتی نیست که توانسته به ایران وارد کند. بلکه این است که با وارد کردن این خسارت نتوانسته به نتیجه سیاسی مورد نظر خود برسد. این شاید مهم‌ترین شکست راهبردی آمریکا در جنگ با ایران باشد.

سادات

*عضویت کشورمان در بریکس به خودی خود الزاماً به افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری یا درآمد ارزی منجر نمی‌شود. برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بریکس باید زیرساخت‌های لازم در داخل کشور تقویت شود. به عنوان مثال متنوع‌سازی بازارهای صادرات نفت و تکمیل کریدور شمال-جنوب، از اولویت‌های ایران باید باشد.

بهزادی

*در حملات تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، میزان تخریب بسیار بیشتر از آنچه عموم مردم از آن آگاه هستند، بوده است. شبکه ای‌بی‌سی نیوز به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا گزارش داده آسیب‌های وارده به پایگاه‌های آمریکا ممکن است «دهه‌ها» طول بکشد تا بازسازی شود.

نامدار

*در تقابل با آمریکا، مهم اثبات قدرت و معتبرسازی تهدیدات است. چرا که معتبر جلوه‌دادن تهدیدات از خود تهدید کردن اهمیت بیشتری دارد. نقطه شکست اصلی آمریکا جایی است که می‌بیند تهدیدات جمهوری اسلامی معتبر است.

ابطحیان

*در مقطع کنونی که نظام اسلامی در میانه یک نبرد راهبردی و همه‌جانبه با دشمن قرار دارد، «انسجام اجتماعی» به عنوانِ رکن اصلی امنیّت مّلی و پیش‌شرط عبور از چالش‌های پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگری اهمیتی حیاتی یافته است. تکیه بر این اصل، مستلزمِ بسترسازی برای حضورِ طیف‌های متنوع و کارآمدِ جبهه انقلاب در سطوح مختلف ساختار حکمرانی است.

کسائی

*هروقت احساس نگرانی کردید، این جمله امام را به یاد بیاورید که می‌فرمودند بگذارید خیال‌تان را راحت کنم. این انقلاب می‌ماند و این‌هایی که علیه انقلاب کاری می‌کنند، فقط زحمت ما را زیاد می‌کنند.

کاووسی

*سایمون هندرسون، پژوهشگر مؤسسه واشنگتن صحبت از استراتژی آمریکا برای پایان دادن به جنگ کرده و گفته امید آمریکایی‌ها الان این است که شکاف درون انقلابی‌ها و هسته سخت طرفدار نظام آن‌قدر زیاد شود که حتی با ثبات جمهوری اسلامی، مقامات ایران از خواسته‌های خود کوتاه بیایند و تسلیم شوند.

عبدالمجیدی

*ایران با ارتقای سامانه راکتی «فجر-۵» به قابلیت بی‌سابقه «مین‌گذاری دریایی راکتی» از فاصله ۷۵ کیلومتری دست یافته است. این نوآوری راهبردی برای نخستین بار است در سطح جهان رخ می‌دهد و با این اقدام، عملیات ادعایی مین‌روبی آمریکا و متّحدانش با مشکل جدی مواجه شده و ابتکار عمل استراتژیک در این آبراه حیاتی از دست ایالات متّحده خارج خواهد شد.

شکراللهی

*سؤال می‌شود چرا آمریکا محاصره هوایی را در دستور کار خود قرار داده است؟ پاسخ را باید در ناکارآمدی ابزارهای قبلی یعنی ناکارآمدی محاصره دریایی و جنگ اقتصادی جست‌وجو کرد. کاخ سفید در سال‌های اخیر هر آنچه در چنته داشت از فعال‌سازی مکانیسم ماشه تا خط‌ونشان‌های نظامی در خلیج فارس به کار بست تا اراده مقاومت ملّت ایران را بشکند ولی به برکت خون شهدا، در هیچ‌کدام موفق نشده است.

کنعانی

*شکست آمریکا در دو جنگ علیه ایران فقط ادعای ما نیست. نشریه فارین پالیسی نیز نوشته و تأکید کرده شکست آمریکا در اهداف استراتژیک خود در برابر ایران انکارناپذیر است. این نشریه در گزارش خود آورده تقریباً در هر معیاری، از توانایی ایران برای اعمال قدرت در منطقه تا توانمندی‌های نظامی و برنامه هسته‌ای‌اش، ایالات متّحده در حال شکست خوردن در جنگ است.

ذوالفقاری

*اشتباه دشمن این است که گمان می‌کند اگر اقدام به براندازی حکومت ایران بکند ایران را شکست داده در حالی که ایران فقط یک حکومت نیست. ایران یک ساخت سیاسی و تاریخی با عمقی چند هزار ساله است. سلسله‌ها آمده‌اند و رفته‌اند، اما ایران به عنوان یک حقیقت باقی است. در ضمن تنها حکومتی که نگذاشته یک وجب از خاک ایران دست بیگانه بیفتد جمهوری اسلامی است.

زینلی‌پور

*امارات از یک سو تلاش می‌کند هم‌پیمان غرب باشد و از سوی دیگر با تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق سلاح و طلا، پولشویی و... در آسیا و آفریقا نفوذ خود را گسترش دهد. اما واقعیت این است که امارات با تکیه بر ثروت، مزدوران و شبکه‌ای از بنادر، در راهبرد خود برای گسترش نفوذ منطقه‌ای شکست خورده و روی اسب اشتباهی شرط بسته است.

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