قرار ملاقات در اسپرینگفیلد

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

در عرض چهار هفته پس از ورود به رقابت، ترامپ به طور سرسام‌آوری به رتبه اول در نظرسنجی‌ها رسید. در اولین مناظره، مگین کلی(۱)، گوینده فاکس نیوز، اظهارات تحریک‌آمیزی را که ترامپ در زمانی که در تجارت سرگرمی فعالیت می‌کرد، مطرح کرد. از آن نقطه به بعد، او در یک نبرد وحشیانه با فاکس نیوز مورد هدف قرار گرفته بود. با او از سوی مدیرعامل(۲) شبکه، راجر ایلز(۳)، تماس گرفته شد. آیلز گفت: «دونالد، در تجارت شما، دارایی‌های شما ساختمان‌ها هستند.» «در تجارت من، مجریان من همه چیز من هستند اگر به مجریان من حمله کنید، من باید با تمام توان شبکه دنبال شما بیایم. ما باید راهی پیدا کنیم این موضوع را تنش‌زدایی کنیم.» ترامپ با این تهدید منصرف نشد.

هرچه ترامپ نسبت به رسانه‌ها و نهادهای سیاسی هتاک‌تر بود، دوستانم در نیویورک بیشتر فکر می‌کردند که او در حال خروج از مسیر خودش است، اما او همچنان در نظرسنجی‌ها صعود می‌کرد. از دیدن شتاب رو به رشد ترامپ خوشحال بودم، اما هیچ برنامه‌ای برای دخالت مستقیم در کمپین او نداشتم. شرکت ما در یک روند موفقیت بود، و من روی رشد مجموعه خود متمرکز بودم.

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در یک صبح نوامبر در سال 2015، ترامپ تماس گرفت و از من پرسید که آیا می‌خواهم آن شب به یک گردهمایی در اسپرینگفیلد، ایلینوی(۴) بیایم. مثل هر داماد باهوشی گفتم بله. می‌دانستم که این فرصتی است تا ببینم جایگاه این مرد زمین باز نیویورکی در قلب آمریکا چیست.

با استقبال انبوهی از هواداران روبه‌رو شدیم که در فرودگاه منتظر بودند و در کنار جاده به سمت محل برگزاری مناظره صف کشیده بودند. مرکز همایش پایتخت پریری(۵) مملو از جمعیت بود. انرژی مثبت را از پشت صحنه احساس

کردیم.

مدیر رویداد در ورودی از ترامپ استقبال کرد. او گفت: «تبریک می‌گویم قربان. شما همین الان رکورد حضور در این سالن را شکستید که قبلاً در اختیار التون جان(۶) بود.» ترامپ به‌سرعت به شوخی گفت: «ببین جارد، من حتی پیانو هم ندارم. تصور کن اگر گیتار می‌زدم.»

همان‌طور که برای ملاقات با مقامات محلی و داوطلبان به لابی رفتیم، از تمایل ترامپ برای دست دادن با همه و عکس گرفتن با همه کسانی که درخواست می‌کردند، شگفت‌زده شدم، با اینکه او یک فرد وسواسی بود. این برای من نشانه بزرگی در مورد دلبستگی کامل او به پیروزی در انتخابات بود. هنگامی که او روی صحنه رفت، بیش از ده هزار نفر شروع به تشویق و هورا کشیدن کردند. من در اطراف سالن قدم زدم و با تعجب شاهد تعامل پدرهمسرم با جمعیت مشتاق بودم. او یک ساعت پرحرفی‌اش را ادامه داد و گهگاه به چند یادداشتی که در هواپیما یادداشت کرده بود نگاه می‌کرد.

برخلاف گزارش‌های رسانه‌ای که تجمع‌های او را محل پرورش دیوانه‌ها و نئونازی‌ها توصیف می‌کردند، من مردم عادی را دیدم: مادران و پدران سخت‌کوش و همچنین دانش‌آموزان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها. افراد در سنین، نژادها و پیشینه‌های مختلف بر این باور بودند که بالاخره کسی از زبان آنها صحبت می‌کند. پیام او در مورد مهاجرت غیرقانونی، معاملات تجاری ناعادلانه، و جنگ‌های خارجی بی‌پایان طنین‌انداز شد. وقتی ترامپ قول داد که به دوره هسته مشترک(۷) پایان دهد، جمعیت سر از پا نشناختند.

من نمی‌توانستم آن را باور کنم. هفته‌ها قبل، در شامی که توسط بنیاد رابین هود (بنیاد رابین هود یک سازمان خیریه است که در تلاش است تا مشکلات ناشی از فقر در شهر نیویورک را کاهش دهد. این سازمان همچنین یک صندوق امداد برای بلایای طبیعی در منطقه شهر نیویورک را مدیریت می‌کند)، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بشردوستانه در نیویورک، برگزار شده بود، شرکت کرده بودم.

رئیس این گروه که یک میلیاردر مالی است، سخنرانی کرد و از هسته مشترک به عنوان ناجی آموزش آمریکا یاد کرد و از شرکت‌کنندگان خواست تا برای حمایت از آن با مخاطبین خود در واشنگتن تماس بگیرند. وقتی واکنش جمعیت را در آن شب در اسپرینگفیلد شنیدم، به یاد کتابی افتادم که روپرت مرداک ماه‌ها قبل به من هدیه داده بود: کتاب جدایی چارلز موری(۸)، که نشان می‌دهد در پنجاه سال گذشته آمریکا از نظر جغرافیایی و فرهنگی به طبقات بالا و پایین تقسیم شده است که جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. آنها در مدارس متفاوت تحصیل می‌کنند، غذاهای متفاوتی مصرف می‌کنند و به دنبال اشکال متفاوت سرگرمی هستند.

آنها آن‌قدر اشتراک کمی با هم دارند و آن‌قدر حداقل تماس را با هم دارند که دیگر همدیگر را درک نمی‌کنند. اکنون که در میان حامیان پدرهمسرم ایستاده بودم، داشتم متوجه می‌شدم که چرا پیام ترامپ در میان بسیاری از آمریکایی‌ها طنین‌انداز شد. نخبگان طبقه بالای واشنگتن که ظاهراً نماینده شهروندان طبقه پایین و متوسط بودند با آنها هیچ ارتباطی نداشتند و این باعث می‌شد موکلان آنها {شهروندان طبقه پایین و متوسط}‬ احساس کنند فراموش شدند و از حقوق شهروندی خود محرومند. در حالی که این تصمیمات به افرادی مانند من در نیویورک آسیبی نمی‌رساند، آنها فرصت را از بسیاری از خانواده‌ها و جوامع در سراسر آمریکای میانه سلب کردند. گردهمایی برای من زنگ خطری بود.

پانوشت‌ها:

۱- Megyn Kelly

۲- Chief Executive Officer

۳- Roger Ailes

۴- Springfield, Illinois

۵- Prairie Capital Convention Center

این مرکز یک مرکز چندمنظوره است که برای مناسبت با رویدادهای مختلف، مانند کنسرت، نمایشگاه تجاری، کشتی، نمایش یخ و موارد دیگر قابل تطبیق است

۶- Elton John

۷- Common Core

ابتکار استانداردهای ایالتی هسته مشترک، که به سادگی به عنوان هسته مشترک نیز شناخته می‌شود، یک ابتکار آموزشی از سال 2010 است که جزئیات آنچه دانش‌آموزان دبستان تا سال 12 در سراسر ایالات متحده باید در هنرهای زبان انگلیسی و ریاضیات در پایان هر کلاس مدرسه بدانند، توضیح می‌دهد. این ابتکار توسط انجمن ملی فرمانداران و شورای مدیران مدارس دولتی حمایت می‌شود این ابتکار همچنین به دنبال ایجاد استانداردهای آموزشی منسجم در سراسر ایالت‌ها و همچنین اطمینان از این است که دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل از دبیرستان برای ورود به دوره‌های اعتباری در برنامه‌های کالج دو یا چهار ساله یا ورود به نیروی کار آماده هستند.

۸- Charles Murray’s Coming Apart