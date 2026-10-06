خرم‌آباد – خبرنگار کیهان:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: اجلاسیه گرامیداشت و تجلیل از هنرمندان شهید جنگ‌های تحمیلی خرداد و رمضان در لرستان آذرماه برگزار می‌شود.

دکتر میثم محتشم آرا در کارگروه هماهنگی برگزاری اجلاسیه استانی ۲۴ شهید هنرمند استان، با حضور معاونت فرماندهی سپاه استان، مسئول بسیج هنرمندان استان، فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز، معاونت بنیاد شهید لرستان و جمعی از مسئولین شهرستان که در منزل شهیدان گرانقدر قدرت الله آذرفر و صدرا بهمنی، برگزار شد، از مقام شامخ این شهدا و خانواده‌های گرانقدر آنان تقدیر کرد و گفت: اجلاسیه ۲۴ شهید هنرمند لرستان آذرماه برگزار خواهد شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت جنگ‌های اخیر یعنی جنگ خرداد و جنگ رمضان تقدیم ۱۳ شهید هنرمند دیگر از این استان به انقلاب اسلامی است که این نشان از تعهد بالای جامعه هنری استان لرستان نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.