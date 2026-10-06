مشهد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: «ارشیا میرشمسی کاخکی» دانش‌آموز مشهدی، در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ویتنام موفق به کسب مدال طلا شد که این ششمین مدال جهانی این دانش‌آموز از خراسان رضوی به شمار می‌رود.

صفدر سلطانی افزود: تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در نوزدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۶) موفق به کسب پنج مدال طلا شد.

وی بیان کرد: در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۶۶ کشور و بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد، سارینا علم‌پور، محمدحسین حسینی، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی کاخکی موفق به کسب مدال طلا شدند و اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان کشور را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ارشیا میرشمسی کاخکی، دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید هاشمی‌نژاد یک مشهد، با کسب این مدال طلا، ششمین مدال جهانی المپیاد را به خراسان رضوی هدیه کرد. سلطانی افزود: پیش از این نیز «محمدرضا واعظی، مهیار نجار، محمدامین نظم‌فر، محمدرضا درویشی و مانی منجی‌پور» از دانش‌آموزان خراسان رضوی، پنج مدال جهانی دیگر المپیادهای علمی را برای تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران کسب کرده بودند. وی تأکید کرد: این موفقیت برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی ایران افزود و بار دیگر ظرفیت علمی نسل جوان کشور را به نمایش گذاشت و این افتخار ارزشمند را به اعضای تیم ملی، خانواده‌های آنان، مدیران و مربیان مدارسشان تبریک می‌گوییم.