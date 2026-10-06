شهرکرد- خبرنگار کیهان:

فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری از شناسایی نخبگان مهارتی همزمان با آغاز رقابت‌های سه مرحله‌ای کارکنان وظیفه سپاه استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سردار علی افضلی با تشریح جزئیات برگزاری مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه سپاه در سال ۱۴۰۵، گفت: چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با هدف شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی، در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد رقابتی با هدف افزایش انگیزه، خلاقیت و ارتقای سطح مهارت در کارکنان وظیفه و با همکاری سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و هلال احمر طراحی شده است. وی یادآوری کرد: در این دوره، ۱۲ عنوان رشته مهارتی که دارای کاربرد مستقیم در بازار کار و معیشت پس از خدمت هستند، مورد رقابت قرار می‌گیرند. افضلی آمادگی جسمانی، حفاظت فیزیکی، کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات، برنامه‌نویسی پایتون، عکاسی دیجیتال، تعمیرات سخت‌افزار تلفن همراه، تعمیر خودرو، سبک تعمیر و نصب دوربین مداربسته، برق‌کاری ساختمان، تعمیر آبگرمکن و پکیج، نصب و تعمیر کولرهای گازی و آرایشگری مردانه را از عناوین رشته‌های این دوره از رقابت‌های مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه برشمرد.