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کد خبر: ۳۳۹۴۸۶
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
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فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) در چهارمحال و بختیاری:

چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه سپاه در کشور برگزار می‌شود

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
 فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری از شناسایی نخبگان مهارتی همزمان با آغاز رقابت‌های سه مرحله‌ای کارکنان وظیفه سپاه استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
سردار علی افضلی با تشریح جزئیات برگزاری مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه سپاه در سال ۱۴۰۵، گفت: چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با هدف شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی، در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.
وی افزود: این رویداد رقابتی با هدف افزایش انگیزه، خلاقیت و ارتقای سطح مهارت در کارکنان وظیفه و با همکاری سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و هلال احمر طراحی شده است. وی یادآوری کرد: در این دوره، ۱۲ عنوان رشته مهارتی که دارای کاربرد مستقیم در بازار کار و معیشت پس از خدمت هستند، مورد رقابت قرار می‌گیرند. افضلی آمادگی جسمانی، حفاظت فیزیکی، کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات، برنامه‌نویسی پایتون، عکاسی دیجیتال، تعمیرات سخت‌افزار تلفن همراه، تعمیر خودرو، سبک تعمیر و نصب دوربین مداربسته، برق‌کاری ساختمان، تعمیر آبگرمکن و پکیج، نصب و تعمیر کولرهای گازی و آرایشگری مردانه را از عناوین رشته‌های این دوره از رقابت‌های مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه برشمرد.

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