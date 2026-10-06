اصفهان-خبرنگار کیهان:

معاون امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرماندار فریدون‌شهر در خصوص کاهش جمعیت شهرستان، اظهار کرد: جمعیت فریدون‌شهر از حدود ۷۷ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ به ۳۶ هزار و ۶۳۵ نفر در سرشماری سال ۱۳۹۵ رسیده است و یکی از عوامل اصلی این کاهش، نبود درآمد پایدار و تک‌فصلی بودن کشاورزی است.

ابراهیم اصلانی در جمع سفیران خبر اصفهان گفت: کشاورزی در فریدون‌شهر به دلیل شرایط اقلیمی تنها سه تا چهار ماه از سال امکان‌پذیر است و نبود حمایت‌های بیمه‌ای مناسب از کشاورزان و دامداران نیز موجب شده جوانان انگیزه کافی برای ماندن در منطقه نداشته باشند. بیش از ۲۶ درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و برای جلوگیری از ادامه روند مهاجرت باید زمینه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار فراهم شود.

وی افزود: فریدون‌شهر با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، با مشکلاتی مانند مهاجرت، تک‌فصلی بودن کشاورزی، کمبود زیرساخت و محدودیت در استفاده از منابع آب مواجه است.

ابراهیم اصلانی اظهار کرد: فریدون‌شهر در حوزه تولید حبوبات، سیب‌زمینی، پیاز، گوشت قرمز و ماهیان سردابی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک در شهرستان پرورش داده می‌شود. وی افزود: کشاورزی و گردشگری به عنوان دو پیشران اصلی توسعه شهرستان تعریف شدند و طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های آبیاری نوین، حدود ۷۰ درصد سطح زراعی شهرستان به روش‌های نوین مجهز شده است.

معاون امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرماندار فریدون‌شهر با اشاره به ظرفیت‌های آبی شهرستان، بیان کرد: حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب از روان‌آب‌های سطحی فریدون‌شهر، معادل حدود ۸۰ درصد منابع بارشی، از دسترس شهرستان خارج می‌شود و ضرورت دارد برای ذخیره و مدیریت بخشی از این منابع چاره‌اندیشی شود. اصلانی اجرای سد میدانک دوم را یکی از طرح‌های مهم شهرستان دانست و تصریح کرد: مطالعات این پروژه از حدود ۱۵ سال قبل انجام شده و اجرای آن می‌تواند حدود هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان را از دیم به آبی تبدیل کند، اما پروژه به دلیل مشکل تخصیص آب همچنان بلاتکلیف است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های شهرستان اظهار کرد: فریدون‌شهر حدود ۴۷۰ کیلومتر راه روستایی دارد که ۱۷۰ کیلومتر آن خاکی و حدود ۲۴۰ کیلومتر نیازمند روکش آسفالت است. امسال حدود ۱۹۶ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع مختلف دولتی به شهرستان اختصاص یافته، در حالی که حدود ۱۰۳ پروژه نیمه‌تمام دارای ردیف اعتباری داریم که تکمیل آنها به حدود سه همت اعتبار نیاز دارد. اصلانی اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی را از اقدامات مهم شهرستان دانست و گفت: با اجرای طرح جهاد آبرسانی، بخش قابل توجهی از روستاهایی که پیش از این با تانکر آبرسانی می‌شدند، به شبکه آب متصل شدند.

معاون امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرماندار فریدون‌شهر در رابطه با ظرفیت گردشگری فریدون‌شهر، تصریح کرد: چند طرح بوم‌گردی و گردشگری در شهرستان در حال اجرا یا بهره‌برداری است و چندین طرح دیگر نیز در قالب پیشران‌های توسعه تعریف شده است. با راه‌اندازی سردخانه‌های جدید، مشکل هدررفت سیب‌زمینی در زمان مازاد تولید تا حد زیادی برطرف شده و این زیرساخت‌ها به توسعه صادرات نیز کمک کردند.

وی در رابطه با وضعیت مسکن روستایی، عنوان کرد: طی ۲۰ سال گذشته حدود سه هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده، اما همچنان حدود پنج هزار واحد نیازمند مقاوم‌سازی هستند.