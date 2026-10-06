اصفهان-خبرنگار کیهان:

شهردار بهارستان با اشاره به رشد تصاعدی بودجه شهرداری که به ۱۸۶۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، گفت: در برنامه سال ۱۴۰۵، مبلغ

۷۵۰ میلیارد تومان به ۳۳ پروژه اولویت‌دار تخصیص یافته است.

محمدمهدی فردوسی در جریان سفر سفیران خبر اصفهان که به ابتکار مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان راه‌اندازی شده است به خبرنگاران اظهار داشت: شهر جدید بهارستان با عبور از مرز جمعیتی ۱۵۰ هزار نفر، با اجرای بسته‌ای مشتمل بر ۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و درمانی، وارد فاز جدیدی از توسعه زیرساختی شد.

شهردار بهارستان، مهم‌ترین محورهای توسعه این شهر را تشریح کرد و افزود: تکمیل خط مترو با بسته تأمین مالی ۶ هزار میلیارد تومانی در افق ۲ تا ۳ ساله، پایان انتظار ۳۳ ساله برای احداث آرامستان مستقل شهردار بهارستان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های مدیریت شهری گفت: ساماندهی گلزار مطهر شهدا، احداث فرهنگسرای حکمت، زورخانه شهر، پارک‌های محله‌ای، مخازن آب و پساب و ایستگاه‌های آتش‌نشانی از جمله طرح‌های در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در ۳۳ سال فعالیت شهرداری بهارستان، سه مجموعه شامل ساختمان و مجتمع ورزشی، آموزشی و مدیریت بحران سازمان آتش‌نشانی به صورت همزمان در حال احداث است که می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی شهر را پاسخ دهد.

فردوسی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر پروژه‌ها تصریح کرد: برای جلوگیری از توقف طرح‌ها و افزایش سرعت اجرا، سیستم رصد روزانه و گزارش‌گیری هفتگی و مدل گانت‌چارت در شهرداری مستقر شده است تا تمام مراحل پروژه‌ها از طراحی و اسناد مناقصه در سامانه ستاد تا وضعیت مالی و پیشرفت اجرایی آنها به صورت مستمر پایش شود. در زمینی ۱۳ هکتاری، و تعیین تکلیف بیمارستان ۱۶۰ تخت‌خوابی با دریافت مجوز ماده ۲۳، از جمله اقدامات کلیدی برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد شهر است.

فردوسی همچنین از احیای پروژه‌های راکد نظیر «فرهنگسرای ایران» پس از ۱۲ سال توقف، و احداث سایت ۵ هکتاری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با هدف ارتقای تاب‌آوری شهر در شرایط اضطراری خبر داد.

فردوسی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بهارستان گفت: بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با حضور ۳۳ پیمانکار در جبهه‌های مختلف در حال ساخت است و پیشرفت پروژه‌ها متناسب با میزان آورده متقاضیان بین ۱۰ تا ۹۸ درصد قرار دارد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ واحد به مرحله انتخاب واحد رسیده و آماده واگذاری است و هم‌زمان زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها شامل آب، برق، گاز، فاضلاب و معابر نیز در حال اجرا و پیگیری است.

شهردار بهارستان تصریح کرد: در تأمین منابع زیرساختی از ظرفیت صندوق ملی مسکن استفاده شده و بیش از ۹۰ درصد اعتبارات جذب‌شده از این محل مستقیماً به اجرای شبکه برق و معابر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به توسعه سرانه‌های آموزشی در محدوده پروژه‌های مسکن گفت: احداث نزدیک به ۱۰ واحد آموزشی در دستور کار قرار دارد که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها نیز با پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصدی در حال تکمیل هستند.

فردوسی ادامه داد: احداث ساختمان کلانتری و اجرای پروژه تاریخی مخزن آب شهر نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که از سال ۱۳۷۵ معطل مانده بود و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.

شهردار بهارستان یکی از مهم‌ترین اتفاقات اخیر شهر را تعیین تکلیف پروژه بیمارستان دانست و گفت: بیمارستان بهارستان سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت نمایندگان مجلس، مجوز ماده ۲۳ آن اخذ و ردیف دولتی برای اجرای پروژه اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: این بیمارستان با ظرفیت ۱۶۰ تخت توسط شرکت توسعه ساختمان‌های دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود و عملیات اجرایی آن تا پایان سال به صورت جدی آغاز خواهد شد.

فردوسی ادامه داد: برای جبران کمبود سرانه‌های درمانی شهر، زمین‌هایی برای احداث کلینیک شبانه‌روزی تیپ ۴۰ مهندسی و همچنین دو درمانگاه تخصصی و دندانپزشکی آرشام و قائم‌رضا واگذار شده است.

وی اضافه کرد: استقرار پایگاه‌های اورژانس خواهران و برادران نیز در دستور کار قرار دارد و هدف این است که طی سه تا چهار سال آینده بخش قابل توجهی از کمبودهای درمانی بهارستان برطرف شود.

شهردار بهارستان در ادامه با اشاره به حضور مردم ولایتمدار و هوشمند بهارستان در دفاع از کیان کشور و پیروی از رهبر عظیم‌الشأن انقلاب طی دویست و هفده شب از جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی گفت: طی این شب‌های گذشته بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه مردمی و مذهبی با محوریت موکب‌ها، مساجد و اقشار مختلف در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها با مشارکت مردم و مجموعه‌های فرهنگی شهر برگزار شده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت اجتماعی در بهارستان است.