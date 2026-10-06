استاندار خراسان رضوی خواستار رفع سریع مشکل تأمین سوخت معادن استان شد

مشهد - خبرنگار کیهان:

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکل تأمین سوخت معادن استان از متولیان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خواست هر چه سریع‌تر زمینه توزیع سهمیه سوخت استان را فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری در نشست‌ یکشنبه‌های اقتصادی استان خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: طبق گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به مشهد، ۳۸ میلیون لیتر سوخت به خراسان رضوی اختصاص یافته است که باید زمینه ذخیره‌سازی آنها فراهم شود.

وی بیان کرد: با وجود تأکید معاون وزیر صمت نسبت به تخصیص این میزان سوخت هنوز مراحل تأمین و توزیع آن توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران صورت نگرفته و خواهش ما این است که این موضوع هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گرفته و مراحل توزیع سوخت اجرا شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اقتصادی به دلیل شرایط خاص کشور گفت: وظیفه دولت و حاکمیت تأمین حداقل‌ها برای تولیدکنندگان است، لذا اگر مشکلی در این حوزه است بابت تلاش آنان در این شرایط سخت برای حفظ تولید قدردانی می‌کنیم.

مظفری اظهار کرد: همه تلاش مجموعه استان خراسان رضوی حرکت رو به جلو است و ادارات استان در کنار هم تلاش دارند، راه‌حل ممکن را پیدا و موضوع را تعیین تکلیف کنند.

به گفته وی، موضوع نوسازی ماشین‌آلات بخش معدن جدی است و باید این موضوع در اولویت متولیان قرار گیرد.

وی از برگزاری نمایشگاه معدن در مشهد به همراه سمپوزیوم فولاد به عنوان نخستین نمایشگاه کشور در این سبک و سیاق خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان است که باید از آن به نحو مطلوب بهره گرفته شود. استاندار خراسان رضوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تصویب برپایی نمایشگاه دائمی از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: لازم است فعالان بخش خصوصی و متولیان این حوزه، محلی برای نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان بیابند تا از این فرصت برای ارائه محصولات و نمایش آنها در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان بهره گرفت. مظفری در ادامه با تشریح اولویت‌های اقتصادی استان بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تقویت تشکل‌های اقتصادی، نوسازی ماشین‌آلات معدنی با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق مرزی و ارتقای بهره‌وری در حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی موضوعاتی همچون بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین پایدار برق واحدهای تولیدی شد.

وی با تأکید بر لزوم انسجام‌بخشی به حضور تشکل‌های اقتصادی در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی اظهار کرد: تشکل‌های استان باید با ارائه تقویم مشخص از رویدادهای مورد نظر خود، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای فرآیند صدور مجوزها و حضور هدفمند در این نمایشگاه‌ها را فراهم کنند.

استاندار خراسان رضوی نوسازی ماشین‌آلات معدنی را از نیازهای حیاتی این بخش دانست و افزود: مناطق سرخس و دوغارون ظرفیت مطلوبی برای ورود ماشین‌آلات معدنی دارند و باید امکان استفاده از این تجهیزات برای معادن و پیمانکاران استان فراهم شود. وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای نظارت و هماهنگی جهت ساماندهی ورود ماشین‌آلات (اعم از نو یا کارکرده) و تعیین تکلیف مدت زمان فعالیت آن‌ها را مطرح کرد. مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین برق واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با یافتن راهکارهای عملیاتی، از تخصیص ظرفیت برق استان به سایر مناطق به دلیل عدم اعلام نیاز، جلوگیری کنند.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصریح کرد: صادرکنندگانی که چرخ تولید را به حرکت در می‌آورند نباید از سازوکارهای موجود متضرر شوند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع از طریق مکاتبه با رئیس‌جمهور، افزود: با توجه به نرخ‌های فعلی ارز، دولت باید با عدم دخالت در تعیین قیمت‌ها، امکان عرضه ارز توسط صادرکننده را تسهیل کند.

مظفری با اشاره به بهبود روند تخلیه قطارهای باری، به‌ویژه قطارهای ورودی از چین که اکنون عمدتاً در ۲۴ ساعت تخلیه می‌شوند، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین بار برگشت تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری دوطرفه از ظرفیت کانتینری قطارها می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را تا یک‌سوم کاهش دهد.

وی همچنین با تأکید بر اجرای مصوبه ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان، از تداوم دیپلماسی اقتصادی استان خبر داد و گفت: با توجه به انجام ۹ سفر رسمی هیئت‌های تجاری، لازم است میزهای تخصصی کشورهای هدف فعال‌تر شوند و برای میزبانی از هیئت‌های خارجی در آذرماه، تمهیدات لازم صورت گیرد تا از این تعاملات برای توسعه روابط اقتصادی استان بهره‌برداری شود.