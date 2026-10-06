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کد خبر: ۳۳۹۴۸۲
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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ساخت مدرسه منطقه‌ای پلیس و یک‌هزار واحد مسکونی در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
 فرمانده انتظامی استان همدان از برنامه‌ریزی برای احداث مدرسه منطقه‌ای پلیس با پوشش شش استان کشور و آغاز عملیات اجرایی ساخت یک‌هزار واحد مسکونی سازمانی در همدان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود پروژه‌های مسکن کارکنان انتظامی ظرف دو سال به بهره‌برداری برسند.
سردار حسین نجفی با اعلام این خبر اظهار کرد: مدرسه منطقه‌ای پلیس با هدف تقویت بنیه آموزشی فراجا و ارائه خدمات آموزشی به نیروهای انتظامی استان‌های همدان، لرستان، مرکزی، کردستان، ایلام و کرمانشاه در همدان احداث خواهد شد.  وی افزود: منابع مالی مورد نیاز برای ساخت این مرکز آموزشی از محل مولدسازی و تهاتر املاک انتظامی تأمین می‌شود. فرمانده انتظامی استان همدان همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای رفاه و معیشت کارکنان فراجا، از آغاز عملیات اجرایی ساخت یک‌هزار واحد مسکونی سازمانی در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این واحدها ظرف مدت دو سال به‌طور کامل به بهره‌برداری برسند.
سردار نجفی با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: برقراری امنیت و آرامش، بزرگ‌ترین افتخار مجموعه فراجاست و امنیت امروز حاصل جان‌فشانی نیروهای پلیس است؛ نیروهایی که حتی در شرایط سخت و زیر فشارهای دشمن نیز از انجام مأموریت خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.

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