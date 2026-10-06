شیراز-خبرنگار کیهان:

مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی در شهرستان‌های محدوده فعالیت این شرکت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و وارد مدار شده‌اند.

اسماعیل خاتمی افزود: نیروگاه‌های انجیر و ایثار در شهرستان زرین‌دشت و چشمه گلابی در شهرستان داراب از جمله این نیروگاه‌ها می‌باشند که با صرف اعتباری بیش از 4 هزار میلیارد ریال در مدت زمانی کمتر از یک سال احداث، تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

وی اظهار داشت: با تولید این میزان برق از انرژی خورشیدی، علاوه بر تأمین انرژی پاک و تجدیدپذیر، از انتشار حدود 55 هزار تن دی‌اکسیدکربن در سال جلوگیری کرده و موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف منابع آب و سوخت‌های فسیلی خواهد شد. این مقام مسئول تصریح کرد: با ورود این نیروگاه‌های جدید به مدار، ظرفیت جدیدی از انرژی پاک به شبکه برق استان افزوده شده است و تداوم این روند، در کنار مدیریت مصرف و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی شبکه، می‌تواند در تأمین پایدار برق و مدیریت ناترازی تولید و مصرف مؤثر باشد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب تابش خورشید، یکی از مناطق مستعد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود، تأکید کرد: توسعه این نیروگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند در افزایش ظرفیت تولید برق، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های انرژی استان نقش بسزایی داشته باشد. خاتمی در ادامه یادآور شد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تدابیر اتخاذشده، تا پایان سال جاری، حداقل 40 مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه خورشیدی استان فارس اضافه خواهد شد که این امر جایگاه این استان را به عنوان یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی کشور بیش از پیش تقویت خواهد نمود.