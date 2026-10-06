رئیس سرویس اطلاعات پیشین آلمان جاسوس از آب درآمد

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رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی آلمان به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شد.

به گزارش شفقنا به نقل از رویترز، روزنامه «بیلدِ» آلمان، روز سه‌شنبه، گزارش داد که «آگوست ‌هانینگ»، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان، به ظن جاسوسی، خیانت و تحصیل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای یک قدرت خارجی بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، دادستان‌ها مدعی هستند که ‌هانینگ- که دوره تصدی‌اش در سال ۲۰۰۵ به پایان رسید- اطلاعات محرمانه‌ای را از یکی از کارکنان سابق سرویس اطلاعات خارجی آلمان (BND) خریداری کرده و قصد داشته است آن را در چارچوب فعالیت‌های مشاوره‌ای خود به فروش برساند. به گزارش روزنامه «بیلد»، این تحقیقات پس از کشف ماجرای احتمالیِ افشای گزارش‌های اطلاعاتیِ خطاب به دفتر صدراعظم آغاز شد.

بر اساس گزارش‌های رسمی دادستانی فدرال آلمان و رسانه‌هایی مانند رویترز، بی‌بی‌سی، تاگس‌شاو و زوددویچه تسایتونگ، آگوست‌ هانینگ

۸۰ ساله که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ ریاست سرویس اطلاعات خارجی آلمان را بر عهده داشت، همراه با همکار سابق خود «مانفرد دی.» (نام کامل به دلایل حریم خصوصی منتشر نشده) بازداشت شده‌اند. مانفرد که در دوره ریاست ‌هانینگ رئیس دفتر او بود و از سال ۲۰۱۲ تا میانه ۲۰۲۶ نیز در سمت مشابه برای رؤسای بعدی BND خدمت می‌کرد، متهم است حدود ۲۰۰۰ سند- از جمله اسناد طبقه‌بندی‌شده داخلی و گزارش‌های هفتگی ویژه دفتر صدراعظم- را تا اواسط سال ۲۰۲۲ در ازای پول در اختیار‌ هانینگ قرار داده باشد.‌ هانینگ این اطلاعات را در فعالیت‌های مشاوره‌ای خصوصی خود استفاده کرده و در یک مورد مشخص، بر اساس آن تحلیلی برای افسر یک سرویس اطلاعاتی خارجی تهیه کرده است؛ هنوز مشخص نیست که این تحلیل به مقصد رسیده باشد. او همچنین برای سال‌ها با نماینده یک سرویس اطلاعاتی خارجی دیگر در تماس نزدیک بوده و اطلاعات سیاسی (بخشی بر پایه اسناد دریافتی) را به وی منتقل کرده است. هویت این سرویس‌های خارجی اعلام نشده و برخی گزارش‌ها تأکید کرده‌اند که روسیه در این پرونده دخیل نیست.

تحقیقات این پرونده پس از کشف یک دستگاه ذخیره الکترونیکی حاوی اسناد بسیار محرمانه BND در جریان بازرسی منزل و دفاتر ‌هانینگ در اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شد؛ آن بازرسی در ارتباط با پرونده جداگانه‌ای مربوط به اتهام مشارکت احتمالی‌ هانینگ در یک طرح ناموفق ربودن کودکان کریستینا بلاک (کارآفرین ‌هامبورگی) انجام شده بود. پلیس فدرال آلمان همزمان با بازداشت‌ها، محل‌هایی در بایرن، نوردراین-وستفالن و برلین را نیز بازرسی کرد.‌ هانینگ و مانفرد قرار است به ترتیب روزهای چهارشنبه و سه‌شنبه مقابل قاضی تحقیق دادگاه عالی فدرال حاضر شوند تا درباره صدور حکم بازداشت موقت تصمیم‌گیری شود. این پرونده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های احتمالی جاسوسی در تاریخ پس از جنگ آلمان توصیف شده و می‌تواند اعتماد متحدان غربی به BND را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

طبق قانون کیفری آلمان، مجازات جاسوسی و خیانت به کشور بسته به نوع جرم متفاوت است. بر اساس ماده ۹۴ خیانت کشوری، انتقال اسرار دولتی به قدرت خارجی یا افشای آن‌ها به گونه‌ای که خطر زیان سنگین به امنیت خارجی آلمان ایجاد کند، حداقل یک سال حبس دارد و در موارد بسیار سنگین (مانند سوءاستفاده از موقعیت مسئولیتی یا ایجاد خطر بسیار شدید) می‌تواند به حبس ابد یا حداقل پنج سال حبس منجر شود. ماده ۹۶ نیز برای تحصیل اسرار دولتی به قصد خیانت، حبس یک تا ده سال پیش‌بینی کرده است. علاوه‌بر این، فعالیت به عنوان مأمور سرویس اطلاعاتی خارجی معمولاً با حبس شش ماه تا ده سال مجازات می‌شود. در پرونده‌هایی مانند مورد رئیس پیشین BND، بسته به شدت اتهامات (از جمله خیانت و جاسوسی)، مجازات‌ها می‌تواند بسیار سنگین باشد و دادگاه با توجه به جزئیات پرونده حکم صادر می‌کند.