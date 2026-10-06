هشدار سیا درباره فروپاشی اسرائیل از درون!

سرویس خارجی-

گزارش محرمانه سازمان سیا که توسط میدل‌ایست‌آی منتشر شده، هشدار می‌دهد رژیم اسرائیل به دلیل تشدید شکاف‌های داخلی، در آستانه بی‌ثباتی شدید، فروپاشی یا حتی جنگ داخلی قرار دارد.

بر اساس گزارش میدل‌ایست‌آی، یک ارزیابی محرمانه منتسب به واحد «رد سل» سازمان سیا هشدار می‌دهد که رژیم آپارتاید اسرائیل به دلیل تشدید شکاف‌های داخلی در معرض خطر بی‌ثباتی شدید، فروپاشی داخلی یا حتی جنگ داخلی قرار دارد. مهم‌ترین شکاف، بحران خدمت نظامی یهودیان فوق‌ارتدوکس است که معافیت آن‌ها از سربازی در شرایط جنگی باعث اختلاف شدید در ائتلاف نتانیاهو و اعتراضات گسترده شده؛ بازگشت ده‌ها هزار نیروی ذخیره مسلح از جنگ همراه با مشکلات روانی و اجتماعی، خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس شرقی، تورم مواد غذایی و افزایش هزینه‌های نظامی نیز بر فشارهای داخلی افزوده‌اند. این گزارش که در مرداد یا شهریور ۱۴۰۵ تهیه شده، درباره انتخابات ۵ آبان ۱۴۰۵ هشدار می‌دهد که ممکن است هیچ‌یک از دو اردوگاه نتانیاهو و مخالفانش نتوانند به ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت برسند و بحران سیاسی تشدید شود. واحد رد سل همچنین سناریوهایی را بررسی کرده که در آنها کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی خارجی یا توقف روند عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل می‌تواند به تشدید بحران و درگیری داخلی منجر شود؛ ضمن آن‌که تأکید می‌کند تحلیل مذکور بیشتر بر شکاف‌های میان یهودیان اسرائیلی متمرکز بوده و تنش‌ها و تبعیض علیه شهروندان فلسطینی اسرائیل (حدود ۲۰ درصد جمعیت) را به‌طور کامل لحاظ نکرده است.

گفتنی است، در حالی که ارتش رژیم با کمبود شدید نیروی رزمی مواجه است و فرماندهان نظامی بارها نسبت به خطر فروپاشی توان عملیاتی هشدار داده‌اند، معافیت گسترده حریدی‌ها همچنان به عنوان خط قرمز سیاسی حفظ شده و اعتراضات خیابانی را به رویارویی‌های خشونت‌آمیز کشانده است. این شکاف طبقاتی و مذهبی نه تنها انسجام اجتماعی این رژیم آپارتاید را فرسوده، بلکه اعتبارِ نهادهای نظامی را در چشم بخش بزرگی از صهیونیست‌ها هم زیر سؤال برده است؛ البته بگذریم از بی‌اعتباری جهانی این رژیم! هزاران نفر از نیروهای ذخیره که بارها به جبهه‌های غزه، لبنان و مناطق دیگر فراخوانده شده‌اند، اکنون با خشم فزاینده‌ای شاهدند که بخش قابل توجهی از جمعیت فوق‌ارتدوکس از پرداخت هرگونه هزینه انسانی جنگ معاف مانده و همزمان از بودجه عمومی برای یشیواها و نهادهای مذهبی خود بهره‌مند می‌شوند. این نابرابری آشکار، اعتراضات را از سطح سیاسی به سطح خیابانی کشانده و در مواردی به درگیری فیزیکی میان معترضان سکولار و حریدی‌ها منجر شده است. فرماندهان ارشد ارتش بارها اعلام کرده‌اند که کمبود حدود بیست هزار سرباز رزمی، توان حفظ آمادگی عملیاتی را به خطر انداخته و ادامه وضعیت فعلی می‌تواند ساختار دفاعی رژیم را در بلندمدت تضعیف کند.

از سوی دیگر، هزینه‌های نجومی جنگ ‌‌افروزی‌های چند ساله، بدهی عمومی را به مرز ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده و بودجه نظامی را به سطحی رسانده که بخش‌های غیرنظامی را تحت فشار شدید قرار داده است. تورم مواد غذایی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و قطع برنامه‌های اجتماعی، نارضایتی طبقاتی را تشدید کرده و زمینه را برای بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی همزمان فراهم ساخته است. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که هزینه مستقیم جنگ‌ها از سال ۲۰۲۳ تاکنون به صدها میلیارد شکل رسیده و بخش عمده‌ای از آن از طریق استقراض تأمین شده است. این وضعیت باعث شده رژیم مجبور به کاهش بودجه وزارتخانه‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی شود و همزمان مالیات‌ها و هزینه‌های زندگی برای طبقه متوسط و پایین افزایش یابد. خروج تدریجی سرمایه و تردید شرکت‌های فناوری خارجی برای ادامه سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی سیاسی، چشم‌انداز اقتصادی را تیره‌تر کرده و ترس از رکود طولانی‌مدت را در میان اقشار مختلف جامعه دامن زده است.