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نیروهای مسلح یمن با آزادسازی بیش از دو هزار کیلومتر مربع از استان تعز و محاصره کامل مرکز این شهر، بیش از ۲۰۰ مزدور وابسته به رژیم سعودی را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده‌اند؛ همزمان موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای یمنی پایگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و فرودگاه‌های حیاتی عربستان از جمله فرودگاه ملک خالد ریاض، پالایشگاه آرامکو رابغ و فرودگاه ابها را هدف قرار داده‌اند و آسمان این کشور را به صحنه عملیات نظامی تبدیل کرده‌اند.

جنگ‌های طولانی‌مدت و نابرابر نه صرفاً میدان رویارویی نظامی، بلکه آزمایشگاه زنده‌ای برای سنجش مشروعیت، انسجام اجتماعی و ظرفیت‌های بازتولید قدرت هستند. وقتی یک قدرت منطقه‌ای با پشتوانه شبکه‌های حمایتی فرامنطقه‌ای، سال‌ها بر سیاست محاصره، بمباران و بسیج نیروهای نیابتی تکیه می‌کند، به‌تدریج با فرسایش سرمایه نمادین خود روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که سوی مقابل، از طریق بازتعریف مقاومت به‌ مثابه هویت جمعی و تبدیل محدودیت‌های مادی به منابع نمادین، میدان معنایی تازه‌ای می‌سازد. در چنین شرایطی، هر تغییر میدانی نه فقط جابه‌جایی خطوط نبرد، بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی توازن مشروعیت و بازآرایی روابط قدرت در مقیاس منطقه‌ای است. در این‌ مورد، خشونت ساختاریِ یکسویه سعودی، به‌جای تثبیت سلطه، خود به عامل تضعیف آن تبدیل شده است.

نیروهای مسلح و انقلابیون یمن با پیشروی‌های گسترده در استان تعز، بیش از دو هزار کیلومتر مربع از مناطق این استان را آزاد کرده و عناصر وابسته به رژیم سعودی را از شهرستان‌های المعافر و المواسط بیرون رانده‌اند. مرکز شهر تعز به‌طور کامل در محاصره قرار گرفته و امنیت منطقه التربه‌ تأمین شده است. منابع نظامی بلندپایه یمنی اعلام کرده‌اند نیروهای یمنی حتی وارد خانه رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری وابسته به عربستان، شده‌اند. تصمیم عفو عمومی در مناطق آزادشده همچنان پابرجاست و این مناطق شاهد ثبات و امنیت هستند. سرتیپ عابد الثور، مشاور وزارت دفاع یمن، تأکید کرده کنترل تعز به معنای از دست رفتن آخرین برگ برنده مزدوران سعودی است و هرگونه عملیات زمینی عربستان علیه یمن به‌منزله خودکشی برای ریاض خواهد بود. همزمان نیروهای یمنی بر کوه مطران در بخش الصلو مسلط شده و مقادیر زیادی تجهیزات نظامی شامل خودروها و سلاح‌ها را به غنیمت گرفته‌اند. گفته می‌شود الصلو به طور کامل آزاد شده است.

تلفات بی‌سابقه مزدوران

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرده بیش از ۲۰۰ شبه‌نظامی وابسته به عربستان در ده‌ها حمله طی ساعات گذشته در مناطق رأس‌العاره و السوقیا کشته یا زخمی شده‌اند. تلفات و خسارات وارده به نیروهای دشمن سعودی، اعم از نیروی انسانی و ادوات نظامی، در مقایسه با تمامی درگیری‌های پیشین بی‌سابقه بوده است. ده‌ها حمله دیگر نیز علیه تجمعات این نیروها در شرق استان الجوف و شرق منطقه رغوان در مأرب انجام شده که به کشته و زخمی شدن شماری از آن‌ها و سوختن چندین دستگاه خودرو منجر گردیده است. نیروهای یمنی همچنان تجمعات باقی‌مانده در شهرستان‌های تعز را تعقیب می‌کنند و این نیروها با سردرگمی گسترده مواجه شده و شماری از آن‌ها در حال فرار هستند.

ناکامی سعودی در ساحل غربی

همچنین رسانه‌های نیروهای مسلح یمن با رد ادعاهای عربستان همسو مبنی بر بازپس‌گیری مناطقی از جمله ذوباب و مواضع نزدیک تنگه باب‌المندب، تأکید کرده‌اند تمامی دستاوردهای میدانی خود را حفظ کرده‌اند و تبلیغات دشمن صرفاً قهرمان‌سازی ساختگی برای جلب رضایت حامیان غربی‌اش است. روزنامه الاخبار لبنان گزارش داده صنعا حمله سعودی را مهار کرده و باب‌المندب اکنون امن و تحت کنترل انصارالله است. نیروهای تیپ‌های العمالقه و درع‌الوطن با پشتیبانی هوائی گسترده عربستان نتوانستند از حومه ذوباب عبور کنند و چند ساعت بعد توسط نیروهای یمنی محاصره و عقب رانده شدند. نیروهای سعودی که تلاش داشتند وارد باب‌المخا شوند نیز بیرون رانده شدند و هیچ پیشروی واقعی در ذوباب یا المخا رخ نداده است. نیروهای یمنی بر رشته‌کوه‌های العمری و پایگاه راهبردی آن کنترل دارند.

ضربات موشکی به عمق عربستان

نیروهای مسلح یمن سه عملیات ویژه با تعداد زیادی موشک بالستیک، کروز و پهپاد علیه اهداف حساس در عمق خاک عربستان انجام دادند. فرودگاه ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت و به اختلال در پروازها انجامید. پالایشگاه آرامکو در رابغ دچار آتش‌سوزی شد. فرودگاه ابها، پایگاه خمیس‌مشیط، پادگان عاکفه در عسیر و مواضع حساس در نجران و جیزان نیز هدف حملات قرار گرفتند. منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در ریاض بدون به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر دادند و خبرگزاری فرانسه نیز وقوع چند انفجار مهیب را تأیید کرد. این عملیات در پاسخ به ۶۰ حمله هوائی و موشکی عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته انجام شد که به شهادت غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان منجر گردیده بود.

هدف‌گیری پایگاه‌ها و فرودگاه‌ها

یحیی سریع اعلام کرده تجمع نیروهای دشمن سعودی در پادگان الدغاریر در جیزان با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته و ده‌ها نفر کشته و زخمی شده‌اند. نیروهای دشمن در وضعیتی از هراس و سردرگمی بودند و خودروهای امدادی به منطقه شتافتند. فرودگاه بین‌المللی ابها نیز با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت که منجر به تعطیلی پروازها شد. محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله، با اشاره به شکست‌های پی‌درپی عربستان از سال ۲۰۱۵، اعلام کرده ریاض تحت فشار شکست‌های تبلیغاتی خود مجبور به حضور مستقیم در خط مقدم شده و باید تمام مسئولیت‌ها و پیامدهای جنایاتش را بپذیرد. عربستان از زمان آغاز دور جدید تنش‌ها بیش از ۱۵۷۶ حمله ثبت‌شده داشته است.

آسمان عربستان، به غیر از مکه و مدینه، در ناامنی

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه یمن به همه شرکت‌های هواپیمایی کشوری هشدار داده که حریم هوائی عربستان سعودی به استثنای مکه و مدینه ناامن است. این مرکز تأکید کرده در نتیجه تجاوز عربستان با استفاده از نیروی هوائی خود و به منظور حفظ ایمنی هوانوردی، حریم هوائی این کشور صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن خواهد بود و پس از این هشدار هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. یحیی سریع نیز به شرکت‌های جهانی هواپیمایی هشدار داده از پرواز در آسمان عربستان به‌جز حریم اماکن مقدس خودداری کنند.