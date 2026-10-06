مرگ مشکوک یکی از افشاگران پرونده کثیف اپستین

نهاد مالی بریتانیا تحقیقاتی را درباره مرگ مشکوک یک افشاگر بانکی ارتباط «جفری اپستین» با وزیر بازرگانی آمریکا آغاز کرد.

نهاد ناظر بر بازارهای مالی انگلیس تحقیقاتی را درباره نحوه رسیدگی به پرونده «سایمون آندریسز»، افشاگر بانکی که درباره ارتباطات «هوارد لوتنیک»، وزیر بازرگانی آمریکا، با «جفری اپستین»، مجرم بدنام جنسی اطلاعاتی ارائه کرده بود، آغاز کرده است. ادعا بر این است که «آندریسز»، بانکدار بریتانیایی و مدیرعامل پیشین شرکت کارگزاری «بی‌جی‌سی گروپ»، اواخر ماه گذشته در 57 سالگی به زندگی خود پایان داده است.

او سال‌ها درباره عملکرد شرکت سابق خود و همچنین ارتباطات تجاری ادعائی لوتنیک با اپستین ابراز نگرانی کرده بود.به گزارش تسنیم به نقل از گاردین، آندریسز در سال‌های 2020 و 2021 اطلاعاتی را در اختیار پلیس فدرال آمریکا قرار داده بود.