جنگ لفظی بین مصر و رژیم صهیونیستی بر سر صحرای سینا

در آستانه سالگرد آزادسازی سینا، وزیر دارایی اسرائیل مصر را به نابودی این منطقه تهدید کرد؛ این اظهارات، خشم رسانه‌ای‌ها، نمایندگان و چهره‌های تأثیرگذار مصری را برانگیخت و پاسخ آتشین آن‌ها را در پی داشت.

به گزارش فارس، بزالل اسموتریچ، وزیر تندروی دارایی رژیم صهیونیستی، اظهار داشت که در صورت حمله مصر به [رژیم آپارتاید] اسرائیل، «دیگر سینایی وجود نخواهد داشت»؛ این اظهارات واکنش‌های خشمگینانه رسانه‌ای، نمایندگان و چهره‌های تأثیرگذار مصری را برانگیخت و برخی از آن‌ها تهدید کردند که «اگر مصر حمله کند، اسرائیل نخواهد بود.» اسموتریچ، در آستانه پنجاه‌و‌سومین سالگرد آزادسازی سینا، گفت: «چه چیزی مانع حمله مصر به ما می‌شود؟ اگر آن‌ها به ما حمله کنند، دست‌کم دیگر سینایی وجود نخواهد داشت...» مقامات مصری بلافاصله به این تهدید اسموتریچ واکنشی نشان ندادند؛ اما چهره‌های رسانه‌ای، قانون‌گذاران و افراد تأثیرگذارِ نزدیک به حاکمیت، حملات تندی را علیه این وزیر اسرائیلی آغاز کردند و نسبت به هرگونه تعرض به سینا هشدار دادند.