ظرفیت تولید تسلیحات به 2/5 برابر قبل از جنگ رمضان رسیده است

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ظرفیت تولید تسلیحات به دو و نیم برابر قبل از جنگ رمضان رسیده است که با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های صنایع دفاعی امن صورت گرفته است. عمق استراتژیک صنایع دفاعی از مؤلفه‌های مهم قدرت دفاعی است که تاب‌آوری ایران مقابل دشمن را افزایش داده است.

سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست خبری اظهار داشت: در وضعیت تثبیت موفقیت‌ها و پیروزی‌های دفاع مقدس رمضان هستیم و شکست‌های سنگین دشمن در جریان بیش از هفت ماه دفاع مقدس رمضان با همت بلند مردم و راهبری‌های فرمانده معظم کل قوا و فداکاری رزمندگان رقم خورده است.

وی افزود: البته عملیات روانی دشمن و برخی رویکردهای اخیر مبنی بر احتمال تجاوز دشمن قطعاً با واکنش قاطع و شکست‌های سنگین‌تر دشمن مواجه خواهد شد و مقاومت و قدرت ملی ایران اصلی‌ترین راهکار برای تکمیل شکست‌های دشمن و تسلیم در برابر مطالبات به‌حق ملت ایران است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: ریشه‌کنی آمریکا از منطقه و سرکوب شرارت‌های رژیم صهیونیستی از دستاوردهای نبرد رمضان بود، البته مجازات قاتلین آمریکایی و صهیونی اراده قطعی جمهوری اسلامی است و هرگز فراموش نخواهد شد.

سردار طلایی‌نیک گفت: در طول این هفت ماه وزارت دفاع با سرپرستی سردار ابن‌الرضا اداره شد. فرماندهان عالی نیروهای مسلح و مجموعه مرتبط با وزارت دفاع از عملکرد موفق دوره هفت‌ماهه سردار ابن‌الرضا ابراز رضایت کردند. این عملکرد که با همکاری کارکنان وزارت دفاع انجام شد، توانست در پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأمین نیازهای جنگ نقش راهبردی ایفا کند و عملکرد موفق داشته باشد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد: ظرفیت تولید تسلیحات به دو و نیم برابر قبل از جنگ رمضان رسیده است که با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های صنایع دفاعی امن صورت گرفته است. عمق استراتژیک صنایع دفاعی از مؤلفه‌های مهم قدرت دفاعی است که تاب‌آوری ایران مقابل دشمن را افزایش داده است.

وی گفت: در این دوره وزارت دفاع در حوزه معیشت کارهای مهمی انجام داد که از جمله آن می‌توان به افزایش خدمت 45 درصدی اتکا به کارکنان نیروهای مسلح اشاره کرد.

سردار طلایی نیک درباره تولید تجهیزات تهاجمی عنوان کرد: با راهبری قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و ستادکل نیروهای مسلح و اعلام نیاز فرماندهان نیروهای مسلح برنامه تولید تجهیزات متناسب با جنگ بِروزرسانی می‌شود. ارتقای قابلیت‌های تسلیحات تهاجمی به‌طور فعال در حال انجام است و ظرفیت تولید بیش از یک‌هزار سامانه سلاح و تجهیزات را داریم که بخشی از این تسلیحات متناسب با رویکرد تهاجمی قابلیت بِروزرسانی و افزایش تولید

دارند.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار داشت: اگر دشمن محاسبه غلطی بکند قطعاً با تسلیحات و تجهیزات پیشرفته‌تر و واکنش سنگین نیروهای مسلح روبه‌رو خواهد شد.

وی گفت: همکاری و همگرایی بین ایران، روسیه و چین مسبوق به سابقه است و این ارتباطات فعال بین ایران، روسیه و چین مورد حمایت هر سه کشور قرار داشته است و این ارتباطات در حوزه دفاعی نیز بر اساس برنامه‌های توافق‌شده ادامه دارد و همکاری دیپلماسی تقویت شده است و تبادل نظر با این دو کشور در حوزه دفاعی در دستور کار است.