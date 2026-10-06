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کد خبر: ۳۳۹۴۶۹
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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اعلام اعتراض ایران به سرکوب اعتراض‌ها توسط دولت فرانسه

سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شد

سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه در جلسه احضار سفیر فرانسه خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شد.
به‌دنبال برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزی و موارد نقض‌ فاحش و گسترده حقوق بشر، امروز عصر پیر کوشار سفیر فرانسه در تهران، از سوی سرپرست اداره کل حقوق بشر، به وزارت امور خارجه احضار شد.
حمید احمدی، سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، در این جلسه، با یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه طبق معاهدات و اسناد ذی‌ربط بین‌المللی، خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شد.
حمید احمدی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به برخورد خشن نیروهای امنیتی فرانسه با تجمعات مسالمت‌آمیز که منجر به جراحت و معلولیت تعدادی از معترضین از جمله نابینایی برخی از آنها و نیز بازداشت بیش از ۵۰۰۰ نفر شده است، تأکید کرد که استفاده از چنین سطحی از خشونت علیه معترضان در تجمعات مسالمت‌آمیز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
حمید احمدی همچنین با اشاره به گزارش‌ها و تصاویر منتشره درباره ورود نیروهای امنیتی و پلیس مسلح به کلاس‌های درس و ضرب و شتم دانش‌آموزان و معلمان، خواستار ایجاد سازوکار مستقل جهت رسیدگی به نقض‌های فاحش حقوق بشر و پیگیری گزارش‌های متعدد مبنی بر استفاده بیش از اندازه از زور و نقض حریم مدارس از سوی پلیس این کشور شد.
به گزارش ایرنا، سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه با اشاره به مطالبات مشروع معترضین برای برخورداری از حق بنیادین آموزش و برخورداری از یک نظام آموزشی عادلانه و بدون تبعیض در فرانسه، از دولت این کشور خواست به حقوق مشروع و قانونی شهروندان فرانسوی به‌ویژه نسل جدید احترام بگذارد و مرتکبین نقض‌های فاحش حقوق بشر را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

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