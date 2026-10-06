نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با تاکید بر قدرت مقاومت گفت با معادلاتی که ایران ترسیم کرده، اشغالگران را از لبنان بیرون می‌کنیم.

حسن عزالدین، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در جریان مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید‌هاشم صفی‌الدین طی سخنانی درباره تحولات اخیر این کشور و منطقه، ضمن انتقاد تند از انفعال و تسلیم دولت لبنان در برابر تجاوزات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما تحت حاکمیت یک قدرت سیاسی حاکم زندگی می‌کنیم که ظالم، مستبد و فاقد درک عملکرد سیاسی است، چه رسد به عملکرد اقتصادی و اجتماعی.

وی اظهار داشت: توافق شرم‌آور امضا شده میان دولت لبنان با رژیم صهیونیستی موسوم به توافق چارچوب، یک هدیه و کارت رایگان برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر بود که آرزویش را داشت. حسن عزالدین افزود: این توافق شرم‌آور به اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک لبنان مشروعیت بخشیده و به این رژیم آزادی عمل داد تا هر کاری که می‌خواهد در لبنان انجام دهد.

این نماینده حزب‌الله تاکید کرد: زمانی که عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از خاک لبنان به خلع سلاح مقاومت مشروط می‌شود، این صرفاً حماقت و خیانت مقامات لبنانی نیست، بلکه بخشی از یک توطئه عامدانه با هدف نابودی مقاومت به شمار می‌رود.

به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: اما سلاح مقاومت با روح و زندگی ما گره خورده و هر کسی که به دنبال خلع سلاح مقاومت است، باید ابتدا ما را از بین ببرد. توافقنامه‌ای که دولت لبنان با صهیونیست‌ها امضا کرد، یک قمار از پیش باخته بود که هیچ دستاوردی برای لبنان نداشت.

این نماینده پارلمان لبنان گفت که این توافق همچنین، به منافع ملی، وحدت ملی و تفاهم ملی آسیب رساند و در زمانی که ما به شدت به اجماع و وحدت ملی برای مقابله با دشمن نیاز داریم، باعث ایجاد تفرقه در میان لبنانی‌ها شد.

حسن عزالدین تصریح کرد: هر کسی که روی شکست مقاومت شرط‌بندی کرده، از پیش بازنده بوده و در توهم به سر می‌برد. مقاومت هرگز شکست نخورده و حضور و پایداری ما گواه این امر است. همچنین حماسه‌ای که رزمندگان ما در علی‌الطاهر رقم زدند، گواهی بر قدرت و ادامه حضور مقاومت است. نماینده حزب‌الله در پایان تاکید کرد: معادلاتی که امروز توسط جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌شود، به نفع لبنان است. ایران با قرار دادن لبنان در راس اولویت‌های خود، امضای هر توافقی برای پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز را به پایان کامل جنگ در لبنان مشروط کرده و ما از طریق این معادله می‌‌توانیم صهیونیست‌ها را از خاک کشورمان بیرون کنیم.