وقتی ترامپ با معاونش درباره ایران هماهنگ نیست

در حالی که ترامپ پیش از این از احتمال دخالت ایران در حادثه فلای‌دبی سخن گفته بود و چندین بار ادعایش را تکرار کرد، معاونش این موضوع را تأیید نکرد.

«هیچ مدرک قطعی درباره ارتباط ایران با حادثه فلای‌دبی وجود ندارد.»، این جمله‌ای بود که معاون رئیس‌جمهور آمریکا جی‌دی‌ ونس روز دوشنبه (13مهرماه) پیش از عزیمت به آلاسکا در جمع خبرنگاران و درباره حادثه فلای‌دبی بیان کرد.

وی در این باره گفت که ایالات متحده تاکنون هیچ مدرک قاطعی دال بر ارتباط ایران با حادثه‌ای که چهارشنبه گذشته رخ داد، پیدا نکرده است. اظهارات معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حالی مطرح شد که پیش از این دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال ارتباط ایران با این موضوع سخن گفته بود و البته دوشنبه باز هم ترامپ این ادعا را تکرار کرد و گفت که «فکر می‌کنم ایران مسئول حادثه فلای‌دبی است.» طرح این ادعا از سوی ترامپ علیه ایران در حالی بیان شده است که شبکه سی‌.بی‌.اس در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تحقیقات اولیه اسرائیل، تلاش ادعایی برای ربودن یک فروند هواپیمای فلای‌دبی احتمالاً اقدامی از سوی یک فرد به تنهائی بوده است. سی‌بی‌اس همچنین به نقل از منابع گفته که همام الهمامی در مقطعی، ویدئویی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی اسرائیلی «ال‌عال» در دبی منتشر کرده بود که در پایان آن، تصویری از ایمن الظواهری، رهبر شناخته‌ شده القاعده که در سال ۲۰۲۲ در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، نمایش داده می‌شد.

یکی از منابع آگاه که در جریان تحقیقات امارات قرار دارد، در این باره عنوان کرده بود که کمک‌ خلبان که تبعه عمان است، اوایل سال جاری میلادی هم یک پرواز به تل‌آویو انجام داده و قصد داشته همان زمان نیز هواپیما را ربوده و ساقط کند، اما از این کار منصرف شده است.

هشتم مهرماه مصادف با ۳۰ سپتامبر پرواز فلای‌دبی از دبی به مقصد تل‌آویو در پی حمله کمک خلبان عمانی به خلبان و تلاش او برای سقوط هواپیما و در نهایت مهار کمک خلبان توسط مسافران و خدمه، در فرودگاه تبوک عربستان سعودی بر زمین نشست. این هواپیما حامل بیش از ۱۵۰ اسرائیلی بود. شرکت فلای‌دبی هم در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: یک پرواز از فرودگاه بین‌المللی دبی به مقصد فرودگاه بن‌گوریون در سرزمین‌های اشغالی دچار حادثه شد و هواپیما در نهایت در فرودگاه تبوک عربستان به سلامت فرود آمد و همه مسافران در سلامت هستند. دادستان کل امارات در این باره اعلام کرد که حادثه پیش آمده تروریستی تشخیص داده شده است.

شگرد نخ‌نما شده

روز یکشنبه(11مهرماه) اسماعیل بقائی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر مداخله ایران در حادثه فلای دبی و همچنین پایگاه نظامی فرفورد در انگلیس به عملیات‌های پرچم دروغین اشاره و بیان کرد: در رابطه با پایگاه فرفورد یا پرواز فلای‌دبی که فکر می‌کنم کودکان پیش‌دبستانی هم متوجه شدند که چقدر ناشیانه شده برای القای ناامنی، برای اتهام‌زنی به ایران یا سایر بازیگران، این‌ها را اگر کنار همدیگر بگذارید، متوجه این می‌شویم که گویا رژیم صهیونیستی و مدافعانش در اروپا و آمریکا به دنبال این هستند که هم موضوع فلسطین و غزه را به حاشیه برانند و هم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را و این‌گونه القا کنند که گویا تهدید جدیدی از جانب ایران متوجه منطقه یا جامعه جهانی است.بقائی این را یک شگرد نخ‌نما‌ شده و تکراری خواند.