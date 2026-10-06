حافظ کل قرآن کریم و رتبه 7 کنکور انسانی از تفقد رهبر انقلاب طی تماس تلفنی از دفتر ایشان خبر داد و ابراز داشت: افتخار می‌کنیم که چنین رهبری داریم که من کمترین را مورد توجه و عنایت خودشان قرار دادند. رتبه که چیزی نیست. ما جان و مال خود را فدای رهبرمان می‌کنیم.

خانم زهرا قلی‌زاده، حافظ کل قرآن کریم و رتبه 7 کنکور انسانی بیان داشت: گفته بودم این رتبه را که چیز بسیار ناقابلی هست، تقدیم رهبر شهیدمان می‌کنم. از بیت رهبری با ما تماس گرفتند و مرا مورد لطف و تفقد قرار دادند، این امر برای من بسیار ارزشمندتر از آن رتبه است و احساس می‌کنم مزد زحماتم را گرفتم. الحمدلله رب العالمین.

وی در ادامه ابراز داشت: افتخار می‌کنیم که چنین رهبری داریم که من کمترین را مورد توجه و عنایت خودشان قرار دادند. رتبه که چیزی نیست. ما جان و مال خود را فدای رهبرمان می‌کنیم.

خانم قلی زاده در ادامه بیان داشت: از کودکی با بیانات رهبر شهید انقلاب مأنوس شدم و این انس، رفته رفته تبدیل به فکر و تلاش برای عملی کردن بیانات ایشان شد. خدا این توفیق را به ما داده که مقتدا و رهبرمان، چنین رهبر عزیزی بودند و برای همین از دست دادن و شهادت ایشان برای ما بسیار سخت و جانکاه بود اما با تأسی از ایشان، ما سعی کردیم که این راه را ادامه بدهیم و از دست من دانش‌آموز کاری جز درس خواندن برنمی‌آمد. همان‌طور که ایشان هم توجه زیادی به نوجوان‌ها و جوان‌ها داشتند و فرموده بودند جوان‌ها باید در راه پیشرفت علمی کشور تلاش کنند.

حافظ کل قرآن کریم و رتبه 7 کنکور انسانی خاطرنشان کرد: رهبرا هر آنچه در توان‌مان باشد ان‌شاءالله انجام خواهیم داد تا بتوانیم به منویات شما عمل کنیم و ان‌شاءالله به قله‌هایی که آقای شهیدمان فرموده بودند، برسیم همان‌طور که ایشان فرموده بودند ما به قله نزدیکیم الان نباید خسته شویم، ان‌شاءالله از این به بعد هم تحت رهبری شما، همه ما تلاش خواهیم کرد که بتوانیم به قله‌ها برسیم و در این راه از هیچ چیز دریغ نخواهیم کرد حتی جان و مال‌مان.