«ایران، آمریکا را در بن‌بست قرار داده و این یک نقطه تاریخی است».

این ارزیابی راهبردی را «ریچارد وولف» اقتصاددان برجسته آمریکایی در روز 221 جنگ عنوان کرد و گفت: هیچ فرد عاقلی وقتی به وضعیت ایالات متحده امروز نگاه می‌کند، نمی‌گوید که به نوعی بهتر یا قوی‌تر شده است؛ ناو هواپیمابر ما در مدیترانه توالت‌های سالم نداشت. ما در حال جنگ با کشوری نسبت به ما کوچک با ۹۳ میلیون نفر جمعیت هستیم و ایرانی‌ها ایالات متحده را در بن‌بست قرار داده‌اند.

وولف افزود: برای من، این یک رویداد تاریخی است؛ این یعنی جنوب جهانی، جهان سوم، هر چه می‌خواهید نامش را بگذارید، سرانجام می‌تواند به ایالات متحده بگوید که اجازه نمی‌دهیم شما پیروز شوید.

یاوه‌گویی‌های تکراری ترامپ

یاوه‌گویی‌های تکراری و فاقد هر نوع نوآوری تمامی ندارد و نشان می‌دهد که او به معنای واقعی کلمه قافیه را باخته که پشت سر هم دروغ‌های قابل راستی‌آزمایی و ابطال را می‌گوید.

ترامپ دیروز هم مدعی شد: جنگ در ایران به‌زودی، به هر نحوی، پایان خواهد یافت و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. کاری که ما در ایران انجام می‌دهیم، جلوگیری از بدترین فاجعه تاریخ جهان است. ما رادارها و پدافندهای ضدهوایی ایران را نابود کردیم و کنترل تنگه هرمز را به دست گرفتیم. افزایش قیمت‌ها بهای ناچیزی برای حفظ امنیت جهان است. هر هفته نفت با حجم بی‌سابقه‌ای وارد کشور ما می‌شود.

او گفت: آنچه دیگر باعث بالا رفتن قیمت بنزین می‌شود، تنگه هرمز نیست، چون اکنون تقریباً به‌صورت روزانه، تعداد بی‌سابقه‌ای بشکه نفت از آن خارج می‌شود؛ بلکه مسئله پالایشگاه‌هاست؛ پالایشگاه‌های روسیه که اوکراین آن‌ها را منفجر می‌کند و پالایشگاه‌های خودمان که در ایالت‌های آبی، مثل کالیفرنیا، توسط دموکرات‌ها تعطیل می‌شوند. ما حجم بسیار زیادی نفت از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. خیلی خوب است. اما به دلیل جنگ، با کمبود پالایشگاه مواجه هستیم که بیشتر مربوط به گازوئیل است.

آمریکایی‌ها نمی‌توانند دروغ‌های ترامپ را

باور کنند

برخلاف این ساده‌سازی‌های نخ‌نما، خبرگزاری بلومبرگ دیروز تاکید کرد: با تمام آزادسازی‌ها و خبرهای مثبت نفت نتوانسته است زیر ۱۰۰ دلار آمریکا پایین بیاید. جنگ، موجودی‌های ته‌کشیده‌شده و هزینه‌های بی‌سابقه سرسام‌آور است.

مجری فاکس نیوز، شبکه حامی ترامپ هم گفت: اگر ترامپ جنگ را تمام می‌کرد، قیمت‌ها پایین می‌آمد. امیدوارم نزدیک‌ترین مشاورانش که بیش از همه او را دوست دارند، به او بگویند که این ماجرا را تمام کند.

از سوی دیگر، نشریه آمریکایی «نیشن»، روایت دولت ترامپ و حزب جمهوری‌خواه مبنی بر اینکه افزایش جریان نفت از تنگه هرمز به معنای پیروزی بر ایران است را زیر سوال برده و نوشت: این بهبود موقتی و پرهزینه است و خطرات کشتیرانی و افزایش قیمت نفت، گازوئیل و حمل‌ونقل همچنان پابرجاست. ایران همچنان اهرم‌های فشاری در اختیار دارد و ادعای «پیروزی» با هدف فشار بر تهران و اطمینان دادن به رای‌دهندگان جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح می‌شود. به نوشته نیشن، ترامپ و جمهوری‌خواهان توهم پیروزی در تنگه هرمز را می‌فروشند

میشل هودسن، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه گفته است: حتی پس از چهار ماه، واقعیت این است که باز شدن تجارت و تنگه هرمز همچنان متوقف نگه داشته شده است. رسانه‌های می‌گویند همه چیز در حال بازگشت به حالت عادی است و همین باعث می‌شود سرمایه‌گذاران قیمت نفت خام برنت را به بالای صد دلار در هر بشکه پیشنهاد ندهند. اما این یک ایده دیوانه‌وار است. چون حتی اگر تجارت از طریق هرمز باز و از سر گرفته شود، واقعیت این است که این تنگه مسدود بوده است. تخریب عظیمی در ظرفیت تولید، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، رخ داده است.

ترامپ از نظر تاکتیکی و استراتژیک شکست خورد

جفری ساکس، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلمبیا با توهم‌زده خواندن ترامپ، اظهار کرد: به نظر من رئیس‌جمهور ترامپ غیرمنسجم، کمی توهم‌زده، گاهی مجذوب نتانیاهو و گاهی بر سر او فریاد می‌زند؛ اما اساساً، متأسفانه نامنسجم است. این وضعیت اصلی است که با آن روبه‌رو هستیم؛ یعنی ما یک سیاست خارجی منسجم آمریکایی نداریم. ترامپ جنگی را آغاز کرد که غیرقانونی، غیرضروری و به‌شدت بی‌محابا بود و هم از نظر تاکتیکی و هم استراتژیک شکست خورد. ترامپ تصور می‌کرد می‌تواند رهبران ایران را حذف کند و سپس مانند الگویی که در ونزوئلا در ذهن داشت، دولت بعدی ایران را تعیین کند، اما این محاسبه ظرف روزهای نخست فروپاشید.

مشکل بنیادی‌تر این است که آمریکا نمی‌تواند اشتباه یا محدودیت قدرت خود را بپذیرد و همواره می‌خواهد به‌عنوان یک قدرت مطلق دیده شود. این مسئله در ترامپ شدیدتر است، چون او نمی‌تواند توافقی را بپذیرد که در واشنگتن یا رسانه‌ها نشانه ضعف آمریکا تلقی شود. ترامپ می‌خواهد طرف مقابل را کاملاً شکست دهد، اما در مورد ایران قادر به انجام این کار نیست.

جنگ نظامی و اقتصادی

ایران را وادار به تسلیم نمی‌کند

ساکس افزود: بهترین راه برای ترامپ این بود که اعلام پیروزی کند و از جنگ خارج شود، اما پذیرش یک توافق واقعی با ایران مستلزم قبول محدودیت قدرت آمریکا و امتیاز دادن متقابل است. ترامپ از نظر سیاسی و روانی نیاز دارد تصویری از قدرت نامحدود خود ارائه دهد و به همین دلیل بعید است بتواند با ایران به توافقی واقعی برسد، چون ایران حاضر نیست در برابر فشار آمریکا تسلیم کامل شود.

در کنار جنگ نظامی، یک جنگ اقتصادی نیز علیه ایران جریان دارد. تحریم و محدود کردن دسترسی ایران به دارو و نیازهای ضروری در کنار حملات نظامی، دو ابزار برای وادار کردن ایران به تسلیم هستند. اما هیچ‌کدام ایران را به تسلیم وادار نخواهد کرد. مانع اصلی توافق این است که آمریکا در عمل «ناتوان از مذاکره» شده، چون یک توافق واقعی برای هر دو طرف محدودیت ایجاد می‌کند، در حالی که ساختار سیاسی آمریکا همچنان می‌خواهد این کشور را به‌عنوان قدرتی بدون محدودیت به تصویر بکشد.

زمام جنگ در دست ایران است، نه دولت ترامپ

«کمپین تبلیغاتی ترامپ برای تسلیم کردن ایران به نتیجه نمی‌رسد؛ گزینه نظامی برای تسلیم شدن ایران وجود ندارد، چه قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای و چه پس از آن. فشار اقتصادی به ایران هم به تسلیم منتهی نمی‌شود. این موضوع عمدتاً یک پروپاگاندا است و بعید است به نتیجه برسد، چرا که این ایران است که زمام امور را در دست دارد، نه دولت ترامپ».

این ارزیابی را جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو ارائه کرده و می‌گوید: چند هفته است دولت ترامپ در رسانه‌های جریان اصلی کمپین تبلیغاتی راه انداخته تا به ایران تلقین کند که محکوم به شکست است. ترامپ تهدید کرده اگر ایران تسلیم نشود آن را نابود می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی، این ادعاها را بی‌وقفه تکرار می‌کنند و تقریباً کسی آب سرد بر آن‌ها نمی‌ریزد یا نمی‌سنجد که اعزام نیرو و ناو واقعاً اثری که گفته می‌شود دارد یا نه.

روایت جعلی دو شاخه دارد. شاخه اقتصادی: این ادعا که محاصره به‌علاوه استراتژی بسنت برای قطع دادوستد ایران با جهان، مؤثر است. و غرب وضع خوبی دارد، چون خروج نفت خلیج تقریباً به سطح پیش از آغاز جنگ، برگشته، پس تلاش ایران برای بستن هرمز شکست خورده است.

در شاخه نظامی ادعا می‌شود: دولت ترامپ از اعزام ۱۰ هزار نیروی تازه و یک ناو دیگر، تدی روزولت، تصویر نیروی ضربتی می‌سازد: دو ناو حاضر، جورج واشنگتن و جورج بوش، به‌علاوه روزولت می‌شود سه ناو؛ ۵۰ هزار نیروی حاضر به‌علاوه ۱۰ هزار می‌شود حدود ۶۰ هزار. ادعا این است که پس از میان‌دوره‌ای، وقتی این نیرو برسد و مستقر شود، ترامپ آزاد است قدرت دریایی، هوایی و زمینی را برای به زانو درآوردن ایران به کار گیرد.

ناوهای آمریکا حتی جرأت نزدیک شدن

به ایران را ندارند

مرشایمر خاطرنشان کرد: این روایت‌ها عمیقاً معیوب است، فریب ایران برای واداشتن تسلیم کار نمی‌کند، و علت اصلی‌اش این است که واقعیت خلاف آن را می‌گوید. در این نقطه تقریباً ناممکن است ایران را به این باور انداخت که وقت تسلیم است. اگر بمباران راهبردی ۴۰ روزه پیروزی نظامی نیاورد، افزودن ناو دلیل مستقلی برای پیروزی این بار نمی‌سازد. بحران مهمات هم حلقه جدا است: همین کمبود یکی از علل توقف بمباران و زدوخورد متقابل است، و فرض رفع آن بعد از میان‌دوره‌ای، شکست کارزار پیشین را باطل نمی‌کند.

استنتاج «سه ناو» از اعزام روزولت نامعتبر است، چون کارکرد اعزام جایگزینی است نه تجمع. بوش هم، خلاف وانمود رایج، در منطقه نیست. پس مقدمه «سه ناو آماده حمله» کاذب است. حتی بازگرداندن ناوهای دیگر، به دلیل آهنگ عملیاتیِ چندماهه و هشدار فرماندهان که این وضعیت پایدار نیست، از سقف حدود دو ناو فراتر نمی‌رود؛ و دو ناو هم، با کمبود مهمات و سابقه کارزار ۴۰روزه، مکانیسم روشنی برای به زانو درآوردن ایران ندارد.

لجستیک قید مستقل است. از دست رفتن پایگاه‌های دریایی خلیج، زنجیره تدارک را تا دیه‌گو گارسیا عقب می‌برد. نگه داشتن سه ناو برای مدت محسوس، از حیث تدارکات و وضع امروز نیروی دریایی، اگر نه ناممکن، بسیار دشوار است.

ایرانی‌ها بیش از حد باهوش‌اند، تصور تسلیم آنها با حمله نظامی، مُضحک است! این تصور که بتوانیم با یک تهاجم زمینی ایرانی‌ها را به زانو درآوریم، به نظرم منصفانه است اگر بگوییم مضحک است، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد

تلاش برای فریب ایرانی‌ها و وادار کردن آنها به تسلیم جواب نخواهد داد. آمریکا نه امروز و نه حتی پس از انتخابات گزینه نظامی علیه ایران نخواهد داشت. ما از ترس اینکه تقریباً بلافاصله ناومان غرق شود، جرأت نداریم ناوی را نزدیک ایران کنیم.

تا تنگۀ هرمز باز نشود، فشار بر بازار نفت ادامه دارد

مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو (عربستان) به‌تازگی، آب پاکی را روی دست ترامپ ریخت و با رد باز بودن تنگه هرمز یا کاهش تاثیر آن بر بازار نفت گفت: تا زمانی که تنگۀ هرمز به‌طور کامل بازگشایی نشود و اعتماد به بازار بازنگردد، واقعیت این است که فشار در هر دو سوی بازار نفت تشدید خواهد شد. حتی پس از آن نیز، بازسازی ذخایر همزمان با پاسخگویی به تقاضا ممکن است تا ۲ سال طول بکشد.

رسانه کوبیسی لتر در همین زمینه هشدار داد: بازار نفت خام فیزیکی از کنترل خارج شده است. هزینه حمل ۲ میلیون بشکه نفت خام از غرب آفریقا به چین اکنون به ۲۷.۲۲ دلار در هر بشکه رسیده است.

برای درک بهتر، در ژوئیه هزینه همین محموله حدود ۶.۵۰ دلار در هر بشکه بود. این یعنی جهش ۳۱۹ درصدی در هزینه حمل، تنها در کمی بیش از دو ماه. رقابت و تکاپو برای به دست آوردن ذخایر نفت خام فیزیکی به اوج خود رسیده است.

قیمت نفت در واکنش به تنش‌ها افزایش یافت

از سوی دیگر رویترز در گزارشی نوشت: قیمت نفت در واکنش به تنش‌های خلیج فارس و حملات به نفت‌کش‌ها افزایش یافت. قیمت نفت برنت با ۲۷ سنت (۰.۳ درصد) افزایش به ۱۰۰.۵۹ دلار و نفت وست تگزاس با ۳۰ سنت (۰.۳ درصد) رشد به ۸۹.۷۳ دلار رسید. علی‌رغم بهبود صادرات نفت منطقه به ۸۱ درصد سطوح پیش از جنگ، نگرانی از حملات انصارالله به نفت‌کش‌ها و پالایشگاه آرامکو در رابغ، بازار را تحت فشار قرار داده است.

هشدار «شورون» درباره شکنندگی بازار انرژی

مایک ورث، مدیرعامل شرکت شورون هشدار داد: با ورود جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به هشتمین ماه خود، ذخایر احتیاطی عرضه نفت و سوخت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

او در «مجمع هوش انرژی» لندن تأکید کرد بنیان‌های بازار نفت و گاز به دلیل تداوم درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه در حال محدودتر شدن است.

ورث افزود: سیستم جهانی انرژی امروز نسبت به ماه‌های نخست جنگ بسیار شکننده‌تر شده و کف قیمت نفت نیز به‌طور تدریجی روند صعودی دارد.

مردم آمریکا باید

در انتخابات این گند را تمام کنند!

فاکس‌نیوز می‌گوید: کشاورزان غلات در آمریکا با شدیدترین بحران خود در چند دهه اخیر مواجه‌اند؛ چراکه جنگ ایران باعث شده هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند. قیمت گازوئیل در ایالت نبراسکا امروز تقریباً به ۶ دلار رسیده است.

در همین حال، جن ساکی سخنگوی اسبق کاخ سفید در گفت‌وگو با شبکه MS NOW گفته است: جمعه، گازوئیل به ۶.۳۷ دلار در هر گالن رسید. یک سال پیش حدود ۳.۷۰ دلار بود. گوشت چرخ‌کرده گاوی ۶.۸۹ دلار در هر پوند است. اقتصاد در سپتامبر فقط ۲۹.۰۰۰ شغل اضافه کرد، در حالی که اقتصاددانان انتظار ۸۴.۰۰۰ را داشتند، و آمار ژوئیه هم بازنگری شد و به کاهش تبدیل شد. خب، رئیس‌جمهور آمریکا امروز صبح نگران چیست؟ اینکه «فاکس اند فرندز» تجمع‌هایش را پوشش نداده. او یک پست ۲۷۹ کلمه‌ای در تروث سوشال درباره آن نوشت. گفت فاکس سالن پُر او در اوهایو و جمعیت‌های ظرفیت‌تکمیل‌شده‌اش در آلاباما، تگزاس و اوکلاهما را نادیده گرفته، و دیگر «همین حالا» تماشایش را تمام کرده. آلاباما حدوداً نیمه‌خالی بود. اوهایو هم چندان بهتر نبود.

اگر در حال نق زدن درباره اینکه رسانه‌ها با او ناعادلانه رفتار می‌کنند نباشد، دارد درباره تالار رقص میلیارد دلاری‌اش لاف می‌زند؛ همان‌جایی که ما داریم پولش را می‌دهیم. ۳۰ روز (تا انتخابات) برای اینکه بتوانیم این گند را تمام کنیم.

افزایش هزینه‌های گرمایش منازل

برای ۸/۴ میلیون خانوار آمریکایی

با نزدیک شدن به فصل زمستان، بحران ادامه‌دار انرژی در جهان فقط در جایگاه‌های سوخت برای مردم دردسر ایجاد نمی‌کند؛ میلیون‌ها آمریکایی نیز با افزایش چشمگیر هزینه‌های گرمایش خانه‌های خود مواجه هستند.

به گزارش یاهو نیوز، قیمت نفت گرمایشی، که حدود ۴.۸ میلیون خانوار - عمدتاً در شمال‌شرق آمریکا و آلاسکا - برای گرم کردن خانه‌هایشان از آن استفاده می‌کنند، در حالی که دو جنگ ایران و اوکراین فشار مضاعفی بر عرضه جهانی وارد کرده‌اند، به رکوردهای تاریخی نزدیک شده است. بر اساس برآوردی که انجمن ملی مدیران کمک‌های انرژی انجام داده است، انتظار می‌رود هزینه نفت گرمایشی در زمستان امسال ۵۰ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که تقریباً ۹۰۰ دلار به هزینه گرمایش یک خانه متوسط اضافه خواهد

کرد.

آمریکا زیر ضرب رفت، انگلیس به خود ترسید!

شان بل، سرتیپ بازنشسته نیروی هوایی سلطنتی انگلیس معتقد است: توان موشکی ایران؛ چالشی برای امنیت پایگاه‌های نظامی آمریکاست. ایران موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌توانند به پایگاه‌های آمریکا برسند؛ بریتانیا چگونه می‌تواند خود را در برابر موشک‌های دقیق ایران محافظت کند. کشورهای غربی هیچ‌گونه دفاعی در برابر موشک‌های بالستیک ایرانی ندارند؛ پهپادهای ارزان‌قیمت نیز می‌توانند خسارت‌های سنگینی به پایگاه‌های هوایی وارد کنند و مقابله با آنها بسیار دشوار است.

همچنین سناتور کریس مورفی که به منطقه سفر کرده می‌گوید: امروز شخصاً از نزدیک خسارات واردشده طی حمله ایران به سفارت آمریکا در ریاض را دیدم. اگر این حمله در طول روز اتفاق افتاده بود، می‌توانست به یک حادثه با تلفات گسترده انسانی تبدیل شود. این هم شواهد بیشتری است از اینکه ترامپ برای این جنگ آمادگی کافی نداشت و هزاران آمریکایی را که در این منطقه حضور داشتند، بدون حفاظت کافی رها کرد.

یادآور می‌شود بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فقط در یک هفته گذشته ۱۳ نفتکش در مسیر جنوبی تنگۀ هرمز هدف گرفته شده‌اند.

ایران، دیگر حضور آمریکا در منطقه را

تحمل نمی‌کند

نشریه فارن افرز پیش‌بینی کرد: ایران آماده جهش به سوی جنگ بزرگ‌تر است و تهران دیگر هم‌زیستی با آمریکا در منطقه را تحمل نمی‌کند.

این نشریه نوشت: ایران از جنگ تمام‌عیار با اسرائیل و آمریکا جان به در برده و اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند که می‌تواند از صرفِ بقا عبور کند. آمریکا با هدف نابودی برنامه هسته‌ای، توان موشکی و ساختار حکومت ایران وارد جنگ شد، اما تهران همچنان پابرجاست، تنگه هرمز را در اختیار گرفته و هنوز قادر به آسیب زدن به پایگاه‌های آمریکایی است. رویکرد ایران حرکت به سوی راهبردی مبتنی بر تشدید، حمله مستمر و وادار کردن آمریکا به پرداخت هزینه‌ای دائمی برای حضور در منطقه است. تهران دیگر همزیستی پایدار با آمریکا را محتمل نمی‌داند و هدف بلندمدت خود را وادار کردن واشنگتن به خروج بخش عمده نیروهایش از خاورمیانه، پذیرش کنترل ایران بر هرمز و به‌رسمیت شناختن جمهوری اسلامی به‌عنوان قدرتی ماندگار تعریف

می‌کند.

گزینه‌های مورد بحث گسترده‌اند: تشدید حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا، ضربه زدن به تأسیسات نفتی و بنادر کشورهای خلیج فارس، هماهنگی با حوثی‌ها برای مختل کردن دریای سرخ، عملیات سایبری و حتی احیای ترور هدفمند مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی.

منطق اصلی، ساخت نسخه ایرانیِ راهبرد «چمن‌زنی» است؛ حملات محدود و تکرارشونده‌ای که زیرساخت نظامی و اطلاعاتی آمریکا را فرسوده کند. در سناریوهای شدیدتر، قطع کابل‌های اینترنت زیردریایی در هرمز، تصرف مناطق پیرامونی، حمله زمینی به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت، ورود به اقلیم کردستان عراق یا اقدام علیه نخجوان نیز مطرح می‌شود. حتی بازدارندگی بیشتر، بحث دستیابی به سلاح هسته‌ای نیز می‌تواند جدی‌تر شود.