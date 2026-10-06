عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به زمان برگزاری نشست صحن مجلس برای بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع گفت: این جلسه قرار است یکشنبه

۲۶ مهرماه برگزار شود، اما احتمال برگزاری آن در روز سه‌شنبه 28 مهرماه نیز وجود دارد و تصمیم نهائی درباره زمان و نحوه برگزاری جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره زمان برگزاری نشست صحن مجلس برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: این نشست روز یکشنبه ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد، هرچند احتمال دارد زمان آن به روز سه‌شنبه موکول شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برگزاری جلسه صحن اظهار کرد: هنوز تصمیم نهائی در این‌باره گرفته نشده است و زمان و نحوه برگزاری جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.

به گزارش فارس، در پی شهادت امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، و حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اداره این دو وزارتخانه به سرپرستان واگذار شد. با پایان مهلت سه‌ماهه قانونی سرپرستی، دولت با اذن رهبر انقلاب ۴۵ روز فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف این دو وزارتخانه دریافت کرد.

دولت در نهایت روز گذشته (دوشنبه ۱۳ مهرماه) مهرداد اخلاقی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی کرد. اخلاقی مدیرعاملی در صنایع دفاعی از جمله سوابق اجرائی اوست. با معرفی وی، روند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس آغاز می‌شود.

بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع در ۲ نشست وبیناری مجلس

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز از برگزاری ۲ جلسه فوق‌العاده وبیناری با حضور وزیر پیشنهادی دفاع و نمایندگان مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت: این جلسات با هدف گفت‌وگو، پرسش و پاسخ، بررسی دیدگاه‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و آشنایی بیشتر نمایندگان با وی برگزار خواهد شد.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اعلام وصول نامه رئیس‌جمهور درباره معرفی مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: بلافاصله پس از اعلام وصول، موضوع معرفی وزیر پیشنهادی به کمیسیون‌های ذی‌ربط، یعنی کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی، ارجاع می‌شود.

وی افزود: طبق آیین‌نامه، هفته آینده باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد، اما با توجه به اینکه هفته آینده هفته حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه است، عملاً نخستین یکشنبه کاری مجلس شورای اسلامی پس از آن، دستور کار مجلس به رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و رای اعتماد اختصاص خواهد داشت که بر این اساس به احتمال زیاد روز یکشنبه ۲۶ مهرماه خواهد بود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: در فاصله زمانی موجود، هر ۲ کمیسیون تخصصی نشست‌ها و جلسات کارشناسی خود را برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برگزار خواهند کرد و به استماع نظرات و بررسی سوابق وی خواهند پرداخت.

گودرزی با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک وزیر پیشنهادی با سایر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس اظهار کرد: تدبیر ما این بوده است که هفته آینده، که هفته حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، نظارت‌های میدانی و پیگیری‌های فوق‌العاده نمایندگان است، ۲ جلسه به‌صورت وبینار برگزار شود. وزیر پیشنهادی به‌صورت وبینار با نمایندگان ملت گفت‌وگو خواهد داشت و به پرسش‌های آنان پاسخ خواهد داد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین علاوه‌بر جلسات تخصصی کمیسیون‌های مرتبط، ۲ جلسه وبیناری نیز برنامه‌ریزی شده است تا وزیر پیشنهادی با نمایندگان مردم درباره برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای خود گفت‌وگو کند.

گودرزی در پایان گفت: تفاوتی نمی‌کند؛ مهم این است که جلسات ما برگزار می‌شود و نحوه و چگونگی برگزاری نهائی آن، به تدبیر هیئت‌رئیسه بستگی دارد و هنوز مشخص نشده است.

به گزارش فارس، در پی شهادت امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، و حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، اداره این دو وزارتخانه به سرپرستان واگذار شد. با پایان مهلت سه‌ماهه قانونی سرپرستی، دولت با اذن رهبر انقلاب ۴۵ روز فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف این دو وزارتخانه دریافت کرد.

دولت در نهایت روز گذشته (دوشنبه ۱۳ مهرماه) مهرداد اخلاقی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی کرد. مدیریت در صنایع دفاعی و سابقه مدیرعاملی در این حوزه، از جمله سوابق اخلاقی است. با معرفی وی، روند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس آغاز می‌شود.