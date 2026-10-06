براساس تحلیلی که دیروز توسط «صندوق جهانی تحقیقات سرطان» منتشر شد، موارد ابتلا به برخی سرطان‌ها در میان افراد جوان در انگلیس، آمریکا و هلند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، این سازمان داده‌های رسمی ثبت سرطان را برای ۱۲ نوع سرطان در انگلیس طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳ بررسی کرد و افزایش قابل‌توجهی در تعداد موارد ابتلا به سرطان‌های پستان، روده بزرگ و راست‌روده (کولورکتال)، کلیه، کبد، لوزالمعده (پانکراس)، پروستات و رحم ثبت شد.

همچنین شدیدترین افزایش نسبی در موارد سرطان پروستات مشاهده شد. شمار موارد تشخیص‌داده‌شده در میان مردان زیر

۵۰ سال از ۱۵۸ مورد در سال ۲۰۰۱ به ۶۴۰ مورد در سال ۲۰۲۳ رسید که حاکی از افزایشی بیش از چهار برابر است. نرخ بروز این بیماری نیز از یک مورد به ۳.۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار مرد افزایش یافت.

میزان ابتلا به سرطان روده بزرگ با شروع زودهنگام نیز افزایش چشمگیری داشته است. در میان زنان، این نرخ از ۳.۸ به ۸.۳ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر و در میان مردان از ۴ به ۸.۴ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر رسید.

این گزارش همچنین می‌افزاید: میزان ابتلا به سرطان رحم نیز بیش از دو برابر شد و از ۱.۸ به ۳.۹ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن رسید. میزان سرطان کلیه نیز از ۱.۲ به ۲.۳ مورد در هر ۱۰۰ هزار زن و از ۱.۹ به ۳.۶ مورد در میان مردان افزایش یافت.

سرطان سینه همچنان شایع‌ترین سرطان تشخیص‌داده‌شده در میان زنان زیر ۵۰ سال بود و نرخ بروز آن از ۴۲ به ۴۷.۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت. افزایش‌های جزئی‌تری نیز در موارد سرطان کبد و لوزالمعده ثبت شد.

به گزارش گاردین، این تحلیل همچنین داده‌های ثبت‌شده در ایالات‌متحده و هلند را بررسی کرد و افزایش‌های قابل‌توجهی در موارد ابتلا به پنج نوع سرطان در ایالات‌متحده شامل سرطان‌های سینه، کولورکتال، کلیه، لوزالمعده و رحم و چهار نوع سرطان در هلند شامل سرطان‌های دهانه رحم، کولورکتال، کلیه و کبد مشاهده شد.

صندوق جهانی تحقیقات سرطان هشدار داد این تحلیل، روندها را شناسایی کرده اما علت این آمار فزاینده را مشخص نکرده است.

در این گزارش آمده است: پاسخ کوتاه این است که هنوز به‌طور کامل از دلایل آن اطلاع نداریم و همچنین اشاره شده که احتمالاً عوامل متعددی در تعامل با یکدیگر بر این آمار تأثیر می‌گذارند.

تغییرات در سطح جمعیت در زمینه‌های چاقی، فعالیت بدنی و رژیم غذایی ممکن است بخشی از این افزایش را توجیه کند. رژیم‌های غذایی سرشار از گوشت قرمز و فرآوری‌شده، فست‌فود و نوشیدنی‌های شیرین و همچنین رژیم‌های کم‌فیبر، با خطر بالاتر ابتلا به برخی انواع سرطان مرتبط هستند.

سیگار کشیدن، مصرف الکل و قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب نیز از دیگر خطرات قابل اصلاح سرطان هستند. با این حال، این سازمان تأکید کرد که چنین عواملی احتمالاً تنها بخشی از الگوی در حال تغییر را توضیح می‌دهند و نباید به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه انتخاب‌های شخصی باعث این افزایش ابتلا در افراد شده، تفسیر شوند.

متخصصان همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا آلودگی، مواد شیمیایی، پلاستیک، استفاده از آنتی‌بیوتیک و تغییرات در میکروبیوم روده می‌تواند بر خطر ابتلا به سرطان در نسل‌های مختلف تأثیر بگذارد یا خیر.

البته آگاهی و تشخیص بهتر ممکن است بخشی از این افزایش را توجیه کند، زیرا بزرگسالان جوان‌تر اکنون بیشتر احتمال دارد علائم را تشخیص دهند و به‌دنبال مراقبت‌های پزشکی باشند. آزمایش بهتر همچنین می‌تواند سرطان‌هایی را که قبلاً ممکن است مورد توجه قرار نگرفته باشند، تشخیص دهد.

این صندوق اعلام کرد با این حال، بهبود در تشخیص نمی‌تواند کل افزایش را توجیه کند به‌ویژه برای سرطان‌هایی که مرگ‌ومیر ناشی از آنها نیز در حال افزایش است.

با این وجود، سرطان عمدتاً بیماری بزرگسالان مسن‌تر است و میانگین سنی در زمان تشخیص در کشورهای توسعه‌یافته

بالای ۶۰ سال است و بروز سرطان زودرس در مقایسه با سرطان در بین افراد بالای ۵۰ سال، همچنان روندی غیرمعمول است.