رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۳۵ درصد تصادفات به‌خاطر بی‌توجهی به جلو و ناشی از این است که راننده تمرکز رانندگی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور اظهار داشت: بیش از ۳۵ درصد تصادفات ما به‌خاطر بی‌توجهی به جلو است و ناشی از این است که راننده تمرکز رانندگی ندارد. این نداشتن تمرکز می‌تواند ناشی از خواب آلودگی، استفاده از موبایل و صحبت با فرد کناردستی باشد و همچنین برخی رانندگان در افکار خودشان غرق می‌شوند و به مسائل مختلفی مثل بدهکاری‌ها و مشکلات فکر می‌کنند و اصلاً متوجه رانندگی نیستند.

موسوی‌پور ادامه داد: راننده پای خود را روی گاز می‌گذارد، اما فکر و تمرکزش جای دیگری است و این مسئله باعث می‌شود بموقع جلو را نبیند و به موقع عکس‌العمل نشان ندهد و در نتیجه تصادف رخ می‌دهد و ممکن است خودرو با خودروی دیگر، عابرپیاده، موتورسیکلت و یا حتی جداول برخورد کند و فاجعه به بار بیاورد.

وی افزود: تصادفات در تهران نسبت به جمعیت و نسبت به خودرو‌هایی که دارد، از خیلی از کشور‌ها و پایتخت‌ها بهتر است و در زمینه تصادفات رتبه خیلی بدی نداریم. ما اعتقاد داریم که حتی مرگ یک نفر هم در تصادفات زیاد است. این نفرات، هرکدام یک انسان هستند، خانواده دارند، امید عزیز کسی هستند و سایه بالا سر خانواده‌شان هستند و همه برای ما در جامعه مهم هستند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: متأسفانه خیلی از افرادی که در تصادفات فوت می‌کنند، بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و این مسئله درد بیشتری دارد.

موسوی‌پور افزود: هزینه هر تصادف نیز امروزه حداقل چند میلیون تومان است و فرد باید از زندگی و کارش بزند تا وسیله نقلیه را درست کند. اگر تصادف جرحی باشد نیز ممکن است فرد دست و پایش بشکند و چند ماه از کار و زندگی بیفتد که همه این موارد از بی‌احتیاطی نشأت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در تصادفات انسان، راه و وسیله نقلیه نقش دارند، اما نقش انسان از همه مهم‌تر است، گفت: علاوه بر رانندگی، همین انسان‌ها هستند که راه‌ها و وسایل نقلیه را می‌سازند و اگر این انسان‌ها مسئولیت اجتماعی خود را رعایت کنند، تصادفی رخ نمی‌دهد. مهم‌ترین علت تصادفات، رانندگان و رفتارشان است و بقیه موارد مثل نقص راه یا نقص فنی، علت‌های بعدی هستند و امیدواریم رانندگان با تمرکز بیشتر، آمار تصادفات را کاهش دهند.