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کد خبر: ۳۳۹۴۵۸
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
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سردار رادان:

محتکران در شرایط جنگی «وطن‌فروش» و «دزد امنیت اقتصادی» هستند

فرمانده کل انتظامی کشور در نشست صمیمانه با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: شما عزیزان افسران و سنگربانان جنگ اقتصادی هستید و ما خود را موظف به حمایت از شما می‌دانیم.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار احمدرضا رادان دیروز در نشست صمیمانه کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور با پلیس امنیت اقتصادی فراجا خطاب به فعالان اقتصادی اظهار داشت: خودم و سازمان انتظامی را متعهد به حمایت از شما عزیزان و فعالان اقتصادی می‌دانم؛ بر این باور دارم که اگر چرخ فعالیت شما عزیزان خود بچرخد‌، چرخ امنیت به خوبی می‌چرخد، ما را پشتیبان و حامی خود بدانید.
رادان افزود: دشمن امنیت و اقتصاد را هدف گرفته، نیروهای مسلح که همان افسران جنگ سخت و امنیت هستند، درس عبرت خوبی به دشمن داده‌اند و شما عزیزان و فعالان اقتصادی که افسران جنگ اقتصادی هستید نیز در این شرایط، جانانه در میدان مأموریت حوزه اقتصاد بوده و هستید.
وی با بیان اینکه در تمام این ایام‌، مردم و ملت مبعوث در میدان و پای کار بودند، ادامه داد: امروز همه ما در یک جبهه هستیم و آن جبهه «امنیت» است؛ ما در جبهه امنیت انتظامی و نظامی و شما عزیزان در جبهه امنیت اقتصادی هستید و حتماً باید دست به دست دهیم و یکدل و همراه باشیم.
فرمانده کل انتظامی بیان داشت: ما در جنگ آموخته‌ایم؛ چگونه در شرایط سخت، مأموریت‌هایمان را بهتر از وضع عادی پیش ببریم، در شرایط جنگی قطعاً سازوکار فعالیت فعالان اقتصادی باید تسهیل و تسریع شود.
رادان اظهار داشت: در حوزه امنیت انتظامی- عملیاتی و امنیت اقتصادی، گروهی هستند که وطن‌فروش هستند، کسانی که در این شرایط که در جنگ اقتصادی هستیم، احتکار می‌کنند، حتماً و قطعاً «وطن‌فروش» و «دزد امنیت اقتصادی» هستند. نباید اجازه دهیم برای این افراد که ناامن‌کنندگان امنیت اقتصادی هستند، امن باشد.
وی تأکید کرد: در مسیر حمایت از شما عزیزان و فعالان و دلسوزان اقتصادی از هیچ پشتیبانی دریغ نخواهیم کرد.
گفتنی است، در این نشست صمیمانه چندساعته، تعدادی از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

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