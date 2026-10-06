رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی ایران گفت: در پوشش واکسیناسیون جزو کشورهای اول دنیا، در سرعت کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار جزو سه کشور اول دنیا و در تولید داروهای بیولوژیک جزو پنج کشور برتر دنیا هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رئیس‌زاده، در دوازدهمین کنگره بیماری‌های ریه و سل در دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت:‌ راستی کدامین عامل خطر بزرگ‌تر از ویروس جزیره آپستین است که همه ایندکس‌ها و شاخص‌های سلامت در دنیا را دچار اختلال می‌سازد؟ مبتلایان به این ویروس خطرناک جزیره آپستین دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، مراکز درمانی را پس از شکست در میدان جنگ به ابزار جنگی و قطع نفس‌ها تبدیل کرده‌اند؛ لذا شما دانشمندان پزشکی در دنیا در خلال این کنگره‌ها باید رنج بشریت امروز را به پلی پایدار و ماندگار بین ملت‌ها و راهی برای باز کردن نفس‌ها و مقابله با این ویروس تبدیل کنید.

پایین‌ترین میزان شیوع سل در جهان

مربوط به ایران است

رئیس‌زاده در ادامه بیان داشت: یکی از اهداف و کارکردهای این کنگره، ارائه توان و تصویر قدرتمند از دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور ما در عرصه سلامت است. آنجا که شیوع سل در دنیا ۱۳۴ در صدهزار است و کشور ما علی‌رغم همسایگی با کشورهایی که رکورددار بیشترین شیوع سل در دنیا با عددی بیش از ۲۵۰ در صدهزار هستند، شیوع این بیماری را در چهار دهه گذشته به حدود ۱۱ در صدهزار رسانده است؛ یعنی یک‌دهم میانگین شیوع در دنیا. عددی که آرزوی جوامع بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی سلامت برای سال ۲۰۳۰ و۲۰۵۰ است.

در کاهش میزان مرگ‌ومیر مادر باردار

در جهان برتر هستیم

وی با اشاره به مواردی دیگر از افتخارات نظام سلامت ایران‌، ابراز کرد: همان‌گونه که در مرگ‌ومیر مادر باردار نیز آمار ما یک‌دهم آمار جهانی است، میانگین آمار مرگ‌ومیر مادر باردار در دنیا ۱۹۰ در صدهزار تولد زنده است؛ در کشور ما این عدد به حدود ۲۰ در صدهزار تولد زنده رسیده است؛ در حالی که سازمان جهانی بهداشت برای سال ۲۰۳۰، عدد ۷۰ در صدهزار تولد زنده را پیش‌بینی کرده است ما در حال حاضر یک‌سوم این عدد هستیم.

رئیس نظام‌پزشکی ایران افزود: همان‌طور که در مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال، آمار ما یک‌سوم میانگین آمار جهانی است. در پوشش واکسیناسیون جزو کشورهای اول دنیا هستیم، در سرعت کاهش مرگ‌ومیر مادر باردار جزو سه کشور اول دنیا بوده و در تولید داروهای بیولوژیک در منطقه اول و جزو پنج کشور برتر دنیا هستیم.

در عمل‌های پیچیده قلب و ریه و عروق

جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم

رئیس‌زاده گفت: در عمل‌های پیچیده قلب و ریه و عروق جزو 10 کشور برتر دنیا و در پیوند کبد به‌طور بلامنازع رکورددار بیشترین پیوند کبد در یک مرکز در سال در دنیا بوده و در سایر عمل‌های پیوند جزو پنج کشور برتر دنیا هستیم.

وی بیان داشت: این کنگره می‌تواند نمایشی شکوهمند از توان علمی و عملی دانشمندان و زحمتکشان و پزشکان و همه دست‌اندرکاران حوزه سلامت کشور باشد.

آلودگی هوا

عامل بیش از ۵۰ هزار مرگ در سال

رئیس نظام ‌پزشکی ایران در پایان یادآور شد: مایلم دو نکته را به استحضار برسانم: نکته اول آن است که؛ آلودگی هوا با بیشترین اثر بر دستگاه تنفسی بیش از ۵۰ هزار مرگ سالانه در کشور ما رقم می‌زند و روزانه بیش از حدود 10 هزار میلیارد تومان آسیب اقتصادی به کشور وارد می‌کند و در کنار مرگ‌ومیر و مصدومیت‌های ناشی از سوانح جاده‌ای و تصادفات بیش از 8 درصد تولید ناخالص داخلی یا جی‌دی‌پی کشور را می‌بلعد؛ به‌‌خصوص در دولت آقای دکتر پزشکیان باید اهتمامی ویژه به اقدامات عملی و ماندگار در راستای کاهش آلودگی و کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر ناشی از این دو عامل به عمل آید.

رئیس‌زاده خاطرنشان کرد: دوم آنکه؛ به‌عنوان رئیس سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران مایلم در این فرصت ارزشمند و از تریبون این کنگره علمی و وزین به اطلاع همه همکاران شریفم در جوامع پزشکی دنیا و همه آزادگان عالم برسانم که دولت کودک‌کش آمریکا برخلاف همه قوانین بین‌المللی و پس از شکست فاحش در عرصه میدان نظامی، همه امکانات پزشکی و نجات بیماران و حتی داروهای بیماران خاص و دیالیزی، از جمله در اقدام ضدبشری حمله به کشتی توسکا، را به ابزار جنایت جنگی علیه مردم و ملت ما تبدیل کرده است.

تبدیل جان بیماران

به ابزار جنگی علیه ایران

وی تأکید کرد: پزشکان دنیا و نهادهای بین‌المللی نباید اجازه دهند جان انسان‌های بی‌گناه به ابزار جنگی دولت‌ها و رژیم‌های شکست‌خورده در میدان جنگ تبدیل شود. صدالبته که کشور ما و ملت ما و دانشمندان پرآوازه این دیار کهن، حتماً این رژیم‌های ضدبشری و نهادهای منفعل بین‌المللی را روزی پاسخگوی این خاموشی و مدهوشی و سکوت بیشرمانه خود خواهند کرد.