فرمانده پیروز و بی‌ادعای لشکر ۱۷

یاسر آقایی با انتشار تصویری از شهید مهدی زین‌الدین نوشت: «یادی کنیم از رتبه ۴ کنکور سراسری که به عشق وطن، درس و دانشگاه و دعوتنامه فرانسه را رد کرد و در مقابل دیوانه‌ تا بن‌دندان مسلحی که با پشتیبانی غرب و شرق رؤیای تصرف ۲هفته‌ای تهران را در سر می‌پروراند، سینه سپر کرد. فرمانده پیروز و بی‌ادعای لشکر ۱۷ یادت گرامی.»

رهبر شهیدی که هنوز انگیزه می‌دهد

سیده فاطمه: «خانم گلی‌زاده رتبه ۷ علوم انسانی در مصاحبه‌اش گفته بود که وقتی از درس خوندن برا کنکور خسته میشده سخنان آقای شهید رو گوش میکرده و انرژی میگرفته. بعد از پخش مصاحبه از دفتر رهبر عزیزمون باهاش تماس گرفتند و بهشون تبریک گفتند.»

چرا در آمریکا کسی برای کشتن پلیس اعدام نمیشه؟

خانم فردوس: «به مناسبت اشک تمساح برخی برای اعدام علیرضا سپاهی، خوبه کلیپ ترامپ رو ببینید که میگه برای چند دسته مجازات اعدام دارن، یکیش کسانی هست که پلیس رو بکشن! اما خب شما اخبار اعدام برای کشتن پلیس رو تو آمریکا زیاد نمی‌شنوید، چرا؟! چون به محض سوء قصد و نزدیک شدن به پلیس در صحنه کشته میشه!»

شد به خدا زنده‌تر خامنه‌ای شهید

این تصویر مورد توجه کاربران قرار گرفت. حضور نخبه جوان کشور آرش محمدی رتبه یک کنکور تجربی ۱۴۰۵ در تجمعات شبانه با پلاکاردی که این شعر بر آن نوشته شده بود: «ملت صاحب‌الزمان، کی بشود ناامید؛ شد به خدا زنده‌تر خامنه‌ای شهید.»

محمد اکبرزاده هم نوشت: «آرش محمدی رتبه یک کنکور تجربی در تجمعات شبانه. بچه‌های ما دیگر همان بچه‌های قبل از جنگ نیستند؛ نسلی‌اند که فهمیده‌اند ایران را باید ساخت، حفظ کرد و پایش ایستاد. این نسل قدر وطن را بیشتر فهمیده؛ برای ایران بهتر سربازی می‌کند و مقابل دشمنان این سرزمین محکم‌تر می‌ایستد.»

جامعه‌شناسان نظری ندارند؟!

وحید اشتری: «فیلم‌های اعتراضات در فرانسه را می‌دیدم. شوکه‌کننده است. منظورم فقط برخورد پلیس نیست. حجم عصبیت و خشونت بین معترضین خیلی بالاست. دانش‌آموزان و معلم‌ها و دانشجوها مثل جوکر همه‌جا را می‌خواهند آتش بکشند! حالا آتش‌نشان‌ها هم به اعتصاب معترضین پیوستند. جهان سوم که نیست، جامعه‌شناسان عزیز توضیح دهند ببینیم این مردمی که دموکراسی دارند و تغییرات مد‌نظرشان را از طریق صندوق رأی می‌توانند اعمال کنند چرا اینقدر خشن اعتراض می‌کنند؟»

مذهب؛ نیروی محرکه ضد استعمار

سید یاسر جبرائیلی: «مذهب، برخلاف آنچه مارکس می‌پنداشت، ماده‌مخدر نیست؛ نیروی محرک همه نهضت‌های ضد استعماری در کشورهای اسلامی بوده و خواهد بود.»

یاد بگیرید!

احمدرضا گودرزی: «آخوندا بیاید یاد بگیرید! دانش‌آموز معترض فرانسوی میگه ۶ ماهه که معلم ندارن و نمی‌تونن دیپلم بگیرن! مثل ما نیستن که وسط جنگ و موشک‌بارون، همه کلاس‌هاشون دایر باشه و کنکور هم برگزار کنن!»

باز هم تغییر جای جلاد و شهید

مهتاب عسگری: «به حامد بهداد بگید جای جلاد و شهید رو عوض نکنه. علیرضا سپاهی کسی بود که ۴ تا مأمور بی‌گناه رو با طناب به تابلو بست و بنزین ریخت روشون و آتیششون زد. اون مأمورها زن نداشتن؟ نامزد نداشتن؟ بچه‌هاشون منتظرشون نبودن؟ چرا واسه بی‌گناهی و مظلومیت اونا استوری نذاشتی؟!»