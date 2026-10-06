معاون دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) طرح پیشنهادی این کنفدراسیون برای برگزاری لیگ ملت‌ها را توضیح داد.

جلسه آنلاین مدیران سازمان لیگ و مسابقات کشورهای آسیایی دیروز (سه‌شنبه) با حضور معاون دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. در این جلسه که به ریاست شیل منگ گیل معاون دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس مسابقات AFC تشکیل شد، از 47 فدراسیون فوتبال کشورهای آسیایی 97 نفر شرکت کردند و از کشورمان، محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ و امیرحسین روشنک، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر در نشست حاضر شدند.

آخرین به‌روزرسانی تقویم مسابقات لیگ‌های باشگاهی آسیایی در سه فصل 28–2027، 29–2028 و 30–2029 و طرح پیشنهادی لیگ ملت‌های آسیا در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. براساس طرح پیشنهادی، لیگ ملت‌های آسیا تقریباً شبیه آنچه در قاره اروپا برگزار می‌شود، در آینده‌ای نزدیک در فوتبال آسیا اجرایی خواهد شد. در واقع این مسابقات، جایگزین دیدارهای مقدماتی جام‌جهانی و مقدماتی جام ملت‌های آسیا خواهد شد و هر 2 سال یک‌بار برگزار می‌شود تا تیم‌های صعودکرده به جام‌جهانی و جام ملت‌های آسیا مشخص شوند. 47 تیم ملی کشورهای آسیایی در سه سطح اول، دوم و سوم قرار می‌گیرند. در سطوح اول و دوم 18 تیم و در سطح سوم 11 تیم حضور دارند. تیم‌های صعودکرده به جام‌جهانی فقط از سطح اول لیگ ملت‌های آسیا انتخاب می‌شوند؛ به این ترتیب که 6 تیم اول مسابقات سطح اول به‌صورت مستقیم به جام‌جهانی صعود می‌کنند و تیم‌های هفتم تا دهم (چهار تیم) در دیدار پلی‌آف شرکت می‌کنند. 2 تیم برنده این رقابت‌ها به جام‌جهانی می‌روند و تیم‌های دیگر، راهی رقابت‌های پلی‌آف بین‌قاره‌ای خواهند شد. طرح نهایی لیگ ملت‌ها از سال 2030 آغاز و به صورت چرخه دو سال یک‌بار 31-2030 و 33-2032 برگزار می‌شود. البته تا زمان نهایی‌شدن این طرح، مسابقات به‌صورت پایلوت (آزمایشی) برگزار خواهد شد و شکل فعلی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌ها و جام‌جهانی در آسیا تا 2034 برگزار می‌شود تا سطح‌بندی تیم‌های ملی در آسیا نیز مشخص شود.