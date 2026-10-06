انتخابات فدراسیون تکواندو باطل شد!

طبق رأی دیوان عدالت اداری، انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو باطل اعلام شد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو روز 21 اردیبهشت‌ماه سال جاری در حالی برگزار شد که هادی ساعی توانست برای دومین دوره متوالی با رأی اعضای مجمع ریاست فدراسیون را در دست بگیرد.

اما بعد از این مجمع، دو تن از کاندیداهای حاضر در انتخابات شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند تا در نهایت با حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون تکواندو که ۲۱ اردیبهشت سال جاری برگزار و به ریاست هادی ساعی منجر شده بود، ابطال شد. البته این رأی، حکم بدوی بوده و فرصت اعتراض به آن محفوظ است.

اصغر رحیمی، فریبرز عسکری، یوسف کرمی، علی نوری، مجید نیری، حسین حسین‌زاده، احمد لاریجانی، سیروس رضایی، سیدحسین زاهدی و هادی ساعی ۱۰ نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو بودند، اما ابطال این انتخابات به‌دنبال شکایت فریبرز عسگری و مجید نیری کاندیداهای انتخابات تکواندو، از وزارت ورزش و جوانان به‌دلیل ایراد در فرآیند و نحوه تأیید هادی ساعی برای حضور در انتخابات صورت گرفت. قطعاً مثل روال سایر فدراسیون هایی که چنین سرنوشتی داشتند، وزارت ورزش و جوانان به رأی صادر شده اعتراض خواهد کرد و باید دید تا چند ماه دیگر که رأی دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، چه سرنوشتی رقم خواهد خورد. فعلاً هادی ساعی در رأس فدراسیون تکواندو حضور خواهد داشت تا تکلیف رأی دادگاه تجدیدنظر مشخص شود. این در حالی است که تیم ملی تکواندو در روزهای اخیر در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشت و با کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز به کارش پایان داد. همچنین از این پس نیز با توجه به شروع فرآیند کسب سهمیه المپیک، روزهای شلوغی در انتظار تیم ملی تکواندو خواهد بود. اما این خبر می‌تواند یک شوک به بدنه تکواندو وارد کند که از این پس تا زمان صدور رأی دادگاه تجدیدنظر روزهای پرالتهابی را سپری خواهد کرد.