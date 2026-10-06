استقلال شنبه با پرواز چارتر به قطر می‌رود

تیم فوتبال استقلال که خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند، شنبه هفته آینده تهران را به مقصد قطر ترک خواهد کرد. طبق برنامه، کاروان استقلال ظهر روز شنبه با پرواز چارتر راهی قطر می‌شود تا برای دیدار آسیایی خود آماده شود. دیدار تیم‌های استقلال و الغرافه روز دوشنبه ۲۰ مهر برگزار می‌شود.

برتری تیم فوتبال نوجوانان برابر عراق

تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار دوستانه خود مقابل عراق به پیروزی رسید. شاگردان ارمغان احمدی در ورزشگاه شرار حیدر بغداد به مصاف تیم ملی نوجوانان عراق رفتند و 3 بر صفر حریف خود را شکست دادند. دو تیم در ادامه اردوی آماده‌سازی خود، ساعت 20:30 روز 15 مهرماه در دومین دیدار دوستانه در ورزشگاه الزورا مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

قلی‌زاده به ایران برنمی‌گردد

علی قلی‌زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان، که با وجود مصدومیت قراردادش را با این باشگاه تمدید کرده، تا نیم‌فصل نمی‌تواند تیمش را در مسابقات همراهی کند. رسانه لهستانی «kkslech» در گزارشی درباره شرایط لخ پوزنان، به وضعیت قلی‌زاده نیز پرداخته و درباره آینده این بازیکن نوشته است: قلی‌زاده در ابتدا قصد قطعی داشت که در تابستان ۲۰۲۷ به ایران بازگردد، اما ممکن است این وضعیت طی چند ماه آینده تغییر کند. قلی‌زاده در شرایط فعلی تا پایان فصل جاری با لخ پوزنان قرارداد دارد و تصمیم او برای بازگشت به فوتبال ایران در تابستان ۲۰۲۷ قطعی نیست و احتمال تغییر این تصمیم وجود دارد. لخ پوزنان طی دو فصل اخیر عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال لهستان (اکستراکلاسا) را به دست آورده و امیدوار است در فصل جاری نیز بتواند برای سومین سال متوالی این عنوان را از آن خود کند.

رونالدو برای بازگشت به تیم ملی پرتغال شرط گذاشت

حواشی و جنجال‌های ترک اردوی پرتغال توسط کریستیانو رونالدو پس از اختلاف با ژرژ ژسوس نه‌تنها در حال پایان نیست، بلکه وارد مرحله جدیدی شده است. ژسوس درِ بازگشت را برای ستاره پرتغالی باز گذاشته بود، اما گزارش‌های مطبوعاتی اکنون شرط رونالدو را فاش کرده‌اند که ممکن است مانع از پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی توسط او شود. ژسوس پس از پیروزی مقابل نروژ، گفت: «همه‌چیز ممکن است. کریستیانو باید خودش درباره سرنوشتش تصمیم بگیرد؛ این موضوع به من بستگی ندارد. ماجرا یک سوءتفاهم بود و به نظر من حل آن آسان است. ناراحت نیستم، این تصمیم خود اوست.» با این حال، به گفته «روی سانتوس»، روزنامه‌نگار شبکه «سی‌ان‌ان پرتغال»، این اظهارات به مذاق رونالدو خوش نیامد و او از شنیدن آنها به‌شدت دلسرد شد. سانتوس توضیح داد که رونالدو به اطرافیانش گفته تا زمانی که ژسوس هدایت کادر فنی را بر عهده دارد، «به تیم ملی پرتغال بازنخواهد گشت».

تمدید قرارداد رافینیا با بارسلونا

باشگاه بارسلونا پاداش عملکرد خوب رافینیا را با تمدید قرارداد او داد. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا در این خصوص خبر داد؛ رافینیا با امضای قراردادی جدید خود را تا پایان ماه ژوئن 2030 به این تیم متعهد کرد. این در حالی است که قرارداد قبلی او تا سال 2028 اعتبار داشت. انتظار می‌رود باشگاه بارسلونا این هفته به طور رسمی خبر تمدید قرارداد ستاره برزیلی‌اش را اعلام کند.

ابراز رضایت مانچینی از عملکرد ایتالیا مقابل ترکیه

روبرتو مانچینی که با وجود 9 تغییری که در ترکیب تیمش به وجود آورده بود، موفق شد با نتیجه 3 بر یک ترکیه را در شهر بولونیا از پیش‌رو بردارد، به شبکه تلویزیونی «رای اسپورت» ایتالیا، گفت: با وجود تغییرات، طبیعتاً خستگی هم وجود داشت. در آغاز بازی کمی به دردسر افتادیم، اما بازیکنان ما برای بازگشت به مسیر درست کارشان را عالی انجام دادند و در حالی که بازی با نتیجه تساوی یک-یک دنبال می‌شد، باز هم موفق به گلزنی شدند. با توجه به اینکه این چهارمین بازی ما در این مقطع کوتاه بود، بازی خوبی بود.