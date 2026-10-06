پیاتزا: با این شرایط رسیدن به المپیک ممکن نیست

سرمربی تیم ملی والیبال ایران، پس از پایان فصل دوم حضورش در ایران، صریح‌تر از همیشه درباره شرایط تیم ملی، فاصله با قدرت‌های جهان و مسیر دشوار صعود به بازی‌های المپیک لس‌آنجلس سخن گفت و تأکید کرد که برای رسیدن به این هدف، ادامه مسیر فعلی کافی نیست و باید تغییراتی جدی در برنامه و ذهنیت والیبال ایران ایجاد شود.

روبرتو پیاتزا معتقد است حضور در بازی‌های المپیک رؤیایی بزرگ برای والیبال ایران است، اما رؤیا زمانی ارزشمند خواهد بود که به هدفی مشخص با برنامه و زمان‌بندی روشن تبدیل شود. او که حدود یک سال و چهار ماه است هدایت تیم ملی ایران را برعهده دارد، می‌گوید شناخت بیشتری از جایگاه والیبال ایران پیدا کرده و همچنان اعتقاد دارد استعدادهای بسیار خوبی در اختیار این تیم قرار دارد.سرمربی ایتالیایی تیم ملی در تشریح نگاه خود به آینده گفت: «رؤیای من همیشه حضور در بازی‌های المپیک بوده است. ما تیمی هستیم که آرزو داریم در لس‌آنجلس باشیم، اما نمی‌توانیم تمام زندگی فقط رؤیاپردازی کنیم. رؤیا باید یک هدف داشته باشد.»

از نسل طلایی تا ضرورت ساختن یک مسیر تازه

پیاتزا با اشاره به پایان دومین فصل حضورش در ایران، معتقد است والیبال کشور نیازمند تغییر در نگرش و شیوه حرکت به سمت آینده است. او تأکید دارد که طی دو دهه گذشته، با وجود موفقیت‌های قابل‌توجه نسل طلایی، تغییر بنیادینی در مسیر والیبال ایران ایجاد نشده است.وی با اشاره به تیم‌های قدرتمندی مانند ایتالیا و لهستان، گفت که این کشورها توانسته‌اند موفقیت‌های خود را به یک مسیر مستمر تبدیل کنند؛ مسیری که تنها به داشتن بازیکنان مستعد وابسته نیست، بلکه بر کیفیت تمرین، برنامه‌ریزی و ثبات عملکرد استوار است.

از نگاه پیاتزا، والیبال ایران باید بتواند هر روز اندکی بهتر بازی کند و مهم‌تر از آن، تمرین را شبیه مسابقه انجام دهد. او معتقد است تیم ملی در حال حاضر هنوز به این مرحله نرسیده و تغییر این ذهنیت یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام شود.

مشکل فقط فنی نیست؛ ذهنیت باید تغییر کند

یکی از محورهای مهم صحبت‌های پیاتزا، مسئله ذهنیت بازیکنان بود. او اعتقاد دارد بازیکنان باید باور کنند که تغییر امکان‌پذیر است و برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر اعتماد به یکدیگر، باید از بهانه‌تراشی نیز فاصله بگیرند.

پیاتزا در این زمینه تأکید کرد که بهتر است به جای پیدا کردن مقصر برای هر اتفاق، بازیکن یا اعضای تیم بتوانند مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند و بگویند: «اشتباه کردم.»

سرمربی تیم ملی همچنین در مورد تغییرات ایجادشده در ترکیب تیم گفت که تغییر بازیکنان بخشی از تلاش او برای بهتر کردن شرایط تیم است. او در پاسخ به انتقادهایی که درباره تغییرات مداوم بازیکنان مطرح شده بود، با لحنی صریح گفت: «من دیوانه نیستم. بازیکن را تغییر می‌دهم چون می‌خواهم شرایط را تغییر دهم و تیم را بهتر کنم.»

بازی‌های تدارکاتی؛ حلقه مفقوده آماده‌سازی

پیاتزا یکی از مشکلات مهم تیم ملی را کمبود مسابقات تدارکاتی با تیم‌های قدرتمند می‌داند. او معتقد است اگر تیمی قصد پیشرفت دارد، باید با تیم‌هایی قوی‌تر از خودش بازی کند و نمی‌توان صرفاً با دیدار مقابل حریفان ضعیف‌تر، برای رقابت‌های بزرگ آماده شد. او با اشاره به برنامه آماده‌سازی تیم ملی، از تلاش برای برگزاری اردو و مسابقات تدارکاتی در روسیه سخن گفت که در نهایت عملی نشد و تیم به قطر رفت و یک دیدار دوستانه با تیمی نه‌چندان قدرتمند برگزار کرد.به اعتقاد پیاتزا، این نوع مسابقات نمی‌تواند جایگزین رویارویی با قدرت‌های بزرگ والیبال جهان شود؛ چراکه بازیکن باید در شرایط مسابقه واقعی و مقابل حریفان قدرتمند، نقاط ضعف خود را بشناسد.

یک توپ تا موفقیت یا شکست

سرمربی تیم ملی در ارزیابی عملکرد تیم در مسابقات قهرمانی جهان نیز بر اهمیت مسائل ذهنی تأکید کرد. او معتقد است تیم ایران در این رقابت‌ها با وجود عبور از مرحله گروهی و شکست صربستان و رسیدن به جمع هشت تیم برتر، در مرحله یک‌چهارم نهایی با یک اتفاق کوچک، اعتمادبه‌نفس خود را از دست داد.پیاتزا می‌گوید تیم در شرایطی که یک بر صفر پیش بود، با از دست دادن یک توپ، از نظر ذهنی دچار افت شد و دیگر باور نداشت که می‌تواند به نیمه‌نهایی برسد.

از نگاه او، این مسئله باید به دقت بررسی شود؛ چراکه تیم‌های بزرگ در مسابقات حساس نمی‌توانند اجازه دهند سرنوشت‌شان با یک توپ یا یک امتیاز، از کنترل خارج شود.

فاصله با قدرت‌ها؛ نزدیک در زمین، دور در ذهن

پیاتزا معتقد است فاصله فنی تیم ملی ایران با برخی از قدرت‌های جهان آن‌قدر زیاد نیست که رسیدن به آنها غیرممکن باشد، اما از نظر ذهنی هنوز فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. او در تشریح شرایط تیم ملی برابر تیم‌های قدرتمند جهان، بر اهمیت تصمیم‌گیری در لحظات حساس تأکید دارد و معتقد است بازیکنان ایران باید بتوانند شرایط مختلف مسابقه را سریع‌تر تشخیص دهند و واکنش مناسب نشان دهند. از نگاه پیاتزا، ترجمه والیبال برای بازیکنان یکی از وظایف اصلی اوست؛ یعنی بازیکنان باید بتوانند شرایطی را که ممکن است در جریان مسابقه اتفاق بیفتد، پیش از وقوع تشخیص دهند. در چنین شرایطی، یک تصمیم درست می‌تواند به گرفتن یک امتیاز تعیین‌کننده منجر شود.

سه مسیر برای رسیدن به لس‌آنجلس

پیاتزا در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مسیر صعود تیم ملی ایران به بازی‌های المپیک لس‌آنجلس را تشریح کرد. به گفته او، سه مسیر پیش‌روی والیبال ایران وجود دارد؛ نخست عملکرد در مسابقات قهرمانی آسیا که ایران در آن به مقام دوم رسید، دوم مسابقات قهرمانی جهان و سوم رنکینگ جهانی. او تأکید کرد که در مسابقات قهرمانی جهان، تیم ایران باید برای قرار گرفتن در جمع سه تیم برتر تلاش کند. مسیر دیگر نیز صعود در رده‌بندی جهانی است که مستلزم ثبت نتایج بسیار خوب در مسابقات پیش‌رو خواهد بود.

پیاتزا برای اثبات امکان پیشرفت به تیم فنلاند اشاره کرد که توانست با عملکرد موفق در مسابقات مختلف، جایگاه خود را در رده‌بندی جهانی به شکل قابل‌توجهی ارتقا دهد. از نظر او، این اتفاق نشان می‌دهد که پیشرفت امکان‌پذیر است، به شرط آنکه تیم بدون بهانه و با تمرکز کامل روی هدف کار کند.

باید چیزی را تغییر دهیم

پیام نهایی پیاتزا روشن است: رسیدن به المپیک با شرایط فعلی آسان نیست و ادامه مسیر گذشته نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت آینده باشد. او تأکید کرد که باید درباره آینده تصمیم‌گیری شود، اهداف مشخصی برای تیم تعریف شود و همه ارکان والیبال برای رسیدن به این اهداف کار کنند. سرمربی تیم ملی در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: «باید واقعاً چیزی را تغییر دهیم، در غیر این صورت رسیدن به هدف در لس‌آنجلس با این شرایط امکان‌پذیر نیست.» پیاتزا البته در کنار این هشدار، بر ضرورت تلاش و امیدواری تأکید دارد. از نگاه او مسیر المپیک دشوار است، اما غیرممکن نیست؛ مشروط بر اینکه والیبال ایران از رؤیاپردازی صرف عبور کند، برای آینده برنامه مشخص داشته باشد و تغییر را از داخل زمین و ذهن بازیکنان آغاز کند.