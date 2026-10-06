رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران تصریح کرد: توقف 23 تا 25 روزه کامیون‌ها در مرز بازرگان، موجب تحمیل هزینه‌های اضافی سنگین به صاحبان کالا می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیمان سنندجی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تغییرات ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل کالا گفت: در برخی مسیرها، جابه‌جایی کالا بین قطارهای مختلف و توقف‌های ناشی از مسائل فنی، زمان انتقال محموله‌ها را به ۲۱ تا ۳۰ روز افزایش داده است.

او اظهار کرد: در شرایط فعلی، تغییر قابل‌توجهی در زیرساخت و مسیر ریلی ایجاد نشده اما تغییر در حجم و نحوه جابه‌جایی کالا باعث افزایش زمان انتقال محموله‌ها شده است. به‌عنوان نمونه، قطاری که از چین حرکت می‌کند در برخی نقاط باید محموله خود را به قطار دیگری منتقل کند. این قطار پس از رسیدن به مرز نیز باید مجدداً وارد شبکه ریلی ایران شود. انجام این فرآیند طبیعتاً زمان‌بر است و بخشی از زمان ۲۱ تا ۳۰ روزه جابه‌جایی کالا به همین فرآیندهای انتقال و تغییر قطار مربوط می‌شود.

مشکلی در حرکت قطارها وجود ندارد

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اساسی در حرکت قطارها وجود ندارد، افزود: امروز در حوزه ریلی، جابه‌جایی کالا در حال انجام است و ظرفیت موجود برای حرکت قطارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز از برخی مسیرها کالا وارد کشور می‌شود و در بعضی نقاط، ورود کالا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌گیرد.

سنندجی درباره وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با وجود مشکلات قابل‌توجه در مرزهای کشور، جابه‌جایی کالا از طریق جاده ادامه دارد اما توقف کامیون‌ها در مرزها یکی از چالش‌های اصلی این بخش است.

او با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره کاهش ایستایی در مرزها افزود: قرار است با ایجاد پس‌کرانه‌ها، بخشی از عملیات گمرکی پیش از رسیدن کامیون به مرز انجام شود تا کامیون‌ها در مرز متوقف نشوند. اجرای این طرح می‌تواند به کاهش زمان توقف و تسهیل تردد کامیون‌ها کمک کند.

ضرورت کاهش ایستایی در مرزها

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حجم بالای کامیون‌های متوقف در مرزها اظهار کرد: در برخی مرزهای کشور، از جمله بازرگان و ریمدان، هزاران کامیون در صف انتظار قرار دارند و بسته به ظرفیت و شرایط هر مرز، تعداد کامیون‌های

متوقف می‌تواند به بیش از سه تا چهار هزار دستگاه برسد.

سنندجی افزود: در مرز بازرگان، توقف کامیون‌ها در برخی موارد به بیش از ۲۳ تا ۲۵ روز می‌رسد. این توقف‌های طولانی علاوه بر ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، هزینه جابه‌جایی کالا را نیز افزایش می‌دهد.

او توضیح داد: در شرایط عادی، کامیون باید طی مدت کوتاهی از مرز عبور کند اما زمانی که خودرو برای روزهای طولانی متوقف می‌شود؛ هزینه‌های اضافی به صاحبان کالا تحمیل خواهد شد. به ازای هر روز توقف نیز حدود ۱۵۰ تا ۱۷۵ دلار هزینه جریمه و توقف به هزینه حمل اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: بنابراین کاهش ایستایی در مرزها و انتقال فرآیندهای گمرکی به پس‌کرانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان جابه‌جایی کالا داشته باشد و از تحمیل هزینه‌های مضاعف به تجارت خارجی جلوگیری کند.