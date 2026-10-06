سرویس اقتصادی-

رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی‌اند که امکان افزایش قیمت نفت به ۲۰۰ دلار وجود ندارد و بر همین اساس، گرای سازش می‌دهند؛ حال آنکه پس از شواهد متعدد، مدیرعامل آرامکوی عربستان اظهار کرده است که اگر خط لوله شرق به غرب وجود نداشت، قیمت نفت برنت به

۲۰۰ دلار در هر بشکه می‌رسید.

به گزارش خبرنگار ما، کشورمان در یک جنگ وجودی قرار گرفته است که علاوه‌بر ابعاد نظامی و سیاسی، به یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هم تبدیل شده است. در این جنگ، هرکدام از طرفین که تاب‌آوری بیشتری داشته باشد و فشار مؤثرتری بر طرف مقابل وارد کند، پیروز میدان خواهد شد. آمریکایی‌ها حربه محاصره را در پیش گرفته‌اند و ایران هم با فشار بر جریان انرژی جهانی، قیمت نفت و به‌تبع آن، نرخ بهره آمریکا را، به‌عنوان یک مؤلفه حیاتی برای اقتصاد غرب، افزایش داده است؛ روندی که البته به‌دلیل برخی گراهای سازش از داخل کشور، هنوز به نقطه مطلوب و تمام‌کننده نرسیده است.

در این میان، برخی غرب‌گرایان داخلی با تخریب هدفمند مؤلفه‌های کلیدی پیروزی کشورمان در قالب گزارش‌های رسانه‌ای، موضع دشمن را تقویت می‌کنند. یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای به‌تازگی مدعی شد که «نفت ۲۰۰ دلاری» ادعایی بود که تحلیلگران صداوسیما بارها بر زبان آوردند؛ با این حال و برخلاف پیش‌بینی این تحلیلگران، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار نرسید.

روزنامه زنجیره‌ای دیگری نیز ادعا کرد: «در حالی قیمت نفت در مرز ۱۰۰ دلار مانده است که برخی از اصولگرایان و مدافعان جنگ مدعی بودند با تداوم شرایط جنگی، قیمت هر بشکه از ۲۰۰ دلار هم عبور خواهد کرد، اما چنین نشد!»

این جماعت که روزی مدعی بودند امکان بستن تنگه هرمز وجود ندارد، حالا که در میدان عمل دیده‌اند این تنگه به مهم‌ترین کلید قدرت کشور در جنگ فعلی بدل شده است، بهانه دیگری می‌آورند که «اهمیت هرمز از بین رفته است» و «نفت راه دیگری پیدا می‌کند و اولین ضربه‌گیر بازار، مسیرهای جایگزین است».

باطل‌السحر یمنی‌ها

به نوشته این رسانه‌ها، کشورهای خلیج‌فارس طی سال‌ها میلیاردها دلار برای ساخت زیرساخت‌هایی هزینه کرده‌اند که در زمان بحران بتوانند بخشی از نفت را بدون عبور از هرمز به بازار برسانند. عربستان خط لوله شرق به غرب را در اختیار دارد که نفت را از مناطق شرقی کشور به ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند.

امارات نیز خط لوله‌ای دارد که نفت را به فجیره در دریای عمان می‌رساند. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد خطوط لوله عربستان و امارات در مجموع می‌توانند حدود 4/7 میلیون بشکه در روز ظرفیت دور زدن هرمز را فراهم کنند.

اما پس از آنکه نادرستی این ضدتحلیل که «بستن تنگه هرمز ممکن نیست» آشکار شد، حالا با دلاوری مردان یمنی و حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان، معلوم شده است افسانه‌هایی که در این زمینه تعریف می‌کردند نیز واقعیت ندارد و در عمل، جایگزینی برای تنگه هرمز متصور نیست.

افشاگری‌های مدیرعامل آرامکو

اصرار غرب‌گرایان بر سوزاندن برگ‌های برنده ایران در عرصه انرژی در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت عربستان سعودی آب پاکی را روی دست آن‌ها ریخت. «امین ناصر»، مدیرعامل آرامکو، روز دوشنبه در کنفرانس «انرژی اینتلیجنس» لندن گفت: تا زمانی که تنگه هرمز به‌طور کامل بازگشایی نشود و اعتماد به بازار بازنگردد، فشار بر دو سوی معادله عرضه و تقاضای نفت افزایش

خواهد یافت.

وی افزود: حتی در صورت بازگشت شرایط به وضعیت عادی، بازسازی ذخایر نفتی جهان، همزمان با تأمین تقاضای جاری، ممکن است تا دو سال زمان ببرد. ناصر با اشاره به میزان نفت ازدست‌رفته در جریان جنگ گفت: از زمان آغاز جنگ، نزدیک به سه میلیارد بشکه از مجموع عرضه نفت جهان از بین رفته است؛ رقمی که معادل حدود نیمی از نفت خام و فرآورده‌هایی است که معمولاً از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شد.

به گفته وی، در همین مدت بیش از یک میلیارد بشکه از ذخایر نفتی جهان برداشت شده است.

مدیرعامل آرامکو اظهار کرد: جهان بحران کنونی را با حدود ۱۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی آغاز کرد، اما اکنون کمتر از شش میلیارد بشکه ذخایر تجاری باقی مانده است که بخش عمده آن عملاً قابل دسترسی نیست.

نفت ۲۰۰ دلاری در راه است

اما این‌ها مهم‌ترین بخش سخنان مدیرعامل آرامکو نبود. او در اظهاراتی کم‌سابقه که از سوی بسیاری از رسانه‌های غربی و زنجیره‌ای‌های داخلی سانسور شد، اذعان کرد: برخی محموله‌های نفتی گاهی با قیمتی ۲۰ تا ۵۰ دلار بالاتر از قیمت شاخص نفت برنت معامله می‌شوند.

ناصر همچنین تأکید کرد: اگر خط لوله شرق به غرب وجود نداشت، قیمت نفت برنت به ۲۰۰ دلار در هر بشکه می‌رسید.

در واقع، سخنان مدیرعامل آرامکو نشان می‌دهد که نفت ۱۰۰ دلاری برنت تنها عددی پشت ویترین بازارهای جهانی است و قیمت واقعی ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار است. بر این اساس، رسیدن قیمت نفت به ۲۰۰ دلار اصلاً دور از دسترس نیست و با حذف کامل و دائمی خط لوله شرق به غرب عربستان، نفت

۲۰۰ دلاری از رگ گردن به آن‌ها نزدیک‌تر است. این وضعیت، دومینوی افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم، جهش دوباره نرخ بهره و سقوط اقتصادی را برای آمریکا و غرب به دنبال خواهد داشت.

قیمت واقعی ۱۴۰ دلار است

این فقط مدیرعامل آرامکو نیست که به نفت ۱۴۰ دلاری اعتراف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، «جان کمپ»، تحلیلگر ارشد بازارهای نفتی، اعلام کرد که قیمت نقدی نفت خام فورتیز بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه، یعنی بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ علیه ایران، است. این نفت که در دریای شمال معامله می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین اجزای سبد نفتی برنت است.

به این ترتیب، در حالی که ترامپ و وزرایش می‌گویند عبور حجم زیادی از نفت از تنگه هرمز و خط لوله‌های جایگزین، صادرات نفت خلیج‌فارس را به وضعیت عادی برگردانده است، آخرین قیمت نفت نقدی ۱۴۰ دلار در هر بشکه است.

بر اساس این گزارش، قیمت نقدی‌گریدهای اصلی نفت خام آفریقای غربی هم که از مهم‌ترین گزینه‌های جایگزین برای نفت برنت هستند، همگی به بالاتر از ۱۳۵ دلار در هر بشکه رسیده است.

در واقع، فاصله میان قیمت نفت فیزیکی و قیمت‌های آتی نه‌تنها از زمان پیش از حمله به ایران بیشتر شده، بلکه در بیش از یک دهه گذشته نیز بی‌سابقه بوده است.

ترفندهای قیمت‌سازی

تحلیلگران و رسانه‌های غربی در گزارش‌های اخیر خود به‌طور مداوم نسبت به نوسانات قیمت نفت هشدار داده‌اند. محور اصلی این گزارش‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و ریسک‌های مربوط به زیرساخت‌های انرژی در این منطقه است.

اما دو عامل اجازه جهش قیمت نفت را نمی‌دهند؛ عامل نخست، خبرسازی آمریکایی‌ها و برخی اظهارات نابه‌جای داخلی‌هاست. ترامپ و وزرایش درست در زمان بازگشایی بازارها اظهارنظر می‌کنند؛ اظهاراتی که به تیتر خبرها تبدیل می‌شوند و به بازار آرامش می‌دهد. آن‌ها علاوه‌بر بازی رسانه‌ای، با دستکاری بازار کاغذی برنت نیز اجازه رشد قیمت‌ها را نمی‌دهند. در طرف مقابل، برخی مسئولان ایرانی با اظهارات نسنجیده و بدموقع درباره مذاکره، نه‌تنها پازل دشمن را تکمیل می‌کنند، بلکه با فرستادن پیام ضعف، دشمن را به طمع حمله و امتیاز گرفتن می‌اندازند. خوشبختانه در هفته‌های اخیر، برخی دیگر از مسئولان کشور، با اظهارات دقیق و به‌موقع، جور آن اظهارات نسنجیده را کشیده‌اند.

خط خبری دیگر، ادعای صادرات نفت از تنگه هرمز و خط لوله شرق به غرب عربستان است که معلوم نیست چقدر صحت دارد. برخی رسانه‌ها مدعی نشتی نفت از تنگه هرمز هستند. دیروز رویترز به نقل از «عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی عربستان سعودی، خبر داد که حجم نفت منتقل‌شده از طریق خط لوله شرق به غرب این کشور به پنج میلیون و 800 هزار بشکه رسیده است. این خط لوله پیش از حمله روزانه هفت میلیون بشکه نفت جابه‌جا می‌کرد؛ یعنی جریان نفت با فرض صحت این ادعاها، در نتیجه حملات یمنی‌ها یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش یافته است.

این خبرها هنوز امید بازار برای نرسیدن قیمت‌ها به ۲۰۰ دلار را حفظ کرده‌اند و عامل درجا زدن قیمت نفت هستند؛ اما فارغ از صحت و سقم آن‌ها، نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز و نیروهای یمنی در دریای سرخ قادر به صفر کردن تجارت نفت هستند.

خلاصه اینکه غربی‌ها با انواع ابزارهای اقتصادی و رسانه‌ای، بازار را در وضعیت تعلیق نگه داشته‌اند؛ اما این شرایط ناپایدار قابل تغییر است. فاصله نفت ۱۴۰ دلاری تا ۲۰۰ دلار، به اراده‌ای بستگی دارد که صادرات خط لوله شرق به غرب عربستان و نشتی تنگه هرمز را به صفر برساند و کار را یکسره کند.