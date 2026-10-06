سامانه «حسام» بانک مرکزی امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد بانکی را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه «حسام» بانک مرکزی با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و امکان بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد و مسکوت رونمایی شد.

سامانه «حسام» به عنوان درگاهی واحد طراحی شده است تا به شهروندان اجازه دهد پس از فرآیند احراز هویت، فهرست کامل تمامی حساب‌های خود در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف را به صورت یکجا مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش ‌شده اقدام کنند.

گفتنی است؛ انباشت صدها میلیون حساب بانکی پراکنده در شبکه بانکی کشور، علاوه‌بر ایجاد بارهای عملیاتی، ریسک‌های حقوقی و مالی متعددی نظیر سوءاستفاده‌های احتمالی یا مشکلات مالیاتی برای شهروندان به‌همراه دارد. با راه‌اندازی این سامانه، مشتریان شبکه بانکی می‌توانند نسبت به مدیریت حساب‌های خود بدون مراجعه حضوری به شعب بانک اقدام کنند.

لازم به ذکر است؛ کاربران پس از ورود به سامانه، درخواست بستن حساب‌های مازاد خود را ثبت می‌کنند. این درخواست به صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع شده و پس از بررسی نداشتن تعهدات معوق یا موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده‌حساب آن به شماره‌حساب منتخب کاربر که با عنوان حساب پایه و توسط خود متقاضی انتخاب شده است، انتقال می‌یابد.

رونمایی از «حسام»

گفتنی است؛ مراسم رونمایی از این سامانه با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیئت عامل این بانک روز دوشنبه

13 مهرماه در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد.

عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه حسام گفت: ما با جدیت و قاطعیت به سمت انضباط مالی بیشتر، شفافیت مالی در تراکنش‌ها، حساب‌ها و عملیات بانکی در حال حرکت هستیم.

او با اشاره به ضرورت مبارزه با پولشویی افزود: بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور جدی به دنبال جلوگیری از هرگونه پولشویی در کشور هستند. آثار این‌گونه اقدامات بر اقتصاد کشور زیان‌بار است و هدف بانک مرکزی مبارزه با اقدامات ضداقتصادی و مغایر با سیاست‌های اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی، موضوع دوم را جلوگیری از حساب‌های اجاره‌ای عنوان کرد و گفت: بسیاری از شهروندان حساب‌هایی دارند که ممکن است اصلاً از آن‌ها خبر نداشته باشند یا به‌صورت جعلی از آن‌ها استفاده شود و خودشان بی‌خبر باشند.

همتی از برکناری رؤسای 11 شعبه بانک‌ خبر داد و افزود: پیگیری جدی برای برخورد انضباطی با متخلفین انجام می‌شود. این افراد با استفاده از حساب‌های وکالتی به دنبال تحرکات مالی برای اثرگذاری بر سیستم اقتصادی کشور بودند و بسیاری از آن‌ها در بازار ارز و طلا ایجاد اخلال می‌کردند.

350 میلیون حساب کم خواهد شد

او، هدف این بانک را ایجاد شفافیت و انضباط مالی بیشتر در سیستم بانکی و ارتقای سلامت شبکه بانکی اعلام کرد و درباره سامانه حسام گفت: در حال حاضر نزدیک به 650 میلیون حساب در کشور داریم. هدف این است که در بازه زمانی تقریباً دو ساله، این 650 میلیون حساب را به 300 میلیون حساب برسانیم و این کار به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد. میانگین استانداردهای جهانی زیر دو حساب برای هر فرد است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: از همه شهروندان می‌خواهیم به این سامانه مراجعه کنند و حساب‌های غیرفعال یا فعالی که نیاز ندارند را ببندند و حساب اصلی و پایه‌ای خود را مشخص کنند. با این سامانه، افراد می‌توانند در چند دقیقه حساب‌های خود را انتخاب کنند و دیگر لازم نیست برای بستن حساب‌ها به شعب بانک‌های مختلف مراجعه کنند.

ضرورت توجه به یک نکته

گفتنی است؛ بانک مرکزی در اجرای طرح‌های خود، برای جلب اعتماد و همکاری مردم از افراط و تفریط بپرهیزد. افراط در طرح الکترونیکی کردن دریافت و پرداخت‌ها؛ موجب فقدان اسکناس در اغلب عابربانک‌ها برای مصارف خرد مختلف و دردسرهای زیاد برای مردم شده است.

همچنین الکترونیکی کردن دریافت و پرداخت‌ها، موجب افراط در تحمیل هزینه‌های مختلف بابت این دریافت و پرداخت الکترونیکی شده است؛ به‌طوری که این تلقی را به‌وجود آورده که بانک مرکزی و بانک‌ها با نگذاشتن اسکناس در عابربانک‌ها، قصد اجبار مردم به استفاده از دریافت و پرداخت الکترونیکی، برای درآمدزایی دارند.