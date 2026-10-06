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کد خبر: ۳۳۹۴۴۲
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
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«دنیرو» و «رافالو» علیه سیاست‌های ترامپ و جمهوری‌خواهان

مارک رافالو و رابرت دنیرو، دو بازیگر سرشناس‌ هالیوود، در تجمعی در نیویورک در اعتراض به تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن رأی‌گیری پستی، از حق رأی شهروندان دفاع کردند.
رافالو که از منتقدین سرسخت سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکاست، در مراسم «دست از رأی ما بکشید» در نیویورک گفت جمهوری‌خواهان تلاش خواهند کرد مانع آن شوند که مردم آمریکا «کشورشان را پس بگیرند» و افزود: ما اجازه این کار را نمی‌دهیم. او سپس تاکید کرد «ترامپ، ما اجازه نمی‌دهیم» و جمعیت را به تکرار شعار «دست از رأی ما بکشید» دعوت کرد.  این بازیگر در ادامه با اشاره به تلاش‌ها برای محدود کردن رأی‌گیری گفت: «دست از رأی لعنتی ما بکشید» و سپس با استفاده از شخصیت مشهور خود در مارول افزود وقتی «عصبانی» می‌شود به «هالک» شبیه می‌شود و تاکید کرد که کسی از رخ دادن این اتفاق «خوشش» نخواهد شد. دنیرو نیز که از چهره‌های شناخته‌شده‌ هالیوود در مخالفت علنی با ترامپ است در همین مراسم با حمله مستقیم به ترامپ از حاضران خواست در برابر تلاش‌ها برای محدود کردن حق رأی مقاومت کنند. او در بخشی از سخنانش گفت وقتی ترامپ تلاش می‌کند «صدا و قدرت» مردم را بگیرد، پاسخ آنها باید این باشد «دست از رأی لعنتی ما بکشید.» دنیرو همچنین از حاضران خواست برای بازپس‌گیری کرسی‌های کنگره تلاش کنند.

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