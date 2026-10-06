کتاب «محی‌الدین؛ برگی از خاطرات مرحوم آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی» نوشته محمدصادق حائری شیرازی از سوی نشر معارف منتشر شد.

این اثر در قالب ناداستان، حدود ۱۱۰ خاطره از آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی را با زاویه دید اول‌شخص روایت می‌کند. در این خاطرات، او از تجربه‌های شخصی و اجتماعی خود سخن می‌گوید و در پایان هر روایت، نکته‌ای دینی، اخلاقی یا تربیتی را مطرح می‌کند.

روابط خانوادگی، تربیت فرزند، نحوه مواجهه با مردم، مدیریت خشم، انصاف، اخلاص، توکل و شیوه برخورد با مسائل اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در روایت‌های این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. خاطرات کتاب کوتاه و مستقل‌اند و برخی از آنها با موقعیت‌هایی ساده یا طنزآمیز آغاز می‌شوند و در ادامه به یک نکته تربیتی می‌رسند. «محی‌الدین» تلاش دارد تصویری نزدیک‌تر و کمتر رسمی از آیت‌الله حائری شیرازی ارائه کند و خاطرات شخصی، تجربه‌های اجتماعی و آموزه‌های تربیتی او را در کنار یکدیگر قرار دهد. در بخشی از این کتاب آمده است: «خدا مادرم را رحمت کند. ایشان، مادر فوق‌العاده‌ای بود و در تربیت اولاد، خیلی صاحب ابتکار بود.» این بخش به شیوه تربیتی مادر آیت‌الله حائری شیرازی و تجربه او از تقسیم مسئولیت‌های خانه میان فرزندان اختصاص دارد. کتاب «محی‌الدین؛ برگی از خاطرات مرحوم آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی» نوشته محمدصادق حائری شیرازی برای مخاطبان بزرگسال و علاقه‌مندان به خاطرات علما، ادبیات دینی و آثار تربیتی منتشر شده است.