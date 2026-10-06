اشغالگران صهیونیست بامداد دوشنبه با یورش به خانه‌ای در رام‌الله در کرانه باختری، سمر حماد، زن فعال رسانه‌ای و سیاسی فلسطینی را ربودند. آنها ماه گذشته نیز نقاء حامد، خبرنگار فلسطینی شبکه پرس‌تی‌وی ایران را ربوده بودند!

خبرگزاری رسمی فلسطین اعلام کرد، اشغالگران رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته، دوشنبه، با یورش به خانه‌هایی در رام‌الله در کرانه باختری، یک مرد و زن جوان را ربودند. منابع محلی گزارش دادند که اشغالگران پس از یورش به منازل «سمر حماد» و «مجد ابوعجمیه» در محله «المصایف» این شهر و تفتیش آنها، این دو نفر را بازداشت کردند. سمر حماد، زن فعال رسانه‌ای و سیاسی فلسطینی است که سابقه حضور و اظهارنظر در رسانه‌های فلسطینی و عربی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی فلسطین را دارد. دیدگاه‌ها و گفت‌وگوهای او در موضوعاتی از جمله بازداشت‌ها و تحولات کرانه باختری در رسانه‌های مختلف منطقه‌ای بازتاب یافته و از این جهت چهره‌ای فعال در فضای رسانه‌ای و سیاسی فلسطین محسوب می‌شود.