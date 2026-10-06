نویسنده و کارگردان تئاتر در استان خوزستان معتقد است که استفاده از موقعیت‌ها و رفتارهای مبتذل و غیراخلاقی برای جذب مخاطب در تئاتر، به مرور باعث قهر مخاطب واقعی هنرهای نمایشی می‌شود!

«مصطفی بوعذار» فعال هنرهای نمایشی در استان خوزستان درباره شرایط امروز تئاتر کشور به خبرنگار کیهان گفت: تئاتر ایران در اثر ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری اشتباه برخی متولیان این عرصه در دهه‌های اخیر، از رسالت خودش که همان تولید تفکر و اندیشه است فاصله گرفته و به سمت مسائل نازل و سخیف رفته است. به طور مثال، به خاطر عدم حمایت از کارهای فاخر و اندیشه‌محور، برخی از هنرمندان برای جذب مخاطب و موفقیت در گیشه، به سمت ابتذال و شوخی‌های جنسی رفته‌اند. قطعا این یک چرخه معیوب برای گرداندن اقتصاد تئاتر و مسیری اشتباه برای جذب مخاطب است. چون حتی اگر در کوتاه مدت جواب بدهد، اما به کار گرفتن شوخی‌های غیراخلاقی به مرور باعث می‌شود تا تماشاگر واقعی تئاتر با این عرصه قهر کند. دبیر هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی درباره اجرای نمایش‌های اشرافی هم اظهار کرد: خوشبختانه هنوز نگاه تئاتر لاکچری و پرزرق و برق خالی از ساختار و محتوا به شهرستان‌ها راه نیافته است. امیدوارم این نوع نمایش‌ها برای جوانان در استان‌ها به یک الگو تبدیل نشود، چراکه چشم‌انداز روشنی در این عرصه نخواهیم داشت. وی یادآور شد: اساتید و دلسوزان این عرصه بارها تأثیر مخرب تئاتر اشرافی را گوشزد کرده‌اند؛ این نوع نمایش‌ها پاسخ مناسبی به نیازهای جامعه ما نیست. نمایش‌های اشرافی کپی‌ ناقص و لاکچری از نمونه‌های اروپایی است و غیر از وجه اقتصادی و سرگرمی، جنبه دیگری ندارند!