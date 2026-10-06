در شرایطی که جبهه استکبار با تمام قوا به دنبال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های اقتصادی است، فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و «دیپلماسی استانی» به راهبردی هوشمندانه برای خنثی‌سازی توطئه‌ها تبدیل شده است. سفر اخیر هیئت عالی اقتصادی استان یزد به سرپرستی دکتر محمدرضا بابایی به فدراسیون روسیه، دستاوردهای ملموس و جدیدی در حوزه تسهیل تجارت و جذب فناوری به همراه داشت. روزنامه «کیهان» برای بررسی ابعاد، توافقات و نتایج تازه این سفر، گفت‌وگویی اختصاصی با استاندار یزد انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

کیهان: جناب آقای دکتر بابایی، ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار کیهان قرار دادید؛ همواره یکی از معضلات تولیدکنندگان ما، جولان دلالان و واسطه‌ها در مسیر صادرات بوده است. در نشست‌های مسکو برای صادرات مستقیم محصولات استان چه تدبیری اندیشیده شد؟

استاندار یزد: بنده هم از شما و همکارانتان در روزنامه وزین کیهان تشکر می‌کنم. همان‌طور که می‌دانید، یزد یکی از قطب‌های اصلی تولید مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، شیشه، پلی‌اتیلن و مشتقات مولیبدن در کشور است و بازار پهناور روسیه به شدت نیازمند این اقلام است.

یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان مظلوم و زحمتکش ما حضور واسطه‌ها بود که بخش عمده سود را به جیب می‌زدند. ما در این سفر طی نشست‌های تخصصی با دفاتر تجاری فعال در مسکو و همچنین در جمع ۳۵۰ نفر از تجار و بازرگانان سراسر کشور، مسیر حضور بی‌‌واسطه تولیدکنندگان یزدی را هموار کردیم. توافقات بسیار خوبی صورت گرفت تا با حذف واسطه‌ها، محصولات باکیفیت استان به صورت مستقیم به روسیه صادر شود. این کار باعث می‌شود بالاترین میزان ارزش افزوده ارزی، مستقیماً به چرخه تولید داخل بازگردد و دست دلالان از این شبکه قطع شود.

کیهان: خبر مهمی که پس از بازگشت شما منتشر شد، کاهش ۱۵ روزه زمان صادرات بود. این اتفاق بزرگ چگونه رقم خورد؟

استاندار یزد: ما معتقدیم کار جهادی نباید معطل بروکراسی‌های اداری بماند. ثمره دیپلماسی باید بلافاصله در میدان عمل دیده شود. به همین دلیل به محض بازگشت از روسیه، نشستی فوری با رئیس‌کل گمرک کشور برگزار کردیم تا موانع لجستیکی که در سفر شناسایی شده بود را برطرف کنیم.

حاصل این پیگیری این شد که از این پس، تمامی کالاهای صادراتی استان یزد به مقصد روسیه، در همان مبدأ (استان یزد) بسته‌بندی و پلمب گمرکی خواهند شد. این توافق راهبردی باعث می‌شود زمان صادرات محصولات و توقف‌های مرزی ما حداقل ۱۵ روز کاهش یابد که این به معنای جلوگیری از خواب سرمایه صنعتگر و یک دستاورد بزرگ برای جهش تولید در استان است.

کیهان: مذاکرات شما با استاندار سن‌پترزبورگ بازتاب گسترده‌ای داشت و ظاهراً یک بسته پیشنهادی ده‌گانه از سوی شما ارائه شد. محورهای عملیاتی این پیشنهادات چه بود؟

استاندار یزد: سن‌پترزبورگ یکی از مراکز مهم علمی و صنعتی روسیه است. ما در این دیدار ظرفیت‌های بی‌‌بدیل یزد را روی میز گذاشتیم و پیشنهاداتی کاملاً کاربردی ارائه کردیم:

محور اول ما «توسعه همکاری‌های معدنی» بود. مقرر شد با همکاری دانشگاه معدن سن‌پترزبورگ، تجهیزات نوین تونل‌سازی و فناوری‌های استخراج هوشمند برای معادن زیرزمینی یزد با هدف کاهش مصرف آب و انرژی به کار گرفته شود.

محور دوم «توسعه تجارت مستقیم کشاورزی» بود. ما سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در یزد تولید می‌کنیم. پیشنهاد دادیم صادرات مستقیم این محصولات و پسته یزد به بازار شمال‌غرب روسیه با جدیت دنبال شود و متقابلاً نهاده‌های دامی مورد نیاز استان نیز به صورت مستقیم و بدون واسطه از این کشور تامین گردد.

محور سوم «جهش انرژی‌های پاک» بود. یزد در حال حاضر ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولید می‌کند؛ ما برای رساندن این ظرفیت به ۳۰۰۰ مگاوات طی سه سال آینده، بسترهای مشارکت شرکت‌های روسی را بررسی کردیم.

علاوه‌بر این، در زمینه «امنیت سایبری شبکه‌های صنعتی» با اتکا به ۲۰ شرکت توانمند یزدی و همچنین انتقال فناوری در حوزه ماشین‌سازی و تجهیزات پزشکی نیز توافقات بسیار سازنده‌ای صورت گرفت.

کیهان: نگاه مقامات ارشد روسیه در این دیدارها به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر منطقه چگونه بود؟

استاندار یزد: این مایه فخر و مباهات است که عرض کنم در نشست‌های رسمی، مقامات روسی صراحتاً از شهامت، صلابت و مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران در برابر خباثت‌ها و تجاوزات رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیان آمریکایی‌اش تمجید کردند.

آن‌ها ایران را یک قدرت مستقل، شجاع و شریکی قابل‌اتکا در مناسبات جهانی می‌دانند و همین اقتدار ملی که حاصل خون شهدا و ایستادگی مردم است، قدرتمندترین پشتوانه ما در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است.