وزارت اطلاعات اعلام کرد: 3 هسته عملیاتی گروهک تروریستی‌ـ تکفیری در جنوب‌شرق منهدم شدند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای از انهدام 3 هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی‌ـ تکفیری با دستگیری 10 تروریست و هلاکت 2 تن از آنان و متلاشی شدن دو باند شرارت در جنوب‌شرق کشور خبر داد.

به گزارش تسنیم، در این بیانیه‌ای آمده است: این سه هسته در شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان و با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان هرمزگان، در شهرستان قشم آن استان، شناسایی و قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی منهدم شدند. 2 نفر از این تروریست‌ها در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند و 10 نفر دیگر از اعضای تیم‌های تروریستی وارداتی دستگیر شدند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان افزود: این تروریست‌ها دوره‌های آموزش‌های نظامی، بمب‌گذاری و ترور را در خارج از کشور گذرانده و با قصد تخریب و ایجاد ناامنی وارد ایران شده و در خانه‌های تیمی مستقر بودند اما با کمک گزارش‌های مردمی و همکاری فرماندهی انتظامی و سپاه استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند. از تروریست‌های دستگیرشده مقادیر قابل‌توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط شده است، همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند دو باند سازمان‌یافته شرارت و مخلّ نظم و امنیت عمومی را متلاشی و 5 شرور مسلح را همراه مقادیری سلاح و تجهیزات مربوطه دستگیر کنند. ملت شریف ایران هرگونه موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات (113) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به‌آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

قرارگاه قدس سپاه: باقیمانده تیم‌های تروریستی تکفیری

در سیستان و بلوچستان منهدم شدند

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه تلاش‌های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست‌های آمریکایی صهیونیستی، با عنایات الهی تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ 1405/4/19 دست داشتند، شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.

به گزارش ایرنا از سپاه‌نیوز، در این اطلاعیه آمده است: در ادامه شناسایی سایر عناصر و پشتیبانان تیم منهدم شده در منزل آب زاهدان، تعداد ۲ نفر دیگر از اعضا این تیم در تاریخ 1405/7/13 به هلاکت رسیدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در مجموع تعداد ۸ نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیده و تعداد چهار نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

در این اطلاعیه همچنین خاطرنشان شده اشت: قرارگاه قدس ضمن تشکر از مردم شریف استان به خاطر همکاری و ارائه گزارش از مخفیگاه‌های تروریست‌ها به برخی فریب‌خوردگان هشدار می‌دهد که فریب مزدوران صهیونی‌ـ آمریکایی را نخورند.