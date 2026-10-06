رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت برادر حجت‌الاسلام

و‌المسلمین علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.

حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت برادر حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجه‌الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری(دامت توفیقاته)

درگذشت برادر گرامیتان مرحوم احمد ناطق نوری که سابقه خدمت طولانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند را به جناب‌عالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و رضوان الهی و حشر با برادر شهیدش را برای آن مرحوم خواستارم.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۸/ مهر/ ۱۴۰۵ مطابق با

۱۸/ ربیع‌الثانی/ ۱۴۴۸