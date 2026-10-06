فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۴۳۴
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

لزوم پرهیز از کشتن افراد مشکوک در جنگ (در پرتو وحی)

 «ای مؤمنین! هنگامی که در راه خدا (برای نبرد با کفار) سفر می‌کنید (پس در مسیر منطقه جنگی یا در مناطق عملیات نظامی، اگر به فرد مشکوکی برخورد کردید که خواستید او را بکشید) خوب بررسی و تحقیق کنید (تا فردی را به ناحق نکشید) و اگر شخصی اظهار ایمان و اسلام کرد (یا تسلیم شما گردید و یا گفت: من از نیروهای خودی هستم، دقت کنید و) نگویید: تو مؤمن نیستی (و از ترس کشته شدن اظهار ایمان می‌کنی تا به این بهانه او را بکشید) به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا (و غنایم جنگی) به دست آورید پس (اگر غنیمت می‌خواهید) نزد خداوند، غنیمت‌ها (و نعمت‌ها و روزی‌ها) و پاداش‌های فراوانی است. شما نیز قبلاً (قبل از اسلام) چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد (و به اسلام هدایت نمود) پس باید (درباره کسی که می‌خواهد بکشید) تحقیق کنید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.»               نساء- 94

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

دیگه چه رنگی داری؟!(گفت و شنود)

از ماله‌کشی فساد در صندوق فرهنگیان تا ژست حمایت از حقوق معلمان!

استقبال دولت و عصبانیت غربگراها از همت شهرداری تهران برای مهار قیمت‌ها

سقوط آزاد ارتش آمریکا در عراق(یادداشت روز)

ما آمریکایی‌ها به ایران نشان دادیم که ابرقدرت است

انتشار تصاویر تکان‌دهنده از سرکوب وحشیانه دانش‌آموزان و معلمان در فرانسه

یمن: حتی یکی از تاسیسات نفتی عربستان را هم سالم نخواهیم گذاشت

اهتزاز اَبَرپرچم ایران بر سَردَر دانشگاه شریف با حضور خانواده‌های شهدای دانش‌آموز میناب

تقلاهای ترامپ برای جلوگیری از شکست در انتخابات

آتش هر جنگ جدیدی علیه ایران دامن همه را خواهد گرفت