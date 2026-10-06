لزوم پرهیز از کشتن افراد مشکوک در جنگ (در پرتو وحی)

«ای مؤمنین! هنگامی که در راه خدا (برای نبرد با کفار) سفر می‌کنید (پس در مسیر منطقه جنگی یا در مناطق عملیات نظامی، اگر به فرد مشکوکی برخورد کردید که خواستید او را بکشید) خوب بررسی و تحقیق کنید (تا فردی را به ناحق نکشید) و اگر شخصی اظهار ایمان و اسلام کرد (یا تسلیم شما گردید و یا گفت: من از نیروهای خودی هستم، دقت کنید و) نگویید: تو مؤمن نیستی (و از ترس کشته شدن اظهار ایمان می‌کنی تا به این بهانه او را بکشید) به خاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا (و غنایم جنگی) به دست آورید پس (اگر غنیمت می‌خواهید) نزد خداوند، غنیمت‌ها (و نعمت‌ها و روزی‌ها) و پاداش‌های فراوانی است. شما نیز قبلاً (قبل از اسلام) چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد (و به اسلام هدایت نمود) پس باید (درباره کسی که می‌خواهد بکشید) تحقیق کنید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.» نساء- 94